Валерия Меладзе хотят лишить наград и гражданства России после реплики «Героям слава»

Валерий Меладзе - в центре скандала. В тг-каналах распространяется видео с корпоратива в Дубае, на котором видно, как артист отвечает «Героям слава» на выкрик одного из зрителей «Слава Украине».
Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме РФ Сергей Миронов предложил после инцидента лишить Меладзе имеющихся у него почетных званий.
Но, как отметил в разговоре с «360» политолог Армен Гаспарян, артисту не важны регалии. Более действенным наказанием для него стал бы удар по кошельку:
Мне кажется, что Меладзе, как и всем прочим, абсолютно и глубоко наплевать на эти звания в данный конкретный момент. Единственное, наверное, на что этому человеку не наплевать — на свой кошелек. Лучше лишать не звания, а возможности давать в России концерты. Он произнес лозунг экстремистской организации, запрещенной в Российской Федерации, ну пусть едет туда, где этот лозунг в ходу, и там дает концерты.
Мне кажется, что лучше ударить по кошельку, а не по дипломам на стене. Наши артисты — вообще в своей массе люди своеобразные. Они же единственное, что уяснили, что надо всегда быть против власти, при этом не забывать от власти получать все.
Такой парадокс российской действительности, поэтому меня абсолютно не удивляют все эти выходки. Меня поражает то, что всегда найдется какой-нибудь адвокат, который скажет, мол, ну ладно, это артисты, они витают в высоких эмпиреях и не понимают, что говорят — ну прекрасно. Может быть, опустошение банковского счета поможет лучше разбираться в том, что ты говоришь.
В Совфеде РФ предложили меру ещё более радикальную - лишить Валерия Меладзе российского гражданства. С такой инициативой выступила сенатор Елена Афанасьева.
«За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала парламентарий в своём Telegram-канале.
Напомним, Валерий Меладзе - заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Чеченской Республики.
Источник:
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смело отвечайте : молдавани тоже прикольные
вам "статьи" не будет , а молдованам приятно