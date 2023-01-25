FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11414 постов • 1211 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
15 доказательств того, что голливудские фильмы постоянно водят нас за нос

15 доказательств того, что голливудские фильмы постоянно водят нас за нос

Автор:
25 января 2023 10:17
Сообщество : Кино
Метки: актеры   гифки   кино   обман   роль   съемка   фильм   фото   
1216
17
Включить все анимашки

Американское кино ни с чем не спутаешь. Яркое, динамичное и эффектное. Чем зрелищней сцены, тем больше дохода для кинобизнеса. Оно то понятно. Для нас важно отметить, что первой в жертву зрелищности приносится реалистичность. По сценарию прописано так, и на экране будет всё по писаному, пусть даже по жизни этот сценарий небывальщина.

1. Компьютерные интерфейсы в кино

×
×

В голливудском кино: Вы когда-нибудь видели нечто подобное у друзей или знакомых? Может, где еще? Вот и мы не видели.

В жизни: Вот как обычно выглядит компьютерный интерфейс у миллионов людей.


2. Безграничные возможности зума

В голливудском кино: Имеет место быть в каждом фильме, где задействованно ЦРУ. Даже камеры тридцатилетней давности с разрешением в 3 пикселя спопобны различать мельчайшие детали на видео.

В жизни: Если изображение было размытым, когда вы уменьшали масштаб, то оно будет еще более размытым при увеличении масштаба.


3. Брось пушку!

Как вы могли заметить, оружие - непременный атрибут любого американского боевика. Но практически все уроки, которые дает мир кино об огнестрельном оружии — не что иное, как бред сивой кобылы. Примеров можно привести много, но мы остановимся на одном.

Нам показывают: Пули высекают искры.

В жизни: На самом деле пули не могут высекать искры, так как их оболочка сделана из медных сплавов. А при контакте с металлом медь искр не высекает.


4. Батальные сцены


В голливудском кино: Герой, получивший (как минимум) 6-7 ударов кулаком продолжает бой как ни в чем не бывало. 

В жизни: Человек, которого однажды били по лицу, знает на собственном опыте, что хватит одного удара, чтобы уйти в отключку.


5. Падение с высоты

Что нам показывают: C какой бы высоты не падал герой, если внизу есть вода, песок или случайно оказалась овощная лавка, он непременно выживет.

Как на самом деле: Все не так просто, и вышеупомянутые элементы не гарантируют мягкую и безопасную посадку.


6. Пресловутая кушетка в кабинете психотерапевта

Нам показывают: Знаменитая кушетка Фрейда - обязательный атрибут в сценах, где задействован психотерапевт.

На самом деле: Во-первых, не все терапевты в США применяют методы Фрейда, то есть психоанализа. Да и в целом, психоаналитическая кушетка редкость в кабинете терапевта.


7. Весь мир говорит на одном языке - английском


В голливудском кино: Американцы, оказавшись в какой-нибудь глухой деревне за тридевять земель от родины, начинают уверенно заговаривать с местными жителями на английском. Интересно то, что вторые отвечают(!). Странно то, что иностранцы, даже оставшись одни, все равно предпочитают говорить по-английски

Что мы думаем по этому поводу: Ребята, ну вы серьезно?


8. Воды и роды



В голливудском кино: У беременной женщины внезапно отходят воды, как признак того, что приблизился "тот самый момент". 

В жизни: Явление на самом деле редкое. Воды до родов отходят только у каждой десятой женщины.


9. Смертельные попадания


В кино: Злодеи, получив пулю, немедленно отходят в мир иной прямо пачками, а если Джон МакКлейн из "Крепкого орешка"  получает парочку ранений и продолжает действовать, то это лишний раз доказывает, как он крут.

В жизни: Статистика огнестрельных ранений, на которую, к несчастью, так богата сама Америка, бесстрастно говорит, что из 100 раненых умирают только пять или шесть человек. То есть в 95 процентах случаев ранение из огнестрельного оружия не является смертельным. Представляете?


10. Лавы - исчадие ада


Нам показывают: Во многих триллерах используется спецэффект, когда герой тонет в кипящей лаве вулкана и мгновенно растворяется при температуре около тысячи градусов.

В жизни: Со слов геолога Эрика Клеметти всё происходит несколько иначе. Скорее всего, упавший в лаву человек не станет тонуть, а будет удерживаться на поверхности горячей массы. Объясняет он это тем, что плотность лавы в три раза больше плотности воды, а значит, и человеческого тела. Во-вторых, вязкость лавы приблизительно в 100 тысяч  - 1 миллион раз выше, чем у воды. В таком веществе утонуть крайне сложно.


11. Голливуд окрыляет, или когда законы физики приостановлены


В кино: Похоже, что законы физики не писаны для голливудских режиссеров. Как часто нам приходится видеть героев, совершающих немыслимые действия в духе камикадзе, чтобы спасти мир. Взять, к примеру, самую эффектную сцену из «Миссия невыполнима-2». Там Том Круз и злодей в исполнении Дюгрэя Скотта несутся на мотоциклах навстречу друг другу. За секунду до того, как байки сталкиваются, персонажи невообразимым образом взлетают с сидений, вцепляются друг в друга в воздухе, падают на землю и продолжают схватку.

В жизни: Давайте подсчитаем. Мотоциклы несутся со скоростью примерно 80 км/час. Том Круз навскидку весит около 80 кг, Дюгрэй Скотт - 90. Как мы видим, вся сила удара приходится на верхние половины их тел. Сила давления в этом месте составляет 350 000 ньютонов на квадратный метр!

Согласно статистике автокатастроф, 50 процентов людей, испытавших такое, умирают на месте. У тех, кому удалось выжить, остаются тяжелейшие повреждения внутренних органов, от которых порой приходится лечиться не один год. Так то.


12. Без багетов не возвращайся!

В голливудском кино: В каждом  бумажном пакете из супермаркета должен находиться французский хлебобулочный продукт, а иначе - покупка не удалась.

На самом деле: Американцев, любящих французский хлеб, на деле оказывается ничтожно мало. Наверное, режиссеры хотели придать немного французского шарма своим героям.   ¯_(ツ)_/¯


13. Миссия выполнима

В голливудском фильме: Лучшего детектива постоянно отстраняют от работы или дают 48 часов, чтобы закончить дело.

В жизни: А это идея! Товрищи полицейские, а также их начальники, возьмите на заметку...


14. Твердый материал пуля не пробьет


Нам показывают: Сколько раз мы видели, как герой спасался от пуль за автомобильной дверью или просто пригнувшись, когда плохие парни стреляли в него. 

В действительности: пули легко пройдут через корпус автомобиля и, скорее всего, ранят или убьют человека.


15. Что нам ветер, что нам зной


В голливудском кино: На крыше поезда, движущегося со скоростью 80 км/час, можно прыгать, летать, драться и при этом выглядеть сексуально, как это делает Дэниел Крэйг.

В жизни: Хорошо, если удастся на ногах устоять.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   гифки   кино   обман   роль   съемка   фильм   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
homerchik 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Денис 3 минуты назад
Автор наверное ни разу не слышал о пулях со стальным сердечником, или про лпс(лёгкая пуля стальная). Также есть дробь стальная, каленая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Aqueronte 14 минут назад
Порнофильмы тоже с реальностью мало чего имеют, например дают ложное ощущение что сантехник приходит очень быстро и трезвый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vovan Petroff 18 минут назад
ПогодУшка хорошАя!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
202
Николай Пауков Полчаса назад
3) пули могут высекать искры так как оболочка при попадении во что-то твердое разрушается.
4) "после одного удара любая драка заканчивается" как мы могли многократно ощутить на своих примерах, том что видели глазами и видеть на многочисленных видео.
3) на 80 км в час можно и ходить и прыгать и на крыше поезда и где угодно. Каскадерам же это как-то удается.
Дальше надоело....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей С Полчаса назад
Интересно что в штатах запрещено переводить иностранные фильмы на английский язык. Только субтитры. В общем обезопасили себя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dimon 43 минуты назад
Немного не в тему: вчера сходил на Аватар. Ну что сказать, режиссёр Камерон сам того не желая полностью воспроизвёл нынешнюю картину мира: жили себе племена, радовались, рожали детей и никого не трогали...и вдруг припёрлись американцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
202
Николай Пауков Dimon Полчаса назад
дык он в нормальном качестве есть недели 2 уже....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Америка и голливуд - это как конфета из говна, только ну в ооочень красивой обёртке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Serg2001 Час назад
"...хватит одного удара, чтобы уйти в отключку". Ну так удар удару рознь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1147000



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 ну очень странных, но забавных указателей и дорожных знаков
17 ну очень странных, но забавных указателей и дорожных знаков
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 января
Набирающие популярность в сообществах
Полёт Boeing 747 вверх ногами
Полёт Boeing 747 вверх ногами
"Во славу императора!": нейросеть изобразила героев сериала "Счастливы вместе" в стиле Warhammer 40,000
"Во славу императора!": нейросеть изобразила героев сериала "Счастливы вместе" в стиле...
Отечественное фильмозамещение: что новенького?
Отечественное фильмозамещение: что новенького?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не все поймут

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#автомобили#люди#подборка#знаменитости#позитив#Россия#женщины
#Юмор#Прикол#интересное#дтп#авто аварии#в мире#картинки#Приколы#авария дня#истории
#интересно#животные#аварии#забавно#автомир#природа#наука#Жизнь#дикая природа#кино
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Моменты, которые "штампуют" из фильма в фильм Моменты, которые "штампуют" из фильма в фильм Роковой советский мюзикл, который показали в новогоднюю ночь и отправили на полку Роковой советский мюзикл, который показали в новогоднюю ночь и отправили на полку 10 случаев, когда роли в фильмах писались не под тех, кто в итоге их сыграл 10 случаев, когда роли в фильмах писались не под тех, кто в итоге их сыграл «…А зори здесь тихие»: за кадром легендарной военной драмы «…А зори здесь тихие»: за кадром легендарной военной драмы 25 фактов о французских фильмах 60-х годов 25 фактов о французских фильмах 60-х годов

На что жалуетесь?

Вернуться