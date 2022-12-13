Как возникла традиция пить на брудершафт?

В современной Германии действо называют dutz trinken (дословно – «пить на ты»). И оно предполагает этот самый переход на «ты». А романтическую подоплёку придали темпераментные итальянцы. По крайней мере, так считается: влюблённые, собственно, и пьют ради поцелуя. Традиция прижилась в разных странах и стала элементом свадебных торжеств: жених и невеста пьют шампанское из бокалов, перевязанных лентой, а потом целуются.

Такой приём используют донжуаны: вроде, особа нравится, симпатия ощущается, но к активным действиям переходить рано. Надо попробовать. Тем более что такое питие предполагает допуск другого человека в своё личное ограниченное интимное пространство. Синхронизация действий, взглядов, дыхания – просто классика НЛП.