«Канал СТС и все остальные – такая вот чертовщина»: в Крыму и Белгородской области взломали местное ТВ и показали обращение Зеленского

Теперь с этим разбираются местные власти.
Сегодня жители Белгородской области увидели странное. Вместо обычных передач по ТВ им показали обращение Владимира Зеленского:
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В пресс-службе правительства области это прокомментировали так:
«Сегодня, 25 января, произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса. Действиями оперативных дежурных был осуществлён переход на прием сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются».
Также сообщают, что ролик увидели и в Крыму:
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Но и там видео быстро прервалось и пошёл стандартный эфир.
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После краткого боя один украинский военный попёр вперёд и был расстрелян практически вплотную.
Итого трое пленных, двое уничтоженных солдат ВСУ. Действовали штурмовики 2-го армейского корпуса Луганска. Красавцы.
Нам нужно уметь работать с украинским населением.
А так наркоманских бред кокаинового клоуна в грязной футболке только еще раз подтверждает какие хохлы дебилы .
У многих пленных и тату со свастикой.
Сейчас правда таких стараются на месте утилизировать но еще летом отправляли в лагеря.
Так что да нацисты обыкновенные. По жестокости может своих предшественников даже превосходят.
Судя по ЧБ фото начала 90х .
Пытались и сейчас пытаются, те же хохлы идеалы нацизма внедрить в сознание россиян, и некоторые молодые вполне велись и ведутся до сих пор.
Но вот какая о прививка у общества таки сработала,не прижился нацизм в РФ.
Даже на стороне укрорейха что около 10 уродов воюет.
Ну про кидающий зиги" артистов" и проч -реакция общества однозначна.