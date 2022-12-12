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Скандального Канье Уэста признали «антисемитом года»

Скандального Канье Уэста признали «антисемитом года»

Автор:
12 декабря 2022 15:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Антисиметизм   Канье Уэст   запрет   интервью   критика   отмена   репер   скандал   
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Этот «титул» он получил за свои высказывания - и его уже начали «отменять».

Канье Уэст известен своей дружбой с Трампом и нетипичным для американца поведением. Например, когда все говорят о BLM, он появляется на публике в таком виде:

Когда на репера набросились с критикой, он заявил, что движение за права темнокожих на самом деле обман, а Джордж Флойд умер не от рук полицейских, а от передозировки наркотиками. Вот так вот.

После этого от сотрудничества с Канье отказался Adidas, Balenciaga и Vogue. По примерным оценкам, за разрыв долгосрочных рекламных контрактов и сворачивание производства одежды, Уэст потерял больше миллиарда долларов.

Но на этом не успокоился. Он известен своей «любовью» к евреям и считает, что они виновны во многих проблемах. Почему-то именно на них его буквально переклинило. Недавно Канье пришёл на шоу трансляцию ютуб-канала InfoWars и заявил: «Гитлер убивал людей? Обама тоже убивал. Обама не был первым чернокожим президентом — он был очередным президентом-евреем». А потом ещё с какого-то перепуга стал «искать положительные стороны» в поведении бесноватого фюрера.

Ещё заявил, что никто не может указывать ему, кого любить, а кого ненавидеть. Канье также посоветовал евреям «не навязывать другим свою боль».

В общем, навёл суеты. А может перебрал с запрещёнными веществами перед эфиром. И это не осталось без внимания - Уэста сразу стали «отменять».

В сети появилась петиция о запрете музыки Канье на всех стриминг-платформах (Apple Music, Spotify и др.). За 4 дня она набрала почти 60 тыс. подписей.

Маск заблокировал его в Твиттере*:

Тату-студии стали предлагать бесплатно свести изображения репера:

Институт искусств Чикаго аннулировал его докторскую степень:

А сейчас его признали «Антисемитом года»: организация StopAntisemitism присудила ему этот «титул» как раз за высказывания про Гитлера и евреев.

Возможно, на этом карьера неугомонного Уэста и закончилась. Он запускал бренды своей одежды, успешно выступал и зарабатывал кучу денег. Теперь это в прошлом. С учётом того, что он наговорил - будут шарахаться, как от чумного.

Социальная сеть Твиттер* заблокирована на территории России.

Источник:

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Метки: Антисиметизм   Канье Уэст   запрет   интервью   критика   отмена   репер   скандал   
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9  комментариев
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16k
Александр 2 часа назад
Если высказать о плохих русских, воспримут как так и надо, а вот если про евреев, то начинается бурление говн.
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14k
Элитный тигр 23 минуты назад
А в хохлоине нацизма нет??? Двойные стандарты - они такие двойные... Жги, Канье, режь правду-матку...
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2k
веселый просто Полчаса назад
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424
Леся 50 минут назад
С тем, что творится в мире, скоро все нормальные люди станут антисемитами, расистами, гомофобами и черт знает кем еще.
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587
Kra 53 минуты назад
Верите, что он сам решился на "потерю благосостояния"?
Интересно, кто ему платит?..
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16k
Виталий Касандров Час назад
Таки скажите там что на фишках есть куда круче антисемиты . Негр местным в подметки не годится .
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
Плевать ему на твиттер. Он свою собственную сеть купил. Кажется, Парле, называется. Будет оттуда вещать.
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August

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