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Пара нашла на бразильском пляже руку «инопланетянина»

Пара нашла на бразильском пляже руку «инопланетянина»

Автор:
25 ноября 2022 19:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Бразилия   наука   находка   новости   пляж   
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Влюбленные прогуливались по пляжу в Бразилии, когда случайно наткнулись на странную конечность с длинными костлявыми пальцами, напомнившую им руку дружелюбного пришельца из фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». Однако эксперты утверждают, что «рука», скорее всего, принадлежит киту или дельфину.

Летисия Гомес Сантьяго и ее бойфренд Деванир Соуза прогуливались вдоль берега, когда наткнулись на гигантскую руку с длинными костлявыми пальцами. Когда они выложили фотографии находки в сети, их заметил морской биолог Эрик Комин, который сказал, что «рука» принадлежала представителю китообразных — инфраотряду млекопитающих, включающему китов, дельфинов и морских свиней. И, судя по степени разложения, морское животное умерло около 18 месяцев назад.

Хотя конечность действительно выглядит как нечто, что мог сбросить за ненадобностью инопланетянин, на самом деле китообразные унаследовали ее от ранних предков, которые ходили по суше около 50 миллионов лет назад. Под межпальцевой плотью ласт кита или дельфина находятся пять «пальцев» или пятипалая конечность. Такая встречается у людей, земноводных и ряда других животных, что указывает на их общего предка.

Скелет «руки» был найден в Илья-Комприда, штат Сан-Паулу, Бразилия, 20 ноября. Пара сняла это на видео, и они даже приставили к ней шлепанец, чтобы продемонстрировать, насколько она большая. «Она очень большая, — сказала Сантьяго. — Мы не знаем, что это за животное; еще хуже, если это инопланетянин».

Пара поделилась открытием с местными жителями, которые пошутили, что находка «похожа на руку Инопланетянина [из одноименного фильма]» или «руку русалки».

Комин сказал, что, судя по размеру кости, она принадлежала дельфину — в том числе потому, что они часто встречаются в этом регионе. Биолог добавил, что любой, кто найдет останки животных на пляже, должен уведомить региональное агентство по охране окружающей среды, Исследовательский институт Кананеи (IPEC).

Представитель IPEC Энрике Чупий, который также сказал, что скелет, вероятно, принадлежит китообразному, заявил: «Мы всегда предпочитаем оставлять кости на пляже, чтобы не мешать круговороту питательных веществ в экосистеме. Спустя время, если появляется какой-то научный интерес, мы собираем их для исследований. Если это недавно умершие животные, мы собираем их, чтобы провести вскрытие и установить причину смерти».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Бразилия   наука   находка   новости   пляж   
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