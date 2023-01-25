«Канал СТС и все остальные – такая вот чертовщина»: в Крыму и Белгородской области взломали местное ТВ и показали обращение Зеленского

В пресс-службе правительства области это прокомментировали так:

«Сегодня, 25 января, произошла несанкционированная замена телесигнала со спутника с территорией вещания московского часового пояса. Действиями оперативных дежурных был осуществлён переход на прием сигнала с резервного спутника, и трансляция телесигнала пошла в штатном режиме. Причины устанавливаются».

Также сообщают, что ролик увидели и в Крыму: