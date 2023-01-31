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Парень сделал дверь в стеллаже, которая ведёт в секретную комнату

Парень сделал дверь в стеллаже, которая ведёт в секретную комнату

Автор:
31 января 2023 08:30
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   дом   идеи   интерьер   комнаты   ремонт   своими руками   секретная комната   тайная комната   фото   
679
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Многие в детстве мечтали о своей собственной комнате - а особенно, если она секретная. Иногда такие мечты мы можем воплотить, даже став взрослыми. Пользователь форума Imgur под ником BaconJacobs недавно поделился своей переделкой - владелец дома своими руками сделал секретную "мужскую" комнату. Самое интересное - комната находится за с виду неприметным стеллажом..
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   дом   идеи   интерьер   комнаты   ремонт   своими руками   секретная комната   тайная комната   фото   
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