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Идеи, как ещё можно использовать тыквы, которые уже надоело есть

Идеи, как ещё можно использовать тыквы, которые уже надоело есть

Автор:
11 октября 2023 15:11
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   дизайн   идеи для дома   интересно   интерьер   прикольно   своими руками   тыква   фото   
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Близится 31 октября, именно в этот день традиционно во многих странах праздную Хэллоуин. Символ праздника - тыквы. И так как в России и странах СНГ к этому празднику обычно равнодушны, мы решили просто собрать классные идеи, как можно вписать тыквы в интерьер.

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Метки: Фабрика идей   дизайн   идеи для дома   интересно   интерьер   прикольно   своими руками   тыква   фото   
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1  комментарий
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Мурчелло 20 минут назад
Тыквы предназначены для того чтобы их есть,извращенцы уевы.
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