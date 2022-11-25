Пара нашла на бразильском пляже руку «инопланетянина»

Скелет «руки» был найден в Илья-Комприда, штат Сан-Паулу, Бразилия, 20 ноября. Пара сняла это на видео, и они даже приставили к ней шлепанец, чтобы продемонстрировать, насколько она большая. «Она очень большая, — сказала Сантьяго. — Мы не знаем, что это за животное; еще хуже, если это инопланетянин».

Пара поделилась открытием с местными жителями, которые пошутили, что находка «похожа на руку Инопланетянина [из одноименного фильма]» или «руку русалки».