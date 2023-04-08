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12 примеров брутализма из разных стран и откуда появилась любовь к бетону

12 примеров брутализма из разных стран и откуда появилась любовь к бетону

Автор:
08 апреля 2023 10:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: бетон   брутализм   в мире   города   здание   стройка   фото   
644
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Брутализм — это не только Советский Союз: почему здания из бетона были так популярны.

У брутализма очень непростая судьба: это архитектурное направление должно было символизировать светлое будущее, однако очень быстро стало ненавистно. Теперь здания в стиле брутализма считают слишком грубыми и уродливыми, но так было не всегда. Так откуда же взялась эта любовь к бетону и простым угловатым формам?

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Брутализм — одна из главных ветвей модернизма, он, как в принципе и все в искусстве, зародился как ответ на происходящее в мире. Появился он в Великобритании в середине ХХ века и стал очень быстро развиваться.

Именно тогда после мировых потрясений и кризиса началась активная перестройка городов, появилась цель обеспечить все слои населения комфортным жильем. Оказалось, самый простой, быстрый и дешевый способ этот сделать — отказаться от излишеств, добавив зданиям функциональности. Конечно, этот отказ отлично отвечал новым веяниям общества, направленным против буржуазии: нужно было отречься от показухи и напыщенности, а значит, от лишнего декора и дорогого украшательства. Так появилась идея выбирать более простые материалы, такие как железобетон, сталь, кирпич, и зачастую даже никак их не обрабатывать сверху. К тому же огромные здания, грубые и массивные, смотрелись впечатляюще, особенно на фоне зелени: они словно показывали, кто тут хозяин.

Неудивительно, что брутализм стал ассоциироваться именно с коммунистическими странами. Возможно, именно по этой причине в других странах к брутализму стали относиться негативно. Очень скоро его стали избегать многие архитекторы.

Метеорологическая обсерватория на границе Польши и Чехии

Комплекс многоквартирных домов в городе Иври-сюр-Сен недалеко от Парижа

Железобетонный фонтан в армянском городе Гюмри: он не функционирует уже несколько десятилетий

Многоквартирный дом в Йоханнесбурге, ЮАР

Дом в бразильском городе Сан-Паулу

Жилой комплекс «Хабитат 67» в канадском Монреале

Бассейн в Лондоне

Брутализм по-японски: музей мира в Хиросиме

В отеле Disney's Contemporary Resort во Флориде

Штаб-квартира CBR Cement Company в Брюсселе

Театр оперы и балета в Чебоксарах

Офис BBC в шотландском Глазго

Источник:

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Метки: бетон   брутализм   в мире   города   здание   стройка   фото   
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4  комментария
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Павел Морозов 2 часа назад
Из реального брутализма здесь только чебоксарский театр.
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Антон Час назад
Паркур зародился во Франции благодаря вот такой архитектуре. Круто! Ну как там не по прыгать )))
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