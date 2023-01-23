Она потеряла любимых и решила, что должна спасать жизни других

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Гертруда Элайон - женщина, которая сделала очень важные открытия в науке и это во времена, когда для прекрасного пола этот мир был закрыт...
В Нью-Йорке, в семье еврейских эмигрантов родилась Гертруда Элайон. Папа её был стоматологом и не исключено, что именно поэтому у девочки довольно рано пробудился интерес к знаниям и науке.
Позже она рассказывала, что с самого детства любила читать и не представляла себе ни одного дня без новых знаний.
Позже она рассказывала, что с самого детства любила читать и не представляла себе ни одного дня без новых знаний.
Но до 15 лет всерьёз о науке Гертруда не думала. Но именно в 15 лет умер её дедушка и в тот самый момент Гертруда пообещала себе, что будет помогать тем, кто мучается от болезней.
Это была первая потеря, которая стала толчком для будущей учёной.
После школы Элайон поступила в колледж, потом в аспирантуру, где получила степень магистра наук по химии. Но в те времена женщине не могли дать степень доктора, о которой женщина мечтала.
Это была первая потеря, которая стала толчком для будущей учёной.
После школы Элайон поступила в колледж, потом в аспирантуру, где получила степень магистра наук по химии. Но в те времена женщине не могли дать степень доктора, о которой женщина мечтала.
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Помимо этого были проблемы и с работой. Ни одна лаборатория не хотела устраивать себе на работу женщину. И только после война в научном мире начались какие-то подвижки - Элайон смогла найти работу. Но это была или должность лаборантки или преподавателя. А Гертруда хотела спасать человеческие жизни.
Прорывом для неё стала работа в фармацевтической компании "Веллкам".
Прорывом для неё стала работа в фармацевтической компании "Веллкам".
Устроившись обычным ассистентом она выросла до руководителя отдела экспериментальной терапии. Благодаря Гертруде и её подчинённым были открыты лекарства, которые сейчас спасают тысячи и тысячи жизней во всём мире. Она открывала препараты от лейкемии, герпеса. Элайон открыла ацикловир, которым хоть раз пользовался, наверное, каждый второй в мире человек.
В конце 80-х годов Гертруда и её руководитель Джордж Хитчингс получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии. Элайон стала первым человеком за всю историю премии, которая получила её не имея докторской степени.
В конце 80-х годов Гертруда и её руководитель Джордж Хитчингс получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии. Элайон стала первым человеком за всю историю премии, которая получила её не имея докторской степени.
Гертруда жила работой. Она никогда не вышла замуж. У неё не было детей.
В одном из интервью она говорила, что была влюблена в студенчестве в одного юношу. Через два года он умер от вирусного заболевания. И это снова убедило Элайон, что она должна заниматься наукой, чтобы как можно меньше людей теряли своих любимых.
Медициной Гертруда занималась до конца своих дней, будучи консультантом Американской ассоциации по изучению рака и ВОЗ.
В одном из интервью она говорила, что была влюблена в студенчестве в одного юношу. Через два года он умер от вирусного заболевания. И это снова убедило Элайон, что она должна заниматься наукой, чтобы как можно меньше людей теряли своих любимых.
Медициной Гертруда занималась до конца своих дней, будучи консультантом Американской ассоциации по изучению рака и ВОЗ.
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