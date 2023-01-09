В родном городе Брежнева не нашли денег на снос памятника генсеку

На Украине продолжают сносить памятники, которые так или иначе связаны с Россией. В городе Каменский Днепропетровской области местная мэрия заявила о сносе памятника Брежневу, но денег на это не нашли.
Власти Каменского Днепропетровской области Украины, в котором родился генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, не смогли собрать средства на снос памятника генсеку. Об этом сообщил первый заместитель мэра Александр Чернышев.
"Выполнение работ по демонтажу бюста Брежнева требует дополнительного финансирования, но в период военного положения расходы из городского бюджета прежде всего направляются на обеспечение мер территориальной обороны, безопасность населения и обеспечение его жизнедеятельности, функционирование бюджетной сферы, коммунальных предприятий", - заявил чиновник.
В мэрии отметили, что снова поднимут этот вопрос после окончания военных действий. А пока придется Днепродзержинску еще потерпеть напоминание о том, кто их самый известный земляк
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Отмазка-то совсем нелепая.
Захотел бы снести, нашел бы он денег на канистру соляры для бульдозера.
Сломать - дело не хитрое.
Не важно что сделал для страны. Так и тут. Что изменится со сносом памятника? Брежнев исчезнет из истории? Отменится всё влияние СССР на Украину?
Хотите снести, сносите. Ваше право. Но зачем столько пафоса? Если хочешь уничтожить старых героев, сначала заведи новых.
А снесут памятник и вот пройдёт пара поколений, никто и не вспомнит.
Памятник, он же не просто так, памятником называется.
Напоминает каждый раз, когда его видят.
Нация не чтящая предков и не знающая своей истории обречена на вымирание, нафига жить вообще если человек дибил, от них только вред нормальным людям.
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Какой хитропопый мэр.
Вначале на снос, потом на восстановление...