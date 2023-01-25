В Госдуме сообщили о блокировке аккаунтов блогеров-трансгендеров Даши Корейки и Хилми Форкс

Вчера стало известно, что на сладкую парочку завели дело по статье о пропаганде ЛГБТ.
В Госдуме решили, что двум трансгендерным блогерам будет недостаточно штрафа за пропаганду ЛГБТ-повесточки и намереваются заблокировать их аккаунты в "Тик-Токе" и прочих соцсетях, откуда те транслируют свои взгляды и непотребщину.
Депутат Госдумы Яна Лантратова, которая стала инициатором проверки контента блогеров и последующего составления административной статьи против радужных блогеров, сообщила, что некоторые аккаунты парочки уже заблокированы.
Сообщается, что Даша Корейка (до смены пола звали Максимом Матвеевым) и её коллега Хилми Форкс после вчерашней новости о том, что за них всерьёз взялась Генпрокуратура, были взволнованы и тут же принялись клянчить деньги на оплату штрафа у своих малолетних подписчиков.
"Удалось добиться блокировки каналов блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс... как нам стало известно от Росмолодежи, страницы блогеров вскоре будут заблокированы. Уже принято решение об их включении в Единый реестр запрещённых сайтов", - заявила Лантратова, добавив, что решение о блокировке однозначно правильное — следует лишить возможности собирать деньги с российских детей.
Источник:
- "Господи, спасибо!": россияне встретили с радостью новость о том, что модных блогеров проверят на пропаганду ЛГБТ
- Фильмы с элементами ЛГБТ больше показывать в кино не будут
- «Зайка моя, я твой зайчик»: депутат Госдумы заявил, что Киркоров и Лазарев виноваты в пропаганде нетрадиционных ценностей
- «Этим гражданам надо отправиться к психиатру»: в Госдуме раскритиковали тех, кто везде и всюду видит украинскую пропаганду
- «Вот она, мужики, гей-литература!»: в Хабаровске местные активисты выкупили и уничтожили книги с ЛГБТ-пропагандой
ИМХО на это городского суда достаточно.
И что и что?