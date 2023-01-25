15 доказательств того, что голливудские фильмы постоянно водят нас за нос

В голливудском кино: Имеет место быть в каждом фильме, где задействованно ЦРУ. Даже камеры тридцатилетней давности с разрешением в 3 пикселя спопобны различать мельчайшие детали на видео.

В жизни: Если изображение было размытым, когда вы уменьшали масштаб, то оно будет еще более размытым при увеличении масштаба.

3. Брось пушку!