Парень сделал дверь в стеллаже, которая ведёт в секретную комнату

Пользователь сети под ником BaconJacobs просто хотел сделать для себя секретную "мужскую" комнату, где он мог бы уединиться и расслабиться после долгого дня. Он взялся за инструменты и сделал небольшой ремонт в старой кладовой, а также переделал дверь - на стеллаж. Но стоит только открыть стеллаж, и можно попасть в эту крайне атмосферную комнатку. Миллионы пользователей оценили и вдохновились его задумкой. Оцените работу парня: