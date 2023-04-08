12 примеров брутализма из разных стран и откуда появилась любовь к бетону

Брутализм — это не только Советский Союз: почему здания из бетона были так популярны.
У брутализма очень непростая судьба: это архитектурное направление должно было символизировать светлое будущее, однако очень быстро стало ненавистно. Теперь здания в стиле брутализма считают слишком грубыми и уродливыми, но так было не всегда. Так откуда же взялась эта любовь к бетону и простым угловатым формам?
Брутализм — одна из главных ветвей модернизма, он, как в принципе и все в искусстве, зародился как ответ на происходящее в мире. Появился он в Великобритании в середине ХХ века и стал очень быстро развиваться.
Именно тогда после мировых потрясений и кризиса началась активная перестройка городов, появилась цель обеспечить все слои населения комфортным жильем. Оказалось, самый простой, быстрый и дешевый способ этот сделать — отказаться от излишеств, добавив зданиям функциональности. Конечно, этот отказ отлично отвечал новым веяниям общества, направленным против буржуазии: нужно было отречься от показухи и напыщенности, а значит, от лишнего декора и дорогого украшательства. Так появилась идея выбирать более простые материалы, такие как железобетон, сталь, кирпич, и зачастую даже никак их не обрабатывать сверху. К тому же огромные здания, грубые и массивные, смотрелись впечатляюще, особенно на фоне зелени: они словно показывали, кто тут хозяин.
Неудивительно, что брутализм стал ассоциироваться именно с коммунистическими странами. Возможно, именно по этой причине в других странах к брутализму стали относиться негативно. Очень скоро его стали избегать многие архитекторы.
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