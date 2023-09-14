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30 раз, когда люди не стали выбрасывать вещи — а дали им вторую жизнь

30 раз, когда люди не стали выбрасывать вещи — а дали им вторую жизнь

Автор:
14 сентября 2023 09:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Вещи   Разное   вторая жизнь вещей   дом   идеи   переделки   починка   ремонт   фото   
1135
31

Многим вещам можно дать вторую жизнь — стоит только подключить фантазию. Даже если на любимой футболке появилось пятно, его всегда можно креативно обыграть. На форуме Reddit есть специальное сообщество, где люди делятся фото вещей, которые они преобразили. Там можно подсмотреть множество креативных идей для вдохновения!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   Разное   вторая жизнь вещей   дом   идеи   переделки   починка   ремонт   фото   
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2  комментария
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144
ruslan d 49 минут назад
Когда руки на месте , это всегда хорошо
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81
Яна Денисова 18 минут назад
да...везёт же тем у кого руки откуда надо растут.а я, к сожалению, Рукожоп Всея Руси...
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