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14 шедевров соцмодернизма, которые выглядят одновременно классно и пугающе

14 шедевров соцмодернизма, которые выглядят одновременно классно и пугающе

Автор:
13 марта 2023 08:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: архитектура   в мире   дома   здание   креатив   соцмодернизм   стройка   фантазия   фото   
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Забытые памятники соцмодернизма из разных стран.

Подобных достопримечательностей много по всей Европе, особенно в странах, у которых есть социалистическое прошлое. Организаторы считают, что многие из этих сооружений смогли бросить вызов идеологическим требованиям, придали городскому пространству особый колорит, очень характерный для тех времен. Эти сооружения монументальны, пронизаны силой и мощью, а еще это отличный пример того, как сохранение прошлого помогает обогатить настоящее.


Дом-памятник коммунистической партии в горах Болгарии

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Здания «Рудо» в сербском Белграде — вершина сербского брутализма

Дворец бракосочетаний в Бишкеке, Кыргызстан

Заброшенный курорт в городе Малинска, Хорватия

Жилой квартал Ferant Garden в Любляне, Словения

Кафе Pearl в Баку, Азербайджан

Мозаика на здании Вроцлавского университета, Польша

Дом моды в Минске

Здание химического завода в немецком городе Лауххаммер

Монумент покорителям космоса в Москве

Памятник «Защитникам Стара-Загоры», Болгария

Здание телеканала «Хабар», Алма-Ата, Казахстан

Автобусная остановка в Таджикистане

Театр Nová scéna в Праге, Чехия

Источник:

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Метки: архитектура   в мире   дома   здание   креатив   соцмодернизм   стройка   фантазия   фото   
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3  комментария
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Том Сойер 44 минуты назад
Кафе "Жемчужина" в Баку - была визитной карточкой столичного бульвара.
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483
vtoroyshans 10 минут назад
путин?
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