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"Выложим весь массив в публичный доступ": российские хакеры взломали сайт министерства финансов Украины

"Выложим весь массив в публичный доступ": российские хакеры взломали сайт министерства финансов Украины

Автор:
22 ноября 2022 10:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   Украина   взлом   интересное   министерство финансов   слив   фото   хакеры   
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Российская хакерская группировка XakNet сумела взломать сайт министерства финансов Украины и скачать оттуда данные. Хакеры рассказали, что на взлом у них ушло два месяца, но за это время их никто не обнаружил. О взломе в СБУ узнали после того, как участники XakNet рассказали об этом.

Российские хакеры из объединения XakNet Team на протяжении двух месяцев проводили хакерские атаки на сайт министерства финансов Украины. Об этом они рассказали в своём сообщении:

"На протяжении нескольких месяцев мы шаг за шагом компрометировали инфраструктуру врага, изучали как все устроенно попутно выкачивая документы"

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"Враг обнаружит нас только сегодня, после публикации статьи, когда брать то собственно уже нечего.

Наша команда пока не обращалась ни к кому. Однако, понимая масштабы, решили поделить документы на архивы, раздав изданиям с целью их исследования. И только после них, выложим весь массив в публичный доступ.

Файлов электронного документооборота - свыше 1 000 000", - написали хакеры в своём Telegram-канале.

Участники XakNet Team также отметили, что Минфин — это только одна из трёх организаций Украины, находящих под их контролем. Хакеры сначала предложили разобраться в документах журналистам, а потом пообещали опубликовать их для всеобщего доступа.

Однако, понимая масштабы, решили поделить документы на архивы, раздав изданиям с целью их исследования. И только после них, выложим весь массив в публичный доступ.

Позже все-таки выложили часть документов в своём Telegram

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Украина   взлом   интересное   министерство финансов   слив   фото   хакеры   
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2  комментария
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1k
Кактус 37 минут назад
Пацаны ваще ребята! Так держать!!!
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8k
Trenzel2003 22 минуты назад
Надо было перераспределить финансы. Взломали, скачали. И все???
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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