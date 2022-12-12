Скандального Канье Уэста признали «антисемитом года»

Этот «титул» он получил за свои высказывания - и его уже начали «отменять».
Канье Уэст известен своей дружбой с Трампом и нетипичным для американца поведением. Например, когда все говорят о BLM, он появляется на публике в таком виде:
Когда на репера набросились с критикой, он заявил, что движение за права темнокожих на самом деле обман, а Джордж Флойд умер не от рук полицейских, а от передозировки наркотиками. Вот так вот.
После этого от сотрудничества с Канье отказался Adidas, Balenciaga и Vogue. По примерным оценкам, за разрыв долгосрочных рекламных контрактов и сворачивание производства одежды, Уэст потерял больше миллиарда долларов.
Но на этом не успокоился. Он известен своей «любовью» к евреям и считает, что они виновны во многих проблемах. Почему-то именно на них его буквально переклинило. Недавно Канье пришёл на шоу трансляцию ютуб-канала InfoWars и заявил: «Гитлер убивал людей? Обама тоже убивал. Обама не был первым чернокожим президентом — он был очередным президентом-евреем». А потом ещё с какого-то перепуга стал «искать положительные стороны» в поведении бесноватого фюрера.
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Ещё заявил, что никто не может указывать ему, кого любить, а кого ненавидеть. Канье также посоветовал евреям «не навязывать другим свою боль».
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В общем, навёл суеты. А может перебрал с запрещёнными веществами перед эфиром. И это не осталось без внимания - Уэста сразу стали «отменять».
В сети появилась петиция о запрете музыки Канье на всех стриминг-платформах (Apple Music, Spotify и др.). За 4 дня она набрала почти 60 тыс. подписей.
Маск заблокировал его в Твиттере*:
Тату-студии стали предлагать бесплатно свести изображения репера:
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Институт искусств Чикаго аннулировал его докторскую степень:
А сейчас его признали «Антисемитом года»: организация StopAntisemitism присудила ему этот «титул» как раз за высказывания про Гитлера и евреев.
Возможно, на этом карьера неугомонного Уэста и закончилась. Он запускал бренды своей одежды, успешно выступал и зарабатывал кучу денег. Теперь это в прошлом. С учётом того, что он наговорил - будут шарахаться, как от чумного.
Социальная сеть Твиттер* заблокирована на территории России.
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Интересно, кто ему платит?..