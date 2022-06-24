Неожиданные и гениальные наблюдения современных мыслителей из соцсетей

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Точнее не скажешь: убойные высказывания из социальных сетей, заставляющие задуматься

Мужчины откровенно рассказали о том, что их больше всего раздражает в женщинах

Убойные утверждения и наблюдения, с которыми сложно поспорить

В яблочко, или порция убойных наблюдений от пользователей соцсетей

Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете