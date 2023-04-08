12 примеров брутализма из разных стран и откуда появилась любовь к бетону

Брутализм — одна из главных ветвей модернизма, он, как в принципе и все в искусстве, зародился как ответ на происходящее в мире. Появился он в Великобритании в середине ХХ века и стал очень быстро развиваться.

Именно тогда после мировых потрясений и кризиса началась активная перестройка городов, появилась цель обеспечить все слои населения комфортным жильем. Оказалось, самый простой, быстрый и дешевый способ этот сделать — отказаться от излишеств, добавив зданиям функциональности. Конечно, этот отказ отлично отвечал новым веяниям общества, направленным против буржуазии: нужно было отречься от показухи и напыщенности, а значит, от лишнего декора и дорогого украшательства. Так появилась идея выбирать более простые материалы, такие как железобетон, сталь, кирпич, и зачастую даже никак их не обрабатывать сверху. К тому же огромные здания, грубые и массивные, смотрелись впечатляюще, особенно на фоне зелени: они словно показывали, кто тут хозяин.