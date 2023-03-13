14 шедевров соцмодернизма, которые выглядят одновременно классно и пугающе

Подобных достопримечательностей много по всей Европе, особенно в странах, у которых есть социалистическое прошлое. Организаторы считают, что многие из этих сооружений смогли бросить вызов идеологическим требованиям, придали городскому пространству особый колорит, очень характерный для тех времен. Эти сооружения монументальны, пронизаны силой и мощью, а еще это отличный пример того, как сохранение прошлого помогает обогатить настоящее.

Дом-памятник коммунистической партии в горах Болгарии