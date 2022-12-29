Очевидцы засняли взрывы в небе Белгородской и Брянской областей

По предварительным данным, есть один пострадавший.
Сегодня в небе двух приграничных с Украиной регионов неспокойно. Местные власти сообщают о работе системы противовоздушной обороны в Брянской и Белгородской областях.
Очевидцы из Белгородской области засняли момент уничтожения воздушной цели над Белгородской областью. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, российской ПВО уничтожены три цели. По предварительным данным, это были БПЛА.
Также, по его словам, один из фрагментов уничтоженной цели упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский.
«Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели», — добавил он
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В Брянской области также были сбиты беспилотники, сообщает глава региона Александр Богомаз.
«На территории Клинцовского района работает наша система ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В результате работы были сбиты БПЛА», — написал он.
По данным из других источников, над Клинцами зенитно-ракетный комплекс С-300 сбил 4 ракеты HIMARS. Остальные две боеголовки из "пакета" американского РСЗО упали в промзону. По предварительным данным, пострадавших нет. Также сообщается об уничтожении украинского дрона в Унече Брянской области. Обломки беспилотника упали на автомобиль в промзоне. Пострадал водитель.
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Известно, что ВКС РФ сегодня также наносит удары по целям на Украине. Сообщается, что перед массированной атакой были запущены ракеты-мишени, которые выявили расположение украинской ПВО, вследствие чего уничтожены как минимум несколько установок в Киевской и Одесской областях.
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