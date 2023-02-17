Наемная убийца, избалованный подросток и мечта поэта: 10 русалок из фильмов и сериалов

Прекрасные и страшные, сладкоголосые и кровожадные – каждый на свой лад описывает легендарных духов воды.
Disney, похоже, твердо намерен переснять вживую все свои хиты. Теперь дошла очередь и до «Русалочки» 1989 года. Новый фильм выйдет в мае, а вчера в Сети появился новый тизер ремейка. Киноадаптации мультипликационной классики Disney чаще разочаровывают зрителей и критиков, но дети и ностальгирующие взрослые продолжают с нетерпением ждать новых творений
«Принцесса подводного царства» (1975)
Японский мультфильм повторяет трагичную историю Андерсена. Самая младшая дочь морского царя интересуется человеческим миром и неминуемо влюбляется в его представителя. В этой версии строгость отца смягчается демократичностью бабушки, которая вместо наказания за пребывание на поверхности, награждает принцессу вечеринкой. Однако изменения в воспитательном стиле ничего не меняют: русалочка все равно оказывается у злой колдуньи, по-настоящему пугающей в этой адаптации.
«Русалочка» (1989)
Один из главных мультфильмов эпохи, называемой «Ренессансом Disney», сделал из грустной сказки счастливую. Развязка «Русалочки» кажется скучноватой, особенно по сравнению с «Королем Львом», «Красавицей и чудовищем» и другими, но это с лихвой компенсируется уникальной главной героиней. Отношение к ней удивительно разниться: как к иконе транс-движения, как к избалованному подростку, как к независимой женщине, как к отдавшей голос за мужчину, как к изображению нейроотличных людей.
«Русалочка» (1976)
Атмосферный и удивительно цельный по стилю и настроению советский фильм наградил простую детскую сказку несколькими сюжетными деталями. Во-первых, в истории появляется странствующий поэт Сульпитиус, который проникается чистотой героини и жертвует собой ради нее. Во-вторых, ведьма в исполнении Галины Волчек становится сложным персонажем, а не просто злодеем. Она поет о том, как хотела бы влюбиться, как Русалочка, высказывает сожаления о ее судьбе и даже помогает.
«H2O: Просто добавь воды» (2006–2010)
Австралийский подростковый сериал нашел фанатов по всей планете. В нем действуют не одна, а три русалочки с совершенно разными характерами: нежная и скромная Клео, умная и амбициозная Эмма, бескомпромиссная и смелая Рикки.
Место любовным историям в сериале тоже нашлось, но не таким трагичным, как в оригинале. Главный сюжетный стержень заключается в желании девушек держать в секрете от общества свою неожиданную способность превращаться в русалок.
«Русалочка» (1968)
Сценарий к мультфильму написал поэт Александр Галич. В нем, как и в японской версии, огромное значение играет музыка, можно услышать, например, произведение Баха. В этой серьезной адаптации Русалочка лишилась морского лучшего друга, но зато ее сестры продемонстрировали заботу. Они отдали ведьме свои короны, украшения и волосы, чтобы спасти сестру от превращения в морскую пену. Главным злодеем истории же кажется недалекий и забывчивый принц.
«Форма воды» (2017)
В обладателе «Оскара» за лучший фильм нет прекрасной девушки с хвостом, поющей о принце, но по духу и смыслу он соответствует оригинальной истории Андерсена больше, чем многие другие. Главная героиня Элайза лишена голоса и навязчиво мечтает не о суше, а о море. Ее избранник – человек-амфибия, пойманный в Амазонке. Так же, как и большинство русалочек, Элайза чувствует себя лишней в родном мире и тянется к водной стихии и таинственному пришельцу оттуда.
«Садко» (1952)
В красивом советском фильме хватает очаровательных героинь: Лидия Вертинская сыграла Птицу-Феникс, Алла Ларионова – земную избранницу Садко Любаву. Однако Нинель Мышкова в роли морской царевны выделяется среди них. Как и в оригинальной сказке Андерсена, дочь морского царя помогает понравившемуся человеку, главному герою. Позже, когда он попадает в подводное царство, она спасает его, заплатив высокую цену, несмотря на то, что Садко признается, что любит другую.
«Всплеск» (1984)
Фильм доказал, что о русалочке можно снять и классический ромком. Неумеющего плавать ребенка спасает подводная героиня такого же возраста. Через 20 лет ситуация повторяется, и русалочка, назвавшаяся Мэдисон, следует за ничего не подозревающим мужчиной, которого сыграл Том Хэнкс, в Нью-Йорк.
Дэрил Ханна, исполнившая роль русалочки, отлично справилась с плаванием под водой с хвостом, потому что в детстве обожала эту сказку и плавала со скрещенными ногами, представляя себя героиней.
«Рыбка Поньо на утесе» (2008)
История, созданная Хаяо Миядзаки, очень похожа на ту, что снял Disney в 1989-м. Морская обитательница, живущая с отцом, проникается чувствами к земному мальчику Сосукэ и мечтает о том, чтобы перебраться на сушу. Только герои этого мультфильма гораздо моложе: им по пять лет, очевидных злодеев нет, а Поньо сама обладает способностью превратиться в человека. Характером героиня также похожа на Ариэль: такое же неукротимое любопытство и систематическая импульсивность.
«Русалка» (2016)
Фильм стал хитом в родном Китае и не только, собрав на родине рекордные 553 миллиона долларов в прокате. В нем компания молодого и симпатичного Лю Сюаня непреднамеренно уничтожает общество русалок. Соблазнить и убить его они посылают очаровательную и умелую Шен. Как легко догадаться, между двумя вспыхивают чувства, что становится проблемой. «Русалка» порой превращается в захватывающий экшн, а также визуально масштабна и привлекательна.
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