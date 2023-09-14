30 раз, когда люди не стали выбрасывать вещи — а дали им вторую жизнь

Многим вещам можно дать вторую жизнь — стоит только подключить фантазию. Даже если на любимой футболке появилось пятно, его всегда можно креативно обыграть. На форуме Reddit есть специальное сообщество, где люди делятся фото вещей, которые они преобразили. Там можно подсмотреть множество креативных идей для вдохновения!