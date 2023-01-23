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Она потеряла любимых и решила, что должна спасать жизни других

Она потеряла любимых и решила, что должна спасать жизни других

Автор:
23 января 2023 18:06
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   биография   женщины   интересное   исследования   медицина   наука   нобелевская премия   
1373
5
Гертруда Элайон - женщина, которая сделала очень важные открытия в науке и это во времена, когда для прекрасного пола этот мир был закрыт...
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Метки: Жизнь   биография   женщины   интересное   исследования   медицина   наука   нобелевская премия   
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Трям 46 минут назад
ГЕРойТРУДА
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