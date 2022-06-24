FISHKINET
Сообщество Юмор 15095 постов • 2908 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Неожиданные и гениальные наблюдения современных мыслителей из соцсетей

Неожиданные и гениальные наблюдения современных мыслителей из соцсетей

Автор:
24 июня 2022 13:33
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Твиттер   Юмор   наблюдения   пост   прикол   ситуация   смех   философия   
4674
17
Перед вами не просто очередная юмористическая подборка постов из Твиттера, а самая настоящая пища для размышлений. Герои данного поста подняли на всеобщее обозрение типичные ситуации, в которых, как оказалось, много юмора и философии.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: twitter   Твиттер   Юмор   наблюдения   пост   прикол   ситуация   смех   философия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
nobody® 54 минуты назад
Комментарий к фото
Это не я, а покупатель в аптеке на соседней кассе спросил "мужские прокладки", когда я телефоном платил. Пришёл домой, а там ВК на компе мне предлагает их.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
3k
LCroft Z Полчаса назад
Это будни куколда и инсташлюхи что ли?

Хреново же вы жену выбирали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95
GoblinFegya Полчаса назад
Комментарий к фото
В моем детстве терроризма не было и следовательно решеток. А пожар в школе был, горел кабинет начальной военной подготовки. Пожарные боялись туда войти так как стреляли патроны в сейфе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Hunson Abadeer 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
nobody® 52 минуты назад
Комментарий к фото
Буквально с час назад видел окно, за которым решётка, за которой стена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
nobody® 53 минуты назад
Комментарий к фото
- почему ты живёшь с родителями?
- я выбрал семью, а не карьеру
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76846



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Былое
Былое
Три класса образования: пост о безграмотности
Три класса образования: пост о безграмотности
События на Украине 23- 24 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 23- 24 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Bugatti представила самый первый серийный Centodieci в синем цвете EB110, и он выглядит фантастически
Bugatti представила самый первый серийный Centodieci в синем цвете EB110, и он...
Антифриз для чиллера — зло
Антифриз для чиллера — зло
Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения
Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил !

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#в мире#фото#факты#люди#автомир#дтп#Жизнь#шоу бизнес#маразм
#прикол#подборка#история#Разное#позитив#аварии#знаменитости#новости#авто аварии#gif
#интересно#животные#интересное#картинки#Приколы#автомобили#сарказм#фотографии#Ynews#кино
Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения Точнее не скажешь: убойные высказывания из социальных сетей, заставляющие задуматься Точнее не скажешь: убойные высказывания из социальных сетей, заставляющие задуматься Мужчины откровенно рассказали о том, что их больше всего раздражает в женщинах Мужчины откровенно рассказали о том, что их больше всего раздражает в женщинах Убойные утверждения и наблюдения, с которыми сложно поспорить Убойные утверждения и наблюдения, с которыми сложно поспорить В яблочко, или порция убойных наблюдений от пользователей соцсетей В яблочко, или порция убойных наблюдений от пользователей соцсетей Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете

На что жалуетесь?

Вернуться