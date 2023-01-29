7 самых известных заброшенных и недостроенных зданий России

В нашей стране недостроенные (никогда не вводились в эксплуатацию) и заброшенные (использовались, а затем были оставлены по разным причинам) объекты есть, пожалуй, в каждом регионе и крупном городе. С каждым годом они ветшают и постепенно разваливаются, представляя из себя довольно печальное и мрачное зрелище, но тем не менее обладают какой-то магией, притягивая к себе тысячи любителей экстремального туризма. Какие-то из этих объектов строились еще при царе, другие - при советской власти, а некоторые уже в современной России. И это далеко не только ЖК с обманутыми дольщиками, но и административные, офисные, торговые, промышленные объекты, а также бывшие дворянские усадьбы и фортификационные сооружения.

От таких никак не используемых по 10-20-30 лет объектов города терпят колоссальные убытки из-за непоступления налоговых платежей и неэффективного использования земли, на которой они стоят. Кроме того, заброшенные здания негативно влияют на деловой имидж поселения как депрессивного места, способствуют росту криминала.

Поэтому местные власти по возможности стараются решать вопросы с такими "черными пятнами" на карте. Некоторые из них сносят, например, отель "Северная корона" в Петербурге и Ховринскую больницу в Москве, а землю отдают под новую застройку. А некоторым зданиям везет, и их достраивают, как торговый центр под Павелецкой площадью в Москве и стадион Зенит-Арена в Петербурге.

Для нашей сегодняшней статьи мы отобрали самые крупные и известные заброшки и недострои нашей страны. Все из них уже давно стали местными достопримечательностями, которые облюбовали сталкеры-экстремалы, а в некоторые из них даже водят официальные экскурсии.

1. Дом советов

Калининградская обл.