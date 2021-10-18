Архитектурное чудовище: зачем китаец строит самое бессмысленное здание на планете

На этом месте администрация города планировала построить что-нибудь выдающееся, сооружение, которое могло бы привлечь туристов в город. Тогда-то Цзигуан и вызвался помочь: он предложил взять в аренду землю у государства и отстроить это самое «выдающееся» за свой счет.

Здание и правда выходит невероятным, но скорее из-за странного сочетания архитектурных стилей. Это словно фантазия ребенка, который вооружился карандашом и воплотил на листке все, что у него было в голове. Кто-то может посчитать десятиэтажку уродливой, кто-то поругает правительство, что оно, отдав землю под застройку, решило сэкономить, и в итоге получило настоящее архитектурное чудовище, а кто-то подивится фантазии и смелости архитектора.