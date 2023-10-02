30 необычных изделий из дерева, которые радуют глаз

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Натуральное дерево всегда будет в тренде — это доказано уже за много лет. Будь то деревянные столы, другая мебель, предметы интерьера или скульптуры ручной работы из дерева, они всегда восхищают любого эстета и украшают дом. Взглянем на подборку самых разных деревянных изделий — возможно, эти идеи вдохновят и вас.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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6 брусов 50/50 /3000 +1 на подрезку. 2000 с копейками в строительном дворе сорт А хвоя . бухта капронового шнура плетенный 25 метров с нагрузкой 200 кг 536 рублей на маркете. ну и пара карабинов я посчитал по 800 каждый но там профессиональные для альпинистов с нагрузкой 11 килоньютонов можно и попроще взять падать то не высоко.
другой вопрос что возиться часа два три с этой фигней чтоб полежать , ну можно пропитку посчитать морилку чтоб не сгнил быстро но все равно недорого