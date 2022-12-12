Скандального Канье Уэста признали «антисемитом года»

Когда на репера набросились с критикой, он заявил, что движение за права темнокожих на самом деле обман, а Джордж Флойд умер не от рук полицейских, а от передозировки наркотиками. Вот так вот.

После этого от сотрудничества с Канье отказался Adidas, Balenciaga и Vogue. По примерным оценкам, за разрыв долгосрочных рекламных контрактов и сворачивание производства одежды, Уэст потерял больше миллиарда долларов.

Но на этом не успокоился. Он известен своей «любовью» к евреям и считает, что они виновны во многих проблемах. Почему-то именно на них его буквально переклинило. Недавно Канье пришёл на шоу трансляцию ютуб-канала InfoWars и заявил: «Гитлер убивал людей? Обама тоже убивал. Обама не был первым чернокожим президентом — он был очередным президентом-евреем». А потом ещё с какого-то перепуга стал «искать положительные стороны» в поведении бесноватого фюрера.