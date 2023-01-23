Она потеряла любимых и решила, что должна спасать жизни других

Но до 15 лет всерьёз о науке Гертруда не думала. Но именно в 15 лет умер её дедушка и в тот самый момент Гертруда пообещала себе, что будет помогать тем, кто мучается от болезней.

Это была первая потеря, которая стала толчком для будущей учёной.

После школы Элайон поступила в колледж, потом в аспирантуру, где получила степень магистра наук по химии. Но в те времена женщине не могли дать степень доктора, о которой женщина мечтала.