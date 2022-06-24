Неожиданные и гениальные наблюдения современных мыслителей из соцсетей

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Перед вами не просто очередная юмористическая подборка постов из Твиттера, а самая настоящая пища для размышлений. Герои данного поста подняли на всеобщее обозрение типичные ситуации, в которых, как оказалось, много юмора и философии.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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