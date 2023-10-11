Идеи, как ещё можно использовать тыквы, которые уже надоело есть

Близится 31 октября, именно в этот день традиционно во многих странах праздную Хэллоуин. Символ праздника - тыквы. И так как в России и странах СНГ к этому празднику обычно равнодушны, мы решили просто собрать классные идеи, как можно вписать тыквы в интерьер.