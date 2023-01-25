В Госдуме сообщили о блокировке аккаунтов блогеров-трансгендеров Даши Корейки и Хилми Форкс

Депутат Госдумы Яна Лантратова, которая стала инициатором проверки контента блогеров и последующего составления административной статьи против радужных блогеров, сообщила, что некоторые аккаунты парочки уже заблокированы.



Сообщается, что Даша Корейка (до смены пола звали Максимом Матвеевым) и её коллега Хилми Форкс после вчерашней новости о том, что за них всерьёз взялась Генпрокуратура, были взволнованы и тут же принялись клянчить деньги на оплату штрафа у своих малолетних подписчиков.