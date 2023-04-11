В Дубае хотят построить кольцо-небоскрёб. Зачем?

И, в конце концов, едва ли кто-то сомневался, что знаменитая башня Бурдж-Халифа, самое высокое здание в мире, на секундочку, долго простоит в гордом одиночестве. Главная задача Дубая, да и ОАЭ в целом - поражать мир роскошью и размахом, и архитектура является, пожалуй, одной из тех сфер, где они преуспели больше всего.