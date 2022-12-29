Очевидцы засняли взрывы в небе Белгородской и Брянской областей

Сегодня в небе двух приграничных с Украиной регионов неспокойно. Местные власти сообщают о работе системы противовоздушной обороны в Брянской и Белгородской областях.



Очевидцы из Белгородской области засняли момент уничтожения воздушной цели над Белгородской областью. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, российской ПВО уничтожены три цели. По предварительным данным, это были БПЛА.



Также, по его словам, один из фрагментов уничтоженной цели упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский.



«Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели», — добавил он