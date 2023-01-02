Валерия Меладзе хотят лишить наград и гражданства России после реплики «Героям слава»

Мне кажется, что лучше ударить по кошельку, а не по дипломам на стене. Наши артисты — вообще в своей массе люди своеобразные. Они же единственное, что уяснили, что надо всегда быть против власти, при этом не забывать от власти получать все.

Такой парадокс российской действительности, поэтому меня абсолютно не удивляют все эти выходки. Меня поражает то, что всегда найдется какой-нибудь адвокат, который скажет, мол, ну ладно, это артисты, они витают в высоких эмпиреях и не понимают, что говорят — ну прекрасно. Может быть, опустошение банковского счета поможет лучше разбираться в том, что ты говоришь.

В Совфеде РФ предложили меру ещё более радикальную - лишить Валерия Меладзе российского гражданства. С такой инициативой выступила сенатор Елена Афанасьева.

«За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала парламентарий в своём Telegram-канале.

Напомним, Валерий Меладзе - заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Чеченской Республики.



