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30 необычных вещей, сделанных своими руками

30 необычных вещей, сделанных своими руками

Автор:
29 августа 2023 10:20
Сообщество : Сделай сам!
Метки: дизайн   идея   интерьер   своими руками   сделай сам   фото   
1362
31

В мире, переполненном однотипными товарами, вещи ручной работы кажутся диковинкой. Подобные изделия придают интерьеру особую атмосферу. Творческие люди мыслят вне шаблона, поэтому часто их работы выглядят весьма странно. Перед вами коллекция идей "сделай сам", которые пользовались популярностью в 2010-х.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   идея   интерьер   своими руками   сделай сам   фото   
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5  комментариев
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28k
Lehoia 2 часа назад
Помню, будучи учеником старших классов, когда появилась потребность в деньгах, а просить у родителей уже не хотелось-придумал себе заработок. Покупал в военторге солдатские ремни с латунной бляхой, как на фото, стачивал звезду и округлял углы. Потом декоративными заклепками приклепывал на место звезды -метлаллические бирки со старых джинсов, иногда даже красивые кожаные, и отдавал на продажу-соседу торгашу. Местные модники отрывали с руками). Бизнес просуществовал до тех пор, пока у всех знакомых, одноклассников и родственников не закончились эти самые бирки со старых джинсов)
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52k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 19 минут назад
ага теперь понятно зачем телиги из магазинов украдут.
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16k
Андрей 49 минут назад
Свечи в железных банках привязанные пеньковой верёвкой - так себе идея. Пожарники не одобрят)
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8k
Nikolay Час назад
А магазинные тележки, из которых мастерили кресла и полки, их покупали или на парковке возле магазина "нашли"?
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7k
salim777 2 часа назад
Есть интересные работы, есть бред сивой кобылы. Но в любом случае, творчество - это здорово. Иногда тоже делаю что-нибудь эдакое. На фото кольцо и кулон из берёзового сувеля и янтаря. Подарок супруге на 11-летие свадьбы.
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