Как возникла традиция пить на брудершафт?

«А не выпить ли нам на брудершафт?» Такой вопрос обычно выступает предтечей более близких и (или) романтических отношений, предполагает особую форму одновременного пития, завершающегося поцелуем.
Как, где и при каких обстоятельствах возникла эта традиция? Bruderschaft в переводе с немецкого значит «братство». То есть фактически это процесс закрепления дружбы после одновременного выпивания содержимого бокала или рюмки, который держат в руке, переплетённой с рукой своего визави (или собутыльника). В случае с мужчинами поцелуй опускают и просто переходят на «ты»: ритуал как бы делает малознакомых людей приятелями, сближая их.
В Средние века смысловая нагрузка была не только символичной, но и практической. Взгляд глаза в глаза предполагал чистоту помыслов, а поцелуй выступал своего рода печатью для их скрепления. И задумай один отравить другого, он имел все шансы тоже отправиться с оппонентом в загробный мир.
В современной Германии действо называют dutz trinken (дословно – «пить на ты»). И оно предполагает этот самый переход на «ты». А романтическую подоплёку придали темпераментные итальянцы. По крайней мере, так считается: влюблённые, собственно, и пьют ради поцелуя. Традиция прижилась в разных странах и стала элементом свадебных торжеств: жених и невеста пьют шампанское из бокалов, перевязанных лентой, а потом целуются.
Такой приём используют донжуаны: вроде, особа нравится, симпатия ощущается, но к активным действиям переходить рано. Надо попробовать. Тем более что такое питие предполагает допуск другого человека в своё личное ограниченное интимное пространство. Синхронизация действий, взглядов, дыхания – просто классика НЛП.
Фразу можно часто слышать и в негативном ключе. «Мы с тобой на брудершафт не пили» используют, когда оппонент или собеседник ведёт себя нагло, нахально и переступает этические границы. Нужно вернуться к официальному тону. Кстати, менее употребительная, но тоже используемая форма – пить брудершафт. Она встречается в основном в книжной речи.
Тема с брудершафтом нередко обыгрывается в литературе. К примеру, бессмертный диалог Мастера и Бегемота в романе Булгакова «Мастер и Маргарита»:
– А простите… это ты… это Вы… – он сбился, не зная, как обращаться к коту, на «ты» или на «Вы», – вы – тот самый кот, что садились в трамвай?
– Я, – подтвердил польщённый кот и добавил: – Приятно слышать, что Вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта.
Как вы относитесь к этой традиции?
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Вот, "отдание воинской чести", руку к козырьку, объяснимо - на рыцарских турнирах участник приподнимал забрало шлема, чтоб показать, что это именно он, а не подставной...
"Рукопожатие" тоже из тех времён, только было оно за запястье, с целью убедиться, что оппонент не прячет там ножик...
Ну и "чокание"... Тоже из средневековья... Чокались так(!), что бы напиток из твоей кружки перехлестнулся с напитком визави, шанс быть отравленым уменьшался...