30 необычных вещей, сделанных своими руками

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В мире, переполненном однотипными товарами, вещи ручной работы кажутся диковинкой. Подобные изделия придают интерьеру особую атмосферу. Творческие люди мыслят вне шаблона, поэтому часто их работы выглядят весьма странно. Перед вами коллекция идей "сделай сам", которые пользовались популярностью в 2010-х.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: дизайн идея интерьер своими руками сделай сам фото
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