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В родном городе Брежнева не нашли денег на снос памятника генсеку

В родном городе Брежнева не нашли денег на снос памятника генсеку

Автор:
09 января 2023 11:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   СССР   Украина   брежнев   генсек   интересное   памятник   снос памятника   фото   
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На Украине продолжают сносить памятники, которые так или иначе связаны с Россией. В городе Каменский Днепропетровской области местная мэрия заявила о сносе памятника Брежневу, но денег на это не нашли.

Власти Каменского Днепропетровской области Украины, в котором родился генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, не смогли собрать средства на снос памятника генсеку. Об этом сообщил первый заместитель мэра Александр Чернышев.

"Выполнение работ по демонтажу бюста Брежнева требует дополнительного финансирования, но в период военного положения расходы из городского бюджета прежде всего направляются на обеспечение мер территориальной обороны, безопасность населения и обеспечение его жизнедеятельности, функционирование бюджетной сферы, коммунальных предприятий", - заявил чиновник.

В мэрии отметили, что снова поднимут этот вопрос после окончания военных действий. А пока придется Днепродзержинску еще потерпеть напоминание о том, кто их самый известный земляк

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Метки: Россия   СССР   Украина   брежнев   генсек   интересное   памятник   снос памятника   фото   
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25  комментариев
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1k
Lexx 3 часа назад
Только и могут, что то сломать и орать свои безмозглые кричалки. А как построить чего, так руки из жопы. Вот могилы копать, у них хорошо получается. Наверное сказывается сказочный опыт морекопания.
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81
Alisa Полчаса назад
А слабо хохлонутым посносить всё, что построено при СССР?
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4k
Вячеслав 41 минуту назад
Только с памятниками и могут воевать, как наши дол60ёбы из Эстонии и соседней русофобной Латвии
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133
Хухрмухр Час назад
Надо им идею про субботники кинуть .Пусть ипашат бесплатно.
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1k
SoulSeeker Час назад
Мда...вот такая она - борьба с собственным прошлым. Так-то если подумать - Брежнев едва ли не самый выдающийся уроженец украинской земли: руководитель одной из ДВУХ сверхдержав на планете Земля. Он сам по себе пример того - чего могут достичь наши народы совместно, каких высот. А они от него отказываются в пользу нацистов Бандеры и Шухевича. Боже мой, что за дурачьё. Наоборот бы сказали - мол Брежнев молодец, сумел "покорить москалей" - вот мол какой хитрый украинец, а ещё более хитрый украинец Хрущев передал им Крым. Вот мол какие мы...Ан нет, они и с ним борются.
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1k
Aleks 2 часа назад
Памятники, переименовывают улицы. Это дегенератизм. Скажем жил я в городе, была улица Пушкина, на ней были встречи, она вошла в обиход, у всех старожилов города она стала навсегда улица Пушкина, нахрена ее переименовывать? Так же как и заставлять разговаривать на русском, вырос скажем человек в русскоязычной среде, скажем так, Украина до 2000 годов была рускоязычной в большинстве. На украинском разговаривала только бандерлоговская часть, это Ровно, Львов, Луцк. Остальные выросли на русском языке, все передачи по телевизору, фильмы в кинотеатрах , все было на русском. Я жил когда то давно на Украине, все было нормально. Сильно видать там всем мозги промыли, видать там настоящий террор творят нацбатальоны, поэтому или увезут в застенки и не вернутся, либо гавкай что сверху говорят, другого объяснения у меня нет.
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698
KoteBasilio 2 часа назад
война с памятниками дело сложное )))) и тут в шаровары обделались
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39k
turyst 2 часа назад
Понятно дело, что не хочет он памятник сносить.

Отмазка-то совсем нелепая.
Захотел бы снести, нашел бы он денег на канистру соляры для бульдозера.
Сломать - дело не хитрое.
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5k
livaneth 2 часа назад
Продать с самовывозом.
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52k
Олег 3 часа назад
тупая покемонка не знает, что город называется Днепродзержинск. А Брежнева там народ боготворит. Все, кого я встречал по приезду спрашивали видел-ли я памятник Брежневу. Даже таксист денег не взял и привёз показать.
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2k
Pioner76 3 часа назад
Салоеды угомонитесь...
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
"после окончания военных действий" вы будете все эти памятники восстанавливать.
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1k
Змей Горыныч 3 часа назад
Сейчас "свидомые" гамадрилы руками свалят
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12k
Eltiftel 3 часа назад
даже с памятниками они толком воевать не могут...
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9k
Б.Касторский 3 часа назад
Никогда не мог понять борьбу с памятниками или прочими атрибутами истории. Ну хорошо, не нравится. Но ведь было? Я с удивлением смотрел как в США уничтожали памятники важным деятелям только потому, что те жили по тем правилам, которые были приняты на тот момент. Но нет! Рабовладелец! В топку!
Не важно что сделал для страны. Так и тут. Что изменится со сносом памятника? Брежнев исчезнет из истории? Отменится всё влияние СССР на Украину?
Хотите снести, сносите. Ваше право. Но зачем столько пафоса? Если хочешь уничтожить старых героев, сначала заведи новых.
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47k
Андрей 3 часа назад
В мэрии отметили, что снова поднимут этот вопрос после окончания военных действий.
____________________________________________________________

Какой хитропопый мэр.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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