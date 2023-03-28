FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8010 постов • 829 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Деревянный небоскрёб: кто построил самый странный дом на Аляске

Деревянный небоскрёб: кто построил самый странный дом на Аляске

Автор:
28 марта 2023 10:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Аляска   Деревянный небоскрёб   в мире   дом   странный дом на Аляске   стройка   фото   
478
8
1

Странная конструкция в виде наставленных друг на друга домиков напоминает детскую пирамидку и, в общем-то, строилась просто так, без всяких особых целей – тем более не ради привлечения туристов.

Но необычный деревянный "теремок", известный как Dr. Seuss House ("Дом доктора Сьюза"), является единственной достопримечательностью городка Талкитна на Аляске – да и то необычный дом построен достаточно далеко, просто это ближайший населённый пункт.

Но начнём с того, что построил этот дом никакой не доктор Сьюз, а некий Фил Вайднер, человек разносторонних интересов, судя по всему – пишут, что он работал юристом в Анкоридже, при этом ему же приписывают желание запустить местную радиостанцию под названием Radio Free Goose Creek. Но и эта идея возникла после того, как он понял, что построил почти что небоскрёб.

Впрочем, Фил Вайднер – инженер по образованию, так что не только запустить радио, но и построить дом он смог самостоятельно.

Сначала он просто купил участок земли к югу от Талкитны, чтобы построить себе там обычный двухэтажный домик в качестве дачи для отдыха на природе.

Поскольку все чертежи и планы он делал самостоятельно, то как-то само собой придумалось сделать и третий этаж, а затем – четвёртый, пятый, шестой...

В общем, остановил его только закон – он буквально упёрся в потолок, который установлен законодательством. Оказывается, на Аляске нельзя строить дома выше 200 футов (60 с небольшим метров), чтобы в них, проще говоря, не врезались самолёты (там очень развита лёгкая авиация, как самый доступный для использования транспорт). В итоге он остановился на 185 футах – вынуждено.

Количество этажей в доме посчитать точно невозможно – их число зависит от того, по каким лестницам подниматься наверх.

Но вообще формально их минимум 12, а максимум – 17. С самой верхней "смотровой площадки" открывается шикарный вид, по уверениям знатоков, видна на 300 миль вокруг (почти 500 километров).

Непонятно, правда это или нет, но Филу Вайднеру приписывают сразу много задумок, вязанных с такой высотой дома – про радио мы сказали, ещё пишут про идею поставить там телескоп, так же ему приписывают любовь к наблюдению за северными сияниями...

Но самая красивая легенда гласит, что он построил этот дом после лесного пожара, когда деревьев вокруг не было.

Ему очень нравился открывающийся с его участка вид на гору Денали, но восстанавливающийся лес стал скрывать чудесный вид – вот и пришлось надстраивать дом параллельно росту деревьев.

Возможно, этим можно было бы объяснить и то, что владелец строил свой дом больше 20 лет, но вообще это чаще объясняют тем, что Фил Вайднер являлся достаточно востребованным судебным юристом и просто у него было не так много свободного времени.

В этом случае понятно, почему строительство не заканчивалось – владелец дома сам говорил не раз, что у него нет особой цели, ему просто нравится процесс.

Кстати, несмотря на ставшее известным название "Дом доктора Сьюза", на самом деле сам владелец назвал своё произведение Goose Creek Tower (по названию реки, протекающий недалеко). Но при чём тут какой-то доктор, спросите вы?

Самим американцам объяснять не надо, а вот нам совершенно непонятно, о ком речь.

На самом деле речь тут идёт об известном писателе, художнике и мультипликаторе по имени Теодор Гайзель, который и был известен как Dr. Seuss House, выпуская под таким псевдонимом книжки для самых маленьких детей.

Среди иллюстраций к книгам и мультфильмам, которые он рисовал сам, были и "фирменные" дома, которые каждый американец идентифицирует как "дом доктора Сьюза".

Понятно, что архитектурное произведение Фила Вайднера напомнило американцам именно эти детские сюрреалистичные домики.

Ну и последнее – чем же закончилась эта история с домом? А ничем. Известно, что у него новый владелец, почему "автор" избавился от своего шедевра, точно не сообщается. Кто покупатель – тоже неизвестно, но территория остаётся частной и закрытой, никаких музеев и даже видимости активной жизни. При этом Филипп Вайднер, судя по сайту его юридической фирмы, жив-здоров, хотя, понятно, уже не молод.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Аляска   Деревянный небоскрёб   в мире   дом   странный дом на Аляске   стройка   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
brrr 2 часа назад
Где-то было что-то похожее

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

374713



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернете
Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернете
Президент Чада распорядился национализировать все активы американской нефтегазовой компании в стране
Президент Чада распорядился национализировать все активы американской нефтегазовой...
Набирающие популярность в сообществах
Минздрав: в России свыше половины мужчин не доживают до пенсии
Минздрав: в России свыше половины мужчин не доживают до пенсии
Почему гавайский остров Ниихау уже более 100 лет закрыт для посещения
Почему гавайский остров Ниихау уже более 100 лет закрыт для посещения
Там, где правда?
Там, где правда?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пойман с поличным

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#машина#дтп#факты#подборка#Фотографии#забавно#СССР#улыбнуло
#Юмор#автомобили#аварии#авто аварии#позитив#интересное#Ynews#картинки#США#фильм
#интересно#автомир#в мире#люди#Прикол#Китай#Россия#Приколы#шоу бизнес#археология
Там, где правда? Там, где правда? 7 самых известных заброшенных и недостроенных зданий России 7 самых известных заброшенных и недостроенных зданий России Горизонтальный небоскреб в Саудовской Аравии продолжают строить Горизонтальный небоскреб в Саудовской Аравии продолжают строить Сколько этажей у самого маленького небоскрёба в мире Сколько этажей у самого маленького небоскрёба в мире Как в Южной Корее нечаянно решили построить самую большую приливную электростанцию в мире Как в Южной Корее нечаянно решили построить самую большую приливную электростанцию в мире Кто построил эту странную огромную башню посреди небольшого японского города Кто построил эту странную огромную башню посреди небольшого японского города

На что жалуетесь?

Вернуться