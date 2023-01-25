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«Канал СТС и все остальные – такая вот чертовщина»: в Крыму и Белгородской области взломали местное ТВ и показали обращение Зеленского

«Канал СТС и все остальные – такая вот чертовщина»: в Крыму и Белгородской области взломали местное ТВ и показали обращение Зеленского

Автор:
25 января 2023 18:20
Сообщество : Жить в России
Метки: tv   Владимир Зеленский   Крым   белгородская область   взлом   обращение   
2576
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Теперь с этим разбираются местные власти.

Сегодня жители Белгородской области увидели странное. Вместо обычных передач по ТВ им показали обращение Владимира Зеленского:

В пресс-службе правительства области это прокомментировали так:

«Сегодня, 25 января, произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса. Действиями оперативных дежурных был осуществлён переход на прием сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются».

Также сообщают, что ролик увидели и в Крыму:

Но и там видео быстро прервалось и пошёл стандартный эфир.

Источник:

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Метки: tv   Владимир Зеленский   Крым   белгородская область   взлом   обращение   
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29  комментариев
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25k
БамбарбияКиргуду Час назад
Наши штурмовики незаметно подобрались к вражеским укреплениям, пролезли под колючей проволокой и заблокировали врага в его же блиндаже.

После краткого боя один украинский военный попёр вперёд и был расстрелян практически вплотную.

Итого трое пленных, двое уничтоженных солдат ВСУ. Действовали штурмовики 2-го армейского корпуса Луганска. Красавцы.
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10k
Shtoppi 6 минут назад
И чего зеля сказать-то хотел? Наверное нес всякую пафосную, злодейскую чушь как в голливудских блокбастерах?
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8k
Владлен Каракуртович Романов 19 минут назад
Где-то соловьёв повесился...
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174
Вася Васильев Полчаса назад
Сами бы шароварные не смогли бы и не додумались до такого. Они в 15 по-моему хотели организовать трансляцию салорейха на Крым, но не взошло ибо оборудование было оперативно хохлами продано )) А этот прикол явно парни из-за океана исполнили.
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20k
Davy Jones 42 минуты назад
Очередная Пэрэмога от свинорейха, насрали под дверь и сбежали. Пользы от неё ноль, смысла столько же. Но ипсота в хохлопабликах разгоняет как будто инфополе в таком виде имеет стратегическое значение. Рагульё ведётся им этого достаточно.
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4k
Stas 44 минуты назад
Лишний раз доказывает, что все просрали. И это уже идет от безысходности) Значит, правильно все делаем!!! Агония как она есть!!
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4k
Трям 44 минуты назад
Какой-то детский взлом. На пропаганду ваще не тянет. Я лично ни одного слова на свинорылом не понимаю. Немецкая порнуха и то понятней.
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30k
Ashabad 44 минуты назад
Вот нам тоже надо научиться такое делать.
Нам нужно уметь работать с украинским населением.
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17k
Виталий Касандров 52 минуты назад
Ну как бы россияне на слух урко-новояз с его вертольетами не воспринимают.
А так наркоманских бред кокаинового клоуна в грязной футболке только еще раз подтверждает какие хохлы дебилы .
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3k
Natalia 54 минуты назад
Они там зигуют?!
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32k
Юр21 55 минут назад
Теперь после Зеленского на этих каналах клоунам выступать - только позорится!
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25k
БамбарбияКиргуду Час назад
Ничего удивительного.Свинорылые какеры тоже существуют.Другое дело,что им это никак не поможет.Своё время они давно проипали.
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203
Николай Пауков Fat boy slim is * in a heaven 40 минут назад
Согласен, такие взломы обычно изнутри.
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24k
Егор Час назад
Речи Зеленского во всем мире, кроме Украины, смех вызывают. Внутренняя пропаганда на экспорт не работает.
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August

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