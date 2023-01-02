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Валерия Меладзе хотят лишить наград и гражданства России после реплики «Героям слава»

Валерия Меладзе хотят лишить наград и гражданства России после реплики «Героям слава»

Автор:
02 января 2023 22:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Валерий Меладзе   Дубай   Украина   корпоратив   лишение наград   приветствие   
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Валерий Меладзе - в центре скандала. В тг-каналах распространяется видео с корпоратива в Дубае, на котором видно, как артист отвечает «Героям слава» на выкрик одного из зрителей «Слава Украине».

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме РФ Сергей Миронов предложил после инцидента лишить Меладзе имеющихся у него почетных званий.

Но, как отметил в разговоре с «360» политолог Армен Гаспарян, артисту не важны регалии. Более действенным наказанием для него стал бы удар по кошельку:

Мне кажется, что Меладзе, как и всем прочим, абсолютно и глубоко наплевать на эти звания в данный конкретный момент. Единственное, наверное, на что этому человеку не наплевать — на свой кошелек. Лучше лишать не звания, а возможности давать в России концерты. Он произнес лозунг экстремистской организации, запрещенной в Российской Федерации, ну пусть едет туда, где этот лозунг в ходу, и там дает концерты.

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Мне кажется, что лучше ударить по кошельку, а не по дипломам на стене. Наши артисты — вообще в своей массе люди своеобразные. Они же единственное, что уяснили, что надо всегда быть против власти, при этом не забывать от власти получать все.

Такой парадокс российской действительности, поэтому меня абсолютно не удивляют все эти выходки. Меня поражает то, что всегда найдется какой-нибудь адвокат, который скажет, мол, ну ладно, это артисты, они витают в высоких эмпиреях и не понимают, что говорят — ну прекрасно. Может быть, опустошение банковского счета поможет лучше разбираться в том, что ты говоришь.

В Совфеде РФ предложили меру ещё более радикальную - лишить Валерия Меладзе российского гражданства. С такой инициативой выступила сенатор Елена Афанасьева.
«За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала парламентарий в своём Telegram-канале.
Напомним, Валерий Меладзе - заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Чеченской Республики.

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Метки: artist   Валерий Меладзе   Дубай   Украина   корпоратив   лишение наград   приветствие   
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16  комментариев
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1k
Lexx 2 часа назад
За поддержку экстремизма есть статья, так пусть поёт где нибудь в воркутинской ИТК. А лучше отдайте его Кадырову, будет отвечать за опозоривание звания народного артиста Чеченской Республики. Ему оказали честь, а он считай, в лицо плюнул.
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26k
БамбарбияКиргуду 7 минут назад
Скадывается ощущение,что управленцы-умственно отсталые люди.Россиян с говном смешивают сраные звёзды.А реакции ноль.Так же продолжают срать,также продолжают зарабатывать
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7k
Slowly 8 минут назад
Вот у наших супостатов-пендосов в данном плане есть чему поучиться: если там такой чёрт хоть как-то, каким-то образом позволит такое, он становится абсолютным врагом государства. И ежечасно лишается всего, что было, есть и могло бы быть в его жизни в штатах. Ни он, ни его дети, родители, родня не смогли бы иметь равные права по сравнению с другими гражданами, страховки, гарварды - всё можно забыть. Он лишился бы всех регалий, преференций и частной собственности "по закону". И выперт нахер из страны без права возврата.
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6k
Умница-красавица 19 минут назад
А давайте не заниматься охотой на ведьм. Он это сделал на частном закрытом мероприятии, с не публично. Частная вечеринка, частная запись. Он просто дурак, надо его игнорировать (везде)
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23k
Кура́тор Полчаса назад
если вам в Дубае крикнули "сала краине"
смело отвечайте : молдавани тоже прикольные
вам "статьи" не будет , а молдованам приятно
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702
Gigantes 45 минут назад
Говнюк, всегда бесил
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18k
Александр Час назад
На пару лет прикрыть сия соловья, чтобы в будущем не кукарекал дичь.
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5k
Андрей Час назад
И правильно сделают, предателей пора наказывать, и по полной
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284
Data Tutashija Час назад
Вот же подонок...
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
Нет, не надо его трогать. Иначе на Фишках не о чем будет писать и читать. Что сказал Меладзе... а приедет ли меладзе в россию..а что об этом сказала вторая жена меладзе, а также домработница бабушки меладзе. Что вы.. Это же интересно и познавательно.
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9k
Shtoppi 2 часа назад
На одну ногу встать, за другую дернуть.
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64k
SAndre 2 часа назад
Стоша Говонозадзе
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8k
au3 2 часа назад
Да просто возбудить дело, что б по приезду в корпоратив в Россию просто присел
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