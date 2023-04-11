В Дубае хотят построить кольцо-небоскрёб. Зачем?

Сразу хочется ответить: "Затем, что могут себе это позволить! " Нет, ну, серьёзно, имея в своём распоряжении огромные запасы нефти и, соответственно, не исчисляемые капиталы, можно строить небоскрёбы причудливой формы хоть каждый день.
И, в конце концов, едва ли кто-то сомневался, что знаменитая башня Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, на секундочку, долго простоит в гордом одиночестве. Главная задача Дубая, да и ОАЭ в целом - поражать мир роскошью и размахом, и архитектура является, пожалуй, одной из тех сфер, где они преуспели больше всего.
И вот на очереди новый футуристический и очень амбициозный проект под названием "Downtown Circle", созданный архитектурным бюро "ZNera Space". Специалисты "Znera Space" мыслят глобально, и на их счету уже не один оригинальный концепт.
Так, к примеру, они занимались разработкой инновационных 100- метровых зданий для очистки воздуха от смога нанофильтрами в центре индийского города Дели. И вот теперь - проект в Дубаи, призванный расширить жизненное пространство города, население которого превышает отметку в 3 млн. человек.
По сути, проект "Downtown Circle" - это кольцевидный...даже не небоскрёб, а настоящий город на высоте 550 метров, который расположится вокруг башни Бурдж-Халифа. Планируемый диаметр этого самого кольца - 3000 метров, а размещаться оно будет на пяти мощных опорах, в которых, в свою очередь, будут скрыты лифтовые шахты и коммуникации.
Кольцо, по плану, будет разделено на два диаметра зеленым парком с водоемами ("Skypark), необходимым для создания природной экосистемы. По задумке архитекторов, "Skypark" сможет предложить обитателям "Downtown Circle" чистый свежий воздух, полноценное естественное освещение и панорамный вид на город. "ZNera Space" планируют объединить в данном проекте различные климатические условия и естественные среды обитания, включая каньоны, песчаные дюны, водопады, пещеры и тропики.
Также здесь планируется размещение дикорастущих растений, организация зоны для производства продуктов питания, создание специальных мест для сбора дождевой воды и установки солнечных электростанций, а также систем для фильтрации загрязняющих веществ из воздуха.
По задумке архитекторов, "Downtown Circle" станет уникальным в своём роде многофункциональным комплексом, который будет отличной альтернативой традиционным одиночным, не связанным между собой многоэтажным зданиям в крупных мегаполисах. В нём также предусмотрено разделение всей структуры на 5 уровней, включающей в себя более мелкие блоки для создания ряда жилых, общественных, коммерческих и культурных мест.
Но и это ещё не всё. Согласно проекту, перемещение по "Downtown Circle" будет осуществляться посредством инновационной железной дороги, состоящей из парка подвесных капсул. Они будут перевозить пассажиров по внешнему периметру нижнего яруса кольца, двигаясь со скоростью 100 км/ч. Параллельно с этим подвижные капсулы смогут обеспечить 360-градусный обзор расположенного внизу города с высоты 500 метров!
Ну и в качестве бонуса, так сказать, на крыше внутреннего кольца "Downtown Circle" будет установлена надземная вертолётная площадка. А почему бы, собственно, и нет...
Архитекторы "ZNera Space" уже окрестили новый проект "непрерывным мегаполисом вокруг Бурдж-Халифа". На его создание их вдохновила не только погоня за вниманием туристов и привлечение новых капиталов, но и банальная необходимость. Проект "Downtown Circle" стал своеобразным ответом на непрерывный рост населения и изменение структуры городских центров, особенно в Дубае, где за последнее время значительно увеличилось количество небоскрёбов.
"ZNera Space" сломали эту тенденцию и не стали "расти ввысь", а "уложили" небоскрёб вокруг башни Бурдж-Халифа. По сути, если данный проект всё же будет воплощён в жизнь, он станет своеобразным оазисом, возвышающимся над пыльным мегаполисом на высоте в 550 метров. Удивительно, не правда ли?!
Источник:
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