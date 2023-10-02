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30 необычных изделий из дерева, которые радуют глаз

30 необычных изделий из дерева, которые радуют глаз

Автор:
02 октября 2023 21:10
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Дерево   Скульптуры   дом   идеи   искусство   подборка   своими руками   удобно   уют   фото   
987
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Натуральное дерево всегда будет в тренде — это доказано уже за много лет. Будь то деревянные столы, другая мебель, предметы интерьера или скульптуры ручной работы из дерева, они всегда восхищают любого эстета и украшают дом. Взглянем на подборку самых разных деревянных изделий — возможно, эти идеи вдохновят и вас.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дерево   Скульптуры   дом   идеи   искусство   подборка   своими руками   удобно   уют   фото   
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35k
АнтонПолднев 14 минут назад
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6k
MPEG-8 45 минут назад
Вот, вроде конструкция простая, выглядит дёшево и сердито, а начинаешь считать, а дерева надо тысяч на 30-ть с гаком.
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