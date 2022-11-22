"Выложим весь массив в публичный доступ": российские хакеры взломали сайт министерства финансов Украины

"Враг обнаружит нас только сегодня, после публикации статьи, когда брать то собственно уже нечего.

Наша команда пока не обращалась ни к кому. Однако, понимая масштабы, решили поделить документы на архивы, раздав изданиям с целью их исследования. И только после них, выложим весь массив в публичный доступ.

Файлов электронного документооборота - свыше 1 000 000", - написали хакеры в своём Telegram-канале.