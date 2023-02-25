10 фильмов о роботах, которым не чужда человечность

Из области вымысла роботы перекочевывают в реальность – и уже никого не удивить автоматическим пылесосом или общительным голосовым помощником. Но на экране нам часто рисуют мрачные картины будущего с андроидами, готовыми изрубить в капусту человечество.
10. Робот по имени Чаппи 2015 КП: 7,2 IMDb: 6,8/ Chappie 2015
История начинается с решения молодого ученого Дэона создать уникального робота. Спустя годы разработок, неудачных попыток и поисков миру предстает его новый обитатель. В отличие от своих собратьев, у робота, которого Дэон назвал Чаппи, есть способность испытывать неподдельные чувства, он обладает развитым интеллектом и может обучаться.
Для него игры, просмотр фильмов и общение с животными значат ничуть не меньше, чем для обычного ребенка. Именно так его и воспринимает Дэон. Вскоре умная машина приобретает множество полезных навыков. Теперь ему предстоит определиться, кем он хочет быть в мире людей и как прожить свою почти бесконечную жизнь.
09. Из машины 2014 КП: 7,1 IMDb: 7,7/ Ex Machina 2014
Фильм представляет собой психологический триллер и дебютную режиссерскую работу Алекса Гарленда. И для своей первой работы Гарленд выбрал формат камерного повествования с одной локацией и только четырьмя персонажами. История поведает об одном программисте ставшем участником уникального эксперимента. Ему предстоит взаимодействовать с первым в мире настоящим искусственным интеллектом, помещенном в тело прекрасной девушки андройда. В этом противостоянии человеческого и искусственного находится главное драматургическое напряжение фильма.
Пусть кино и не становится идеальным проектом на эту тему, но все же ему удается остаться той самой серьезной фантастикой, не смешиваясь с другими жанрами. Местами фильм не обходится совсем без знакомых поворотов, но они не перетягивают на себя все внимание. В итоге перед нами разворачивается вдумчивая и глубокая история с выверенными планами и упором на диалоги.
08. Робокоп 1987 КП: 7,6 IMDb: 7,6/ RoboCop 1987
Легендарный блокбастер культового кинорежиссера Пола Верховена, один их самых известных и популярных фантастических фильмов конца 20 века, снятый по одноименной графической новелле Фрэнка Миллера. После гибели одного из лучших полицейских врачи-экспериментаторы создают из него неуязвимого киборга Робокопа, который в одиночку борется с бандой преступников. Однако прочная броня не спасает Робокопа от мучительных, обрывочных воспоминаний о прошлом: он постоянно видит кошмарные сны, в которых погибает от рук жестоких преступников. Теперь он не только ждёт правосудия,… но и жаждет мести!
07. Прометей 2012 КП: 7,0 IMDb: 7,0/ Prometheus 2012
Фантастический боевик с элементами хоррора, режиссером которого выступил Ридлс Скотт. В далеком будущем люди отправили в космическое путешествие группу отважных исследователей на поиски колыбели человечества. Исследовав самые темные уголки Вселенной, путешественники попадают на таинственную планету, которая может дать ответы на самые значимые вопросы. Но цена ответов окажется непомерно высокой. Людям придется не только вступить в смертельную схватку с неизведанным и выйти из нее живыми, но и спасти всю человеческую расу.
06. Автостопом по Галактике 2005 КП: 7,1 IMDb: 6,7/ The Hitchhiker's Guide to the Galaxy 2005
Фильм основан по культовой книге Дугласа Адамса "Автостопом по Галактике". Отважные земляне спасают свою планету от безжалостных пришельцев. Космос просто переполнен неудачниками! Одни плутают по Вселенной в поисках "Силы" и начинают межзвездные войны, другие бороздят ее просторы, натыкаясь друг на друга и устраивая "войны миров". Все дело в том, что у этих бедняг просто нет "Автостопом по Галактике" – единственного путеводителя, необходимого неутомимому исследователю космоса! Только путешествуя автостопом, можно тормознуть самые улетные звездолеты и увидеть самых нереальных обитателей Вселенной! И не беда, если сумасшедшие приключения начинаются с конца света на твоей родной планете.
05. Я, робот 2004 КП: 7,8 IMDb: 7,1/ I, Robot 2004
Действие фильма происходит в будущем (2035 г.), где роботы являются обычными помощниками человека. Главный герой – полицейский, «не переваривающий» роботов, расследует дело об убийстве, в которое оказывается вовлечен робот. Речь идет о возможном нарушении «Закона о Роботах» (робот никогда не поднимет руки на человека), что в принципе невозможно. Ситуация близка к катастрофической: если машины могут нарушать этот закон, то уже ничто не остановит их от захвата контроля над людьми, тем более, что человечество уже давно стало полностью зависимо от роботов.
04. Искусственный разум 2001 КП: 7,9 IMDb: 7,2/ Artificial Intelligence: AI 2001
Научно-фантастический фильм легендарного американского кинорежиссера Стивена Спилберга, снятый в 2001 году. В середине XXI столетия человечество совершило прорыв в компьютерных технологиях - был создан искусственный разум, способный осознать факт своего существования.
При помощи новой системы искусственного интеллекта люди надеются справиться с таянием полярных ледяных шапок, приведшим к повышению уровня Мирового океана и затоплению множества прибрежных городов. Также в помощь людям были разработаны роботы-андроиды с разнообразными функциями, смертные живут бок о бок с удивительными и сложными роботами.
Один такой андроид по имени Дэвид, выполненный в форме 12-летнего мальчика и запрограммированный на сыновнюю любовь, вдруг понимает, что быть человеком - это нечто совсем другое, чем быть роботом, члены его человеческой семьи оказываются неготовыми к последствиям такого чувства.
03. Двухсотлетний человек 1999 КП: 8,0 IMDb: 6,9/ Bicentennial Man 1999
-Фантастический фильм знаменитого американского режиссера Криса Коламбуса. Фильм «Двухсотлетний человек» снят по одноименному произведению культового американского писателя-фантаста Айзека Азимова.
Начало нового тысячелетия; происходит прорыв в глобальных технологиях. Люди уже не заводят дома собак и кошек: они покупают себе роботов. Вот и семья Мартинов приобретает себе необычный подарок: робота нового поколения NDR-114, а в обычной жизни просто Эндрю. Купленный как прибор, запрограммированный для выполнения домашней работы, Эндрю вдруг начинает испытывать странные ощущения. Он еще не знает, что это называется чувствами.
02. Терминатор 2: Судный день 1991 КП: 8,3 IMDb: 8,6/ Terminator 2: Judgment Day 1991
Американский культовый фантастический боевик режиссера Джеймса Кэмерона, ставший одним из признанных эталонов жанра. Война человечества с роботами не окончена. Несмотря на мощь машин, у людей всё же осталась надежда в лице лидера сопротивления Джона Коннора. Чтобы уничтожить его, роботы отправляют в прошлое своего смертоносного терминатора, который состоит из жидкого металла. Но на защиту юного Джона встаёт перезапущенный Т-800 и его мать Сара, которые сделают всё, чтобы остановить апокалипсис.
01. Короткое замыкание 1986 КП: 7,6 IMDb: 6,6/ Short Circuit 1986
Культовая фантастическая комедия 1986 года, режиссером которой является Джон Бэдэм. По сюжету разряд молнии попадает в робота под номером 5, и он оживает наподобие создания Франкенштейна. Вся штука в том, что его создатель и те, кто замыслил использовать робота в военных целях, не подозревали даже, какой могучий заряд человеколюбия и добра заложен в этой, казалось бы, безмозглой и бессердечной железяке. Начав свое путешествие в мире людей, «пятый» встречает девушку Стефани, которая принимает его за инопланетянина и приглашает к себе в дом. Здесь робот не только находит нужные данные для восстановления, но и понимает, что он в опасности…
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The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy; дословно «Путеводитель по Галактике для автостопщиков».(с)
На лицо такая же фигня, как с переводом на русский названий фильмов...