7 самых известных заброшенных и недостроенных зданий России

Атмосфера этих разрушающихся объектов привлекает фотографов и туристов-экстремалов со всей России
В нашей стране недостроенные (никогда не вводились в эксплуатацию) и заброшенные (использовались, а затем были оставлены по разным причинам) объекты есть, пожалуй, в каждом регионе и крупном городе. С каждым годом они ветшают и постепенно разваливаются, представляя из себя довольно печальное и мрачное зрелище, но тем не менее обладают какой-то магией, притягивая к себе тысячи любителей экстремального туризма. Какие-то из этих объектов строились еще при царе, другие - при советской власти, а некоторые уже в современной России. И это далеко не только ЖК с обманутыми дольщиками, но и административные, офисные, торговые, промышленные объекты, а также бывшие дворянские усадьбы и фортификационные сооружения.
От таких никак не используемых по 10-20-30 лет объектов города терпят колоссальные убытки из-за непоступления налоговых платежей и неэффективного использования земли, на которой они стоят. Кроме того, заброшенные здания негативно влияют на деловой имидж поселения как депрессивного места, способствуют росту криминала.
Поэтому местные власти по возможности стараются решать вопросы с такими "черными пятнами" на карте. Некоторые из них сносят, например, отель "Северная корона" в Петербурге и Ховринскую больницу в Москве, а землю отдают под новую застройку. А некоторым зданиям везет, и их достраивают, как торговый центр под Павелецкой площадью в Москве и стадион Зенит-Арена в Петербурге.
Для нашей сегодняшней статьи мы отобрали самые крупные и известные заброшки и недострои нашей страны. Все из них уже давно стали местными достопримечательностями, которые облюбовали сталкеры-экстремалы, а в некоторые из них даже водят официальные экскурсии.
1. Дом советов
Калининградская обл.
Главный долгострой Калининграда в форме закопанного робота в центре города примерно на том месте, где находился Кенигсбергский замок, начинали возводить еще в 1970-е годы для размещения местной номенклатуры из обкома и облисполкома. По проекту дом состоит из двух 21-этажных бетонных прямоугольных башен с рельефными панелями, которые на двух этажах имеют между собой крытые переходы. Это самое высокое в городе здание.
Стройка шла довольно медленно и остановилась с приходом перестройки и сокращением финансирования, хотя объект был к тому времени готов на 95%.
В 90-е и 2000-е годы огромное здание планировали приспособить под социальное жилье, но до дела так и не дошло.
2. Мельница Гергардта
Волгоградская обл.
Бывшая мельница является одним из наиболее уцелевших зданий, которые сохранились в Волгограде после Сталинградской битвы в период ВОВ, когда город был почти полностью разрушен.
Первое время после войны некоторые комнаты использовались как жилье, однако затем было принято решение о придании зданию в руинированном состоянии статуса музея-памятника в назидание потомкам. До 1980-х годов по полуразрушенному зданию можно было ходить во время экскурсии. Это единственная официальная заброшка из нашего списка, которая находится под охраной в текущем виде, и ее навряд ли будут сносить или восстанавливать.
3. Давыдковская заброшенная больница
Москва
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС им. А.М. Никифорова, или как его прозвали сталкеры, Давыдковская заброшенная больница, начали строить в 2011 году на болоте у реки Сетунь. В 2015 году на этапе готовой коробки строительство прекратилось из-за конфликта между МЧС и застройщиком Главмосстрой с многочисленными судебными разбирательствами.
4. Крымская АЭС
Респ. Крым
Из 7 недостроенных АЭС на территории России эта, пожалуй, самая примечательная. Атомную электростанцию по типовому проекту ВВЭР-1000 начали строить в 1982 году у города Щелкино вблизи Азовского моря. После событий на Чернобыльской АЭС 1986 года и возникшей у людей радиофобии стройка в 1989 году была окончательно заморожена, хотя первый энергоблок был готов на 80%.
В 90-е годы в недостроенном реакторе устраивали рейв-фестиваль Казантип, а власти Незалежной распродали имевшееся на станции оборудование и цветные металлы. В 2022 году была начата работа по сносу долгостроя.
5. Форт Александр I
Санкт-Петербург
Форт овальной формы в Невском заливе, наиболее схожий с французским фортом Бойярд, был сдан в эксплуатацию в 1845 году и использовался для прикрытия с юга главной базы Балтийского флота до 1896 года, а затем до революции как чумная лаборатория, за что получил соответствующее прозвище "Чумной форт".
В советские годы тут располагался военно-морской склад, а к 80-м годам оказался заброшен. При съемках фильма "Порох" форт выгорел и теперь имеет черный цвет от сажи. В 90-е годы в форте устраивали рейв-вечеринки.
В 2021 году на объекте начались реставрационные работы в рамках проекта "Остров фортов".
6. 8-й цех завода "Дагдизель"
Респ. Дагестан
Дагестанский Форт Бойярд, представляющий собой здание в открытом море Каспия на расстоянии в 2,7 км от берега на глубине 14 метров было сдано в эксплуатацию в 1939 году. Оно имело предназначение заводского цеха для испытания подводных торпед, а кроме того в нем могли проживать до 60 человек.
В связи с появлением более глубоководных торпед необходимость в цехе отпала, и в 1966 году он был закрыт. В позднем СССР использовался как учебная мишень военными моряками.
Сейчас заброшенное здание принадлежит частному лицу и находится в аварийном состоянии.
7. Гостиница "Аманауз"
Карачаево-Черкесская Респ.
18-этажный недострой стоит в высокогорном курортном поселке Домбай еще с советских времен. Стройка гостиницы на 480 мест с футуристическим дизайном и балконами в виде кабинок канатной дороги началась в 1980 году, когда Домбай был центром советского альпинизма.
Практически все строительные работы были завершены к 1985 году, однако в эксплуатацию отель так и не ввели. По одной из версий, это было связано с трещиной в фундаменте.
Источник:
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С каких это пор памятник, часть музея - панорамы, вдруг "заброшкой" стал?. За это здание тысячи погибли, но ты, упырь, только текстики готов копировать. Мразь ты моральная.