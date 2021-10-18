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Архитектурное чудовище: зачем китаец строит самое бессмысленное здание на планете

Архитектурное чудовище: зачем китаец строит самое бессмысленное здание на планете (6 фото)

Автор:
18 октября 2021 08:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   в мире   дом   здание   люди   стройка   фото   
436
6

«Архитектурный винегрет» ― именно так можно назвать странный дом в маленьком городке Синьсю в провинции Гуанси в Китае. Уже несколько лет над ним трудится фермер, воплощая в десятиэтажном чудовище самые разные стили.

Дом в китайском Синьсю побил все эти рейтинги, так как он выглядит как «винегрет» из разных архитектурных стилей.

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Тут и купола в русском стиле, и колокольня, отдающая дань западной культуре, и традиционные китайские мотивы, и даже немного абсурда в виде фонтана-чайника. Это странное сооружение строит местный фермер Ли Цзигуан вот уже семь лет. Дом виден издалека, и он резко выделяется на фоне всех остальных зданий в этом районе.

На этом месте администрация города планировала построить что-нибудь выдающееся, сооружение, которое могло бы привлечь туристов в город. Тогда-то Цзигуан и вызвался помочь: он предложил взять в аренду землю у государства и отстроить это самое «выдающееся» за свой счет.


Здание и правда выходит невероятным, но скорее из-за странного сочетания архитектурных стилей. Это словно фантазия ребенка, который вооружился карандашом и воплотил на листке все, что у него было в голове. Кто-то может посчитать десятиэтажку уродливой, кто-то поругает правительство, что оно, отдав землю под застройку, решило сэкономить, и в итоге получило настоящее архитектурное чудовище, а кто-то подивится фантазии и смелости архитектора.

В любом случае все эти неоднозначные чувства имеют одинаковый итог: посмотреть на «архитектурный винегрет» приезжают сотни людей. Рекорд был побит весной во время местного фестиваля: к зданию приехали десятки тысяч человек. Так что фактически это странное сооружение добилось своей цели: туристический поток в провинции Гуанси определенно стал больше.

Но пока дом готов лишь на 60%, и внутри он практически не отделан, так что, вероятно, посетителей у странного здания не будет отбоя.


Как вы наверняка догадались, внутри дом выглядит так же бессмысленно, как и снаружи. В этом отеле (а несомненно, это будет отель) на лестницах изящные перила во французском стиле, в номерах ― китайские скульптуры в духе древних традиций, и даже есть стеклянный мост. Все это безобразие дополнено неоновыми огнями и светодиодными экранами. Это настоящая смесь стилей и идей, в которых гости будут годами пытаться разобраться. И удивительно, как такой «винегрет» может быть одновременно достоинством и недостатком.

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Метки: архитектура   в мире   дом   здание   люди   стройка   фото   
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35k
kalinser 2 часа назад
Архангельск...
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1k
Irenne Mustafina 2 часа назад
Главное, чтобы крепкая постройка была. Я бы побродила там
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5k
Ruk 2 часа назад
классно!надеюсь что построено крепко. в Казани есть забавная церковь всех религий, тоже прикольная
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212k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Хайп...
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