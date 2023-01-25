15 доказательств того, что голливудские фильмы постоянно водят нас за нос

Американское кино ни с чем не спутаешь. Яркое, динамичное и эффектное. Чем зрелищней сцены, тем больше дохода для кинобизнеса. Оно то понятно. Для нас важно отметить, что первой в жертву зрелищности приносится реалистичность. По сценарию прописано так, и на экране будет всё по писаному, пусть даже по жизни этот сценарий – небывальщина.
1. Компьютерные интерфейсы в кино
В голливудском кино: Вы когда-нибудь видели нечто подобное у друзей или знакомых? Может, где еще? Вот и мы не видели.
В жизни: Вот как обычно выглядит компьютерный интерфейс у миллионов людей.
2. Безграничные возможности зума
В голливудском кино: Имеет место быть в каждом фильме, где задействованно ЦРУ. Даже камеры тридцатилетней давности с разрешением в 3 пикселя спопобны различать мельчайшие детали на видео.
В жизни: Если изображение было размытым, когда вы уменьшали масштаб, то оно будет еще более размытым при увеличении масштаба.
3. Брось пушку!
Как вы могли заметить, оружие - непременный атрибут любого американского боевика. Но практически все уроки, которые дает мир кино об огнестрельном оружии — не что иное, как бред сивой кобылы. Примеров можно привести много, но мы остановимся на одном.
Нам показывают: Пули высекают искры.
В жизни: На самом деле пули не могут высекать искры, так как их оболочка сделана из медных сплавов. А при контакте с металлом медь искр не высекает.
4. Батальные сцены
В голливудском кино: Герой, получивший (как минимум) 6-7 ударов кулаком продолжает бой как ни в чем не бывало.
В жизни: Человек, которого однажды били по лицу, знает на собственном опыте, что хватит одного удара, чтобы уйти в отключку.
5. Падение с высоты
Что нам показывают: C какой бы высоты не падал герой, если внизу есть вода, песок или
случайно оказалась овощная лавка, он непременно выживет.
Как на самом деле: Все не так просто, и вышеупомянутые элементы не гарантируют мягкую и безопасную посадку.
6. Пресловутая кушетка в кабинете психотерапевта
Нам показывают: Знаменитая кушетка Фрейда - обязательный атрибут в сценах, где задействован психотерапевт.
На самом деле: Во-первых, не все терапевты в США применяют методы Фрейда, то есть психоанализа. Да и в целом, психоаналитическая кушетка редкость в кабинете терапевта.
7. Весь мир говорит на одном языке - английском
В голливудском кино: Американцы, оказавшись в какой-нибудь глухой деревне за тридевять земель от родины, начинают уверенно заговаривать с местными жителями на английском. Интересно то, что вторые отвечают(!). Странно то, что иностранцы, даже оставшись одни, все равно предпочитают говорить по-английски.
Что мы думаем по этому поводу: Ребята, ну вы серьезно?
8. Воды и роды
В голливудском кино: У беременной женщины внезапно отходят воды, как признак того, что приблизился "тот самый момент".
В жизни: Явление на самом деле редкое. Воды до родов отходят только у каждой десятой женщины.
9. Смертельные попадания
В кино: Злодеи, получив пулю, немедленно отходят в мир иной прямо пачками, а если Джон МакКлейн из "Крепкого орешка" получает парочку ранений и продолжает действовать, то это лишний раз доказывает, как он крут.
В жизни: Статистика огнестрельных ранений, на которую, к несчастью, так богата сама Америка, бесстрастно говорит, что из 100 раненых умирают только пять или шесть человек. То есть в 95 процентах случаев ранение из огнестрельного оружия не является смертельным. Представляете?
10. Лавы - исчадие ада
Нам показывают: Во многих триллерах используется спецэффект, когда герой тонет в кипящей лаве вулкана и мгновенно растворяется при температуре около тысячи градусов.
В жизни: Со слов геолога Эрика Клеметти всё происходит несколько иначе. Скорее всего, упавший в лаву человек не станет тонуть, а будет удерживаться на поверхности горячей массы. Объясняет он это тем, что плотность лавы в три раза больше плотности воды, а значит, и человеческого тела. Во-вторых, вязкость лавы приблизительно в 100 тысяч - 1 миллион раз выше, чем у воды. В таком веществе утонуть крайне сложно.
11. Голливуд окрыляет, или когда законы физики приостановлены
В кино: Похоже, что законы физики не писаны для голливудских режиссеров. Как часто нам приходится видеть героев, совершающих немыслимые действия в духе камикадзе, чтобы спасти мир. Взять, к примеру, самую эффектную сцену из «Миссия невыполнима-2». Там Том Круз и злодей в исполнении Дюгрэя Скотта несутся на мотоциклах навстречу друг другу. За секунду до того, как байки сталкиваются, персонажи невообразимым образом взлетают с сидений, вцепляются друг в друга в воздухе, падают на землю и продолжают схватку.
В жизни: Давайте подсчитаем. Мотоциклы несутся со скоростью примерно 80 км/час. Том Круз навскидку весит около 80 кг, Дюгрэй Скотт - 90. Как мы видим, вся сила удара приходится на верхние половины их тел. Сила давления в этом месте составляет 350 000 ньютонов на квадратный метр!
Согласно статистике автокатастроф, 50 процентов людей, испытавших такое, умирают на месте. У тех, кому удалось выжить, остаются тяжелейшие повреждения внутренних органов, от которых порой приходится лечиться не один год. Так то.
12. Без багетов не возвращайся!
В голливудском кино: В каждом бумажном пакете из супермаркета должен находиться французский хлебобулочный продукт, а иначе - покупка не удалась.
На самом деле: Американцев, любящих французский хлеб, на деле оказывается ничтожно мало. Наверное, режиссеры хотели придать немного французского шарма своим героям. ¯_(ツ)_/¯
13. Миссия выполнима
В голливудском фильме: Лучшего детектива постоянно отстраняют от работы или дают 48 часов, чтобы закончить дело.
В жизни: А это идея! Товрищи полицейские, а также их начальники, возьмите на заметку...
14. Твердый материал пуля не пробьет
Нам показывают: Сколько раз мы видели, как герой спасался от пуль за автомобильной дверью или просто пригнувшись, когда плохие парни стреляли в него.
В действительности: пули легко пройдут через корпус автомобиля и, скорее всего, ранят или убьют человека.
15. Что нам ветер, что нам зной
В голливудском кино: На крыше поезда, движущегося со скоростью 80 км/час, можно прыгать, летать, драться и при этом выглядеть сексуально, как это делает Дэниел Крэйг.
В жизни: Хорошо, если удастся на ногах устоять.
Источник:
- 25 фактов о французских фильмах 60-х годов
- Роковой советский мюзикл, который показали в новогоднюю ночь и отправили на полку
- Моменты, которые "штампуют" из фильма в фильм
- «…А зори здесь тихие»: за кадром легендарной военной драмы
- 10 случаев, когда роли в фильмах писались не под тех, кто в итоге их сыграл
4) "после одного удара любая драка заканчивается" как мы могли многократно ощутить на своих примерах, том что видели глазами и видеть на многочисленных видео.
3) на 80 км в час можно и ходить и прыгать и на крыше поезда и где угодно. Каскадерам же это как-то удается.
Дальше надоело....