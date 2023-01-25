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В Госдуме сообщили о блокировке аккаунтов блогеров-трансгендеров Даши Корейки и Хилми Форкс

В Госдуме сообщили о блокировке аккаунтов блогеров-трансгендеров Даши Корейки и Хилми Форкс

Автор:
25 января 2023 11:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Госдума   блогеры   блокировка аккаунтов   лгбт   пропаганда   статья   
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Вчера стало известно, что на сладкую парочку завели дело по статье о пропаганде ЛГБТ.

В Госдуме решили, что двум трансгендерным блогерам будет недостаточно штрафа за пропаганду ЛГБТ-повесточки и намереваются заблокировать их аккаунты в "Тик-Токе" и прочих соцсетях, откуда те транслируют свои взгляды и непотребщину.

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Депутат Госдумы Яна Лантратова, которая стала инициатором проверки контента блогеров и последующего составления административной статьи против радужных блогеров, сообщила, что некоторые аккаунты парочки уже заблокированы.

Сообщается, что Даша Корейка (до смены пола звали Максимом Матвеевым) и её коллега Хилми Форкс после вчерашней новости о том, что за них всерьёз взялась Генпрокуратура, были взволнованы и тут же принялись клянчить деньги на оплату штрафа у своих малолетних подписчиков.

"Удалось добиться блокировки каналов блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс... как нам стало известно от Росмолодежи, страницы блогеров вскоре будут заблокированы. Уже принято решение об их включении в Единый реестр запрещённых сайтов", - заявила Лантратова, добавив, что решение о блокировке однозначно правильное — следует лишить возможности собирать деньги с российских детей.


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Метки: Госдума   блогеры   блокировка аккаунтов   лгбт   пропаганда   статья   
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10  комментариев
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15k
Patmaz Полчаса назад
Депутатам, что, заняться нечем, как всяких 3.14дарасов блокировать.
ИМХО на это городского суда достаточно.
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17k
Vital Idol 7 минут назад
ну, теперь заживём! распиарили хз кого! почему детская комната милиции ими не занимается?!
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1
фанат бесагона 7 минут назад
ну теперь заживем
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182
ruslan d 14 минут назад
Почти совсем не опоздали
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7k
Роман 16 минут назад
Мне кажется или эти разборки за пару дней пропиарили их больше, чем они бы смогли в принципе добиться за всю жизнь.
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14k
sonic24a 16 минут назад
А фи геть.
И что и что?
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42k
Aleksandr 19 минут назад
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17k
Alex ASK 23 минуты назад
Чё, каждый день теперь про этот биомусор будем писать?
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44
威威 Полчаса назад
все, теперь заживем?
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28k
Levyathan Полчаса назад
Кто такие эти полупокеры-понятия ни имею и не хочу знать. Но, по традиции, всегда гуглю депутата, который возбуждается на блогеров. Погуглил и в этот раз. "Яна Лантратова" Ничего необычного, полный треш и 3.14здец))). "Решала", связь с криминалом и т.д и т.п 0
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