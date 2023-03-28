Деревянный небоскрёб: кто построил самый странный дом на Аляске

Странная конструкция в виде наставленных друг на друга домиков напоминает детскую пирамидку и, в общем-то, строилась просто так, без всяких особых целей – тем более не ради привлечения туристов.
Но необычный деревянный "теремок", известный как Dr. Seuss House ("Дом доктора Сьюза"), является единственной достопримечательностью городка Талкитна на Аляске – да и то необычный дом построен достаточно далеко, просто это ближайший населённый пункт.
Но начнём с того, что построил этот дом никакой не доктор Сьюз, а некий Фил Вайднер, человек разносторонних интересов, судя по всему – пишут, что он работал юристом в Анкоридже, при этом ему же приписывают желание запустить местную радиостанцию под названием Radio Free Goose Creek. Но и эта идея возникла после того, как он понял, что построил почти что небоскрёб.
Впрочем, Фил Вайднер – инженер по образованию, так что не только запустить радио, но и построить дом он смог самостоятельно.
Сначала он просто купил участок земли к югу от Талкитны, чтобы построить себе там обычный двухэтажный домик в качестве дачи для отдыха на природе.
Поскольку все чертежи и планы он делал самостоятельно, то как-то само собой придумалось сделать и третий этаж, а затем – четвёртый, пятый, шестой...
В общем, остановил его только закон – он буквально упёрся в потолок, который установлен законодательством. Оказывается, на Аляске нельзя строить дома выше 200 футов (60 с небольшим метров), чтобы в них, проще говоря, не врезались самолёты (там очень развита лёгкая авиация, как самый доступный для использования транспорт). В итоге он остановился на 185 футах – вынуждено.
Количество этажей в доме посчитать точно невозможно – их число зависит от того, по каким лестницам подниматься наверх.
Но вообще формально их минимум 12, а максимум – 17. С самой верхней "смотровой площадки" открывается шикарный вид, по уверениям знатоков, видна на 300 миль вокруг (почти 500 километров).
Непонятно, правда это или нет, но Филу Вайднеру приписывают сразу много задумок, вязанных с такой высотой дома – про радио мы сказали, ещё пишут про идею поставить там телескоп, так же ему приписывают любовь к наблюдению за северными сияниями...
Но самая красивая легенда гласит, что он построил этот дом после лесного пожара, когда деревьев вокруг не было.
Ему очень нравился открывающийся с его участка вид на гору Денали, но восстанавливающийся лес стал скрывать чудесный вид – вот и пришлось надстраивать дом параллельно росту деревьев.
Возможно, этим можно было бы объяснить и то, что владелец строил свой дом больше 20 лет, но вообще это чаще объясняют тем, что Фил Вайднер являлся достаточно востребованным судебным юристом и просто у него было не так много свободного времени.
В этом случае понятно, почему строительство не заканчивалось – владелец дома сам говорил не раз, что у него нет особой цели, ему просто нравится процесс.
Кстати, несмотря на ставшее известным название "Дом доктора Сьюза", на самом деле сам владелец назвал своё произведение Goose Creek Tower (по названию реки, протекающий недалеко). Но при чём тут какой-то доктор, спросите вы?
Самим американцам объяснять не надо, а вот нам совершенно непонятно, о ком речь.
На самом деле речь тут идёт об известном писателе, художнике и мультипликаторе по имени Теодор Гайзель, который и был известен как Dr. Seuss House, выпуская под таким псевдонимом книжки для самых маленьких детей.
Среди иллюстраций к книгам и мультфильмам, которые он рисовал сам, были и "фирменные" дома, которые каждый американец идентифицирует как "дом доктора Сьюза".
Понятно, что архитектурное произведение Фила Вайднера напомнило американцам именно эти детские сюрреалистичные домики.
Ну и последнее – чем же закончилась эта история с домом? А ничем. Известно, что у него новый владелец, почему "автор" избавился от своего шедевра, точно не сообщается. Кто покупатель – тоже неизвестно, но территория остаётся частной и закрытой, никаких музеев и даже видимости активной жизни. При этом Филипп Вайднер, судя по сайту его юридической фирмы, жив-здоров, хотя, понятно, уже не молод.
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