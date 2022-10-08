Враг познаётся в беде. Реакция мира на взрыв Керченского моста

Bloomberg не остался в стороне. Называя мост для России «ключевым», издание начинает материал с версии о грузовике. Приводятся и слова военного аналитика Мика Райана: «Чтобы сбросить такой пролёт моста, потребуется много «взрывчатки» и хорошая схема сноса». Эксперт продолжил свою мысль, назвав закрытие моста «серьёзной проблемой для русских».

Французское Le Figaro злорадно напоминает своим читателям, что «украинская армия неоднократно угрожала разрушить мост».

В статье «Би-Би-Си» отмечается, что любое нападение на Крым будет рассматриваться как еще одно огромное унижение для Кремля, поэтому стоит "ждать скорый ответ, возможно, который мы даже не ожидаем".

Немецкий Der Spiegel вспоминает, что «Россия пригрозила обстрелять командные центры в столице Украины в случае нанесения ударов по стратегической структуре», уточнив, что «еще несколько месяцев назад цели в Крыму еще считались недосягаемыми для украинских военных».

The New York Times указывает, что сам мост «глубоко символичен для президента России Владимира Путина». Мост называют «столпом оспариваемых претензий на Крымский полуостров». Также издание отмечает, что «украинцы ненавидят мост, чья символика и стратегическая важность для снабжения уже давно сделали его потенциальной мишенью». Вспомнила газета и о летних постах украинских военных в Twitter, где было «размещено издевательское изображение, угрожая нанести удар управляемыми ракетами, предоставленными американцами».

Издание пишет, что «разрушение моста станет одним из самых серьёзных ударов, которые Украина может нанести Москве».

Как пишет МК: "Вроде ситуация ещё развивается, но единодушное воспоминание всех фактов украинских угроз и молниеносной реакции на инцидент официальных украинских лиц ощутимо осело на главных страницах западных изданий. Хоть и сходятся на том, что это «нанесёт удар по России», однако факты радости Киева совсем не исключаются из общей картины произошедшего".