Парень сделал дверь в стеллаже, которая ведёт в секретную комнату

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Многие в детстве мечтали о своей собственной комнате - а особенно, если она секретная. Иногда такие мечты мы можем воплотить, даже став взрослыми. Пользователь форума Imgur под ником BaconJacobs недавно поделился своей переделкой - владелец дома своими руками сделал секретную "мужскую" комнату. Самое интересное - комната находится за с виду неприметным стеллажом..
Пользователь сети под ником BaconJacobs просто хотел сделать для себя секретную "мужскую" комнату, где он мог бы уединиться и расслабиться после долгого дня. Он взялся за инструменты и сделал небольшой ремонт в старой кладовой, а также переделал дверь - на стеллаж. Но стоит только открыть стеллаж, и можно попасть в эту крайне атмосферную комнатку. Миллионы пользователей оценили и вдохновились его задумкой. Оцените работу парня:
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За дверью - атмосферная комната в ретро-стиле, где всегда можно уединиться, попить виски, послушать музыку или покурить сигары (для дыма есть мини-вытяжка)
Владелец дома сделал здесь минимальный простой ремонт, а большинство мебели и декора приобрёл на барахолках - в том числе винтажные кресла, столик, вешалку
Некоторые элементы античные - например, эта лампа. Рядом - копия идола из "Индианы Джонса"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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