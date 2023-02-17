Наемная убийца, избалованный подросток и мечта поэта: 10 русалок из фильмов и сериалов

Австралийский подростковый сериал нашел фанатов по всей планете. В нем действуют не одна, а три русалочки с совершенно разными характерами: нежная и скромная Клео, умная и амбициозная Эмма, бескомпромиссная и смелая Рикки.

Место любовным историям в сериале тоже нашлось, но не таким трагичным, как в оригинале. Главный сюжетный стержень заключается в желании девушек держать в секрете от общества свою неожиданную способность превращаться в русалок.

«Русалочка» (1968)