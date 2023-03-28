Деревянный небоскрёб: кто построил самый странный дом на Аляске

Но начнём с того, что построил этот дом никакой не доктор Сьюз, а некий Фил Вайднер, человек разносторонних интересов, судя по всему – пишут, что он работал юристом в Анкоридже, при этом ему же приписывают желание запустить местную радиостанцию под названием Radio Free Goose Creek. Но и эта идея возникла после того, как он понял, что построил почти что небоскрёб.

Впрочем, Фил Вайднер – инженер по образованию, так что не только запустить радио, но и построить дом он смог самостоятельно.