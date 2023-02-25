10 фильмов о роботах, которым не чужда человечность

История начинается с решения молодого ученого Дэона создать уникального робота. Спустя годы разработок, неудачных попыток и поисков миру предстает его новый обитатель. В отличие от своих собратьев, у робота, которого Дэон назвал Чаппи, есть способность испытывать неподдельные чувства, он обладает развитым интеллектом и может обучаться.

Для него игры, просмотр фильмов и общение с животными значат ничуть не меньше, чем для обычного ребенка. Именно так его и воспринимает Дэон. Вскоре умная машина приобретает множество полезных навыков. Теперь ему предстоит определиться, кем он хочет быть в мире людей и как прожить свою почти бесконечную жизнь.

09. Из машины 2014 КП: 7,1 IMDb: 7,7/ Ex Machina 2014