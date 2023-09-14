30 раз, когда люди не стали выбрасывать вещи — а дали им вторую жизнь

Автор:
14 сентября 2023 09:00
Многим вещам можно дать вторую жизнь — стоит только подключить фантазию. Даже если на любимой футболке появилось пятно, его всегда можно креативно обыграть. На форуме Reddit есть специальное сообщество, где люди делятся фото вещей, которые они преобразили. Там можно подсмотреть множество креативных идей для вдохновения!
1. "На футболке остались брызги краски. Решила нашить на них цветочки"
3. Девушка решила дать вторую жизнь своему платью
4. "Покрыла нашивками царапины на диване, которые оставила кошка"
5. Сова потеряла глаз, и теперь она - пират!
8. "А я залатала место, где порвались джинсы, цветочками"
9. Оригинально заделали дырку в куртке
10. "На кофте было пятно от соуса. Сделала на нём вышивку"
11. Ещё один креативный способ закрыть пятно
12. "Дал вторую жизнь лампе с помощью техники пайки витража"
13. На месте пятна от отбеливателя появилась овечка
14. Пластиковой корзине тоже дали вторую жизнь
16. Лестницу "починили" цветной плиткой
17. "Связала "держатель" для наушника"
18. Дырку в кресле заделали заплаткой
19. "На моей любимой кофте появилась дырка, и вот мои первые попытки её заделать"
21. Вот как ещё можно покрыть дырку на футболке
22. Реконструкционная хирургия после нападения собаки
24. И такие переделки бывают
25. "Я решила обновить старый поношенный свитер"
26. Вот как ещё можно обыграть дырки на джинсах
27. Цветочек на маленькой дырке
28. "Это мой первый опыт подобного преображения вещи!"
29. На диване заменили пуговку
30. "Увидела пятно на свитере, решила его покрасить. Теперь это мой любимый свитер"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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