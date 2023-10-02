30 необычных изделий из дерева, которые радуют глаз

Натуральное дерево всегда будет в тренде — это доказано уже за много лет. Будь то деревянные столы, другая мебель, предметы интерьера или скульптуры ручной работы из дерева, они всегда восхищают любого эстета и украшают дом. Взглянем на подборку самых разных деревянных изделий — возможно, эти идеи вдохновят и вас.