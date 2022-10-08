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Враг познаётся в беде. Реакция мира на взрыв Керченского моста

Враг познаётся в беде. Реакция мира на взрыв Керченского моста

Автор:
08 октября 2022 19:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Диверсия   Крым   Радость   Украина   керченский мост   теракт   
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Одновременно со взрывом моста в Крыму мы получили взрыв информационного пространства. Палочку переможной эстафеты рвут друг у друга все, кто причастен словом и делом к произошедшему. Такую лютую радость они даже не могут скрыть. Реакция бурная и показательная. Смотреть на это вот всё неприятно и даже больно, но бережно собрать, запротоколировать, чтобы запомнить, обязательно нужно. Боль умеет мобилизовать, разбудить, собрать ещё больше к победе.

«Крым, мост, начало». Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрыв на Крымском мосту, фактически признавая ответственность за него украинской стороной:

Секретарь СНБО Украины Данилов опубликовал картинку, которой недвусмысленно намекнул, что теракт на Керченском мост— это «подарок» к дню рождения Владимира Путина. Справа, если кто-то не понял, Мерлин Монро, поющая «С Днём рождения, мистер президент»:

Минобороны Украины прокомментировало инцидент на Крымском мосту:

«Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в украинском Крыму — исчезли. Что дальше, русские?»:

За подрывом Крымского моста стоит СБУ. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах:

«Укрпочта» выпустит новую марку — с Крымским мостом. На ней будут изображены герои «Титаника», стоящие на краю обрушенного пролета моста. Тираж — 7 млн, стоить она будет 18 гривен. Когда именно будет выпуск, объявят позднее:

У мэрии в Киеве установили стенд в виде «почтовой марки» с изображением взрыва на Крымском мосту:

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал теракт на Крымском мосту, подтвердив, что за ним стоят СБУ, сообщает агенттство Delfi:

«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — заявил глава МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, добавив, что киевские власти «давно называли Крымский мост возможной целью удара».: «Поздравляю, Путин? Эстония приветствует взрыв Керченского моста»:

Официальный аккаунт министра обороны Словакии: «Когда хочется, чтобы тебе было 70. Торт на день рождения и шеф-повар, чтобы дополнить его свечами. Наслаждайтесь, господин Путин!»:

Официальный аккаунт полиции Словакии: «На Керченском мосту провели референдум, 99,7% моста присоединилось к морю»:

Daily Mail Online: «С днём рождения, Влад».

Депутат сейма Польши Роберт Бедронь – радуется подрыву Крымского моста: "Бальзам на сердце. Тем более, что вчера у Путина был день рождения. Хорошо, что Путин получил такой подарок, и пусть он получит их побольше":

Иностранные СМИ освещают теракт на Крымском мосту — одни злорадствуют, другие беспокоятся о жестких ответных мерах со стороны России

The Washington Post опубликовал информацию, что за терактом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы — авторы статьи сослались на источники среди представителей украинских властей. Также издание не забыло упомянуть о жестких ответных мерах со стороны России, попутно попытавшись уязвить российского президента: «Взрыв на Крымском мосту стал ошеломляющим ударом по символу амбиций президента Владимира Путина».

В материале The Guardian журналист Питер Бомонт отмечает, что важно то, как Москва будет отвечать на эту атаку украинской стороны, и это станет ясно уже в ближайшие часы.

Bloomberg не остался в стороне. Называя мост для России «ключевым», издание начинает материал с версии о грузовике. Приводятся и слова военного аналитика Мика Райана: «Чтобы сбросить такой пролёт моста, потребуется много «взрывчатки» и хорошая схема сноса». Эксперт продолжил свою мысль, назвав закрытие моста «серьёзной проблемой для русских».

Французское Le Figaro злорадно напоминает своим читателям, что «украинская армия неоднократно угрожала разрушить мост».

В статье «Би-Би-Си» отмечается, что любое нападение на Крым будет рассматриваться как еще одно огромное унижение для Кремля, поэтому стоит "ждать скорый ответ, возможно, который мы даже не ожидаем".

Немецкий Der Spiegel вспоминает, что «Россия пригрозила обстрелять командные центры в столице Украины в случае нанесения ударов по стратегической структуре», уточнив, что «еще несколько месяцев назад цели в Крыму еще считались недосягаемыми для украинских военных».

The New York Times указывает, что сам мост «глубоко символичен для президента России Владимира Путина». Мост называют «столпом оспариваемых претензий на Крымский полуостров». Также издание отмечает, что «украинцы ненавидят мост, чья символика и стратегическая важность для снабжения уже давно сделали его потенциальной мишенью». Вспомнила газета и о летних постах украинских военных в Twitter, где было «размещено издевательское изображение, угрожая нанести удар управляемыми ракетами, предоставленными американцами».

Издание пишет, что «разрушение моста станет одним из самых серьёзных ударов, которые Украина может нанести Москве».

Как пишет МК: "Вроде ситуация ещё развивается, но единодушное воспоминание всех фактов украинских угроз и молниеносной реакции на инцидент официальных украинских лиц ощутимо осело на главных страницах западных изданий. Хоть и сходятся на том, что это «нанесёт удар по России», однако факты радости Киева совсем не исключаются из общей картины произошедшего".

Но то военные, официальные лица и «абсолютно независимые» СМИ. А как на произошедшее реагируют простые обыватели? Тут мнения разделились на диаметрально противоположные.

АиФ сделал небольшую подборку:

К примеру, читатель под ником DC американского новостного агрегатора Yahoo отметил: «Какой замечательный момент в истории». А другой добавил: «Секция моста разрушена. Ха-ха-ха».

Тем не менее, нашлись и вполне адекватные оценки случившегося. Читатель Yahoo под ником Phill, к примеру, назвал вещи своими именами: «Все больше украинского терроризма, оплаченного за счет налогов граждан Запада и стран НАТО».

Источник:

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Метки: Диверсия   Крым   Радость   Украина   керченский мост   теракт   
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113  комментариев
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13k
Majul 10 часов назад
Подрыв гражданского объекта. Гибель ,как минимум, двух гражданских. И это кого-то радует? Что происходит с миром? Плевать кто и как сделал этот мост, это гражданский объект! Каким надо быть имбецилом, тем более на высоких постах ,чтобы этим восторгаться? Кем надо быть, чтобы радоваться теракту?
Лишний раз убеждаешься, что мир катится в тартар...
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790
Олег Шишкин 7 минут назад
Нехрен было нападать на Украину.
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−8
fuui Полчаса назад
Наш облезлый «мачо»
Грустно вдаль глядит,
На коне не скачет,
Щуку не уди т,
Стерхом не летает,
Не плывёт тунцом -
Тихо ожидает
Встречи с п@здецом.


Памперсы, жгуты, тампоны
Коврик, перекись, мешок.
- А оружие, патроны?
- Это лишнее, сынок...
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−152
Россия №1 4 часа назад
Враги те, кто допустил этот теракт!
Сотрудники МВД и ФСБ которые должны были тщательно проверять все автомобили, потеряли бдительность и работали на отйебись или за взятки. Вот вам результат.
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16k
Александр Н. 5 часов назад
Как хотите, но я сейчас против Путина. Не потому, что он слишком Путин, а потому, что он недостаточно Путин. Я на этот мост полтора года жизни потраил. Раз.е.б.и их так, чтоб даже внукам икалось. Не разочаровывай...
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7k
Том Джоуд 6 часов назад

Так и есть. Всё "оккупированное" Россией уже изгнано. Из Украины. Истину глаголит.
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48k
Александр 6 часов назад
так, а что все удивляются?! это факт и имеют право! спасибо деду за победу))
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14k
K7OO 7 часов назад
Нас сейчас явно пытаются взять "на слабО" - чтоб выпучили шары и со всей дури немедленно начали гвоздить ракетами и бомбами по чем попало. Вот только это сейчас мало что даст, только боезапас расстреляем. А где-нибудь через месяц, когда установится отрицательная температура, это будет уже совсем другое дело. Там будет достаточно разово обрушить всю энергетическую инфраструктуру, чтобы создать в тылу у ВСУ полный коллапс и заставить минимум половину оставшегося населения бежать из страны в Европу чисто ради выживания. И для ЕС 10-15 млн дополнительных беженцев тоже станут отличным подарком к Рождеству и серьезно усугубят кризис. А пока солнышко еще греет, наш немедленный ответный удар не приведет к особым фатальным последствиям, у ребят будет время и возможности более-менее адаптироваться.
Как говорил Жеглов, "спрос в нашем деле дорого стоит, спрашивать надо вовремя, чтоб в самую десятку лупить". Думаю, именно поэтому наши особо и не спешат с ответкой. Лучше уж потерять в имидже, чем в конечном результате.
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1
Виктория 7 часов назад
То, что они злорадствуют, это понятно и ожидаемо. НО! Почему наша власть воды в рот набрала??? Реакции никакой! Ни обращения к своему народу, ни официальной оценки событий, ни ответа на агрессивные и злорадные заявления МИД некоторых стран. НИЧЕГО! И это после громких заявлений Медведева, что Крымский мост - красная черта....
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1
Виктория Александр 6 часов назад
Ну ничего так себе обычное ЧП.... нет, я не питаю иллюзий, что меня считают ректоратом и статистической погрешностью, молчаливой, на все согласной массой.....но, ЧП на минимум полмиллиарда, не слишком? Я не говорю о политической составляющей!
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9k
Василенко Татьяна 7 часов назад
Да ладно бы просто говорили - они над нами откровенно ржут, потому что видят свою безнаказанность и понимают, что они сильнее и можно действовать дальше. Это самое обидное, что пацаны на передовой кровь проливают, а наше руководство сопли жует. Тьфу!
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1k
MPEG-8 8 часов назад
Всех на карандаш.
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24k
ПаганецЪ 8 часов назад
У 3,14дарасов праздник.
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3k
Григорий 8 часов назад
[мат] - это : п.р.о.е.б.а.л.т.ы.
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3k
Григорий 8 часов назад
усранина, [мат], пшеки, немцы, французы, да вся европка и сшп по ноль
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1k
Денис Ануфриев 8 часов назад
враг познается в бИдэ
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16k
Ал 9 часов назад
700 миллиардов, крейсер ,северный поток, теперь мост ... Кто допустил ? Почему не наказан ? Где ответка ?
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1k
Alex 9 часов назад
Медведев-то когда за базар отвечать будет? Или снова пальчиком погрозит?
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625
Максим Макашев 9 часов назад
Не пора ли, нам, ПОРА? [мат] ! Не желаете такую життю?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
10k
9k
Mowgley Z ⚔ 9 часов назад
Массовые ракетные удары по указанным Роговым координатам, а затем непрерывно по спирали от центра в произвольные точки куева очень быстро будут вносить отрезвление в головы о.х.у.е.в.ш.и.х.
Выражение озабоченности не проканает.
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9k
MUZSER 9 часов назад
Нечего, нечего всех запомним, ледорубов на всех хватит.
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