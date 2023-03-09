Единственная девушка-штурман авиаотряда спецназначения

В татарстанском отряде Росгвардии служит Анастасия Апасейкина, которая победила в конкурсе "Защитница Поволжья-2021". Она прокладывает маршрут, расшифровывает метеобюллетень и прекрасно управляется с Ми-8.
Девушка находится за штурвалом вертолёта с 2018 года. Она родилась в Набережных Челнах, выросла в Чувашии, где и начала заниматься лётным делом. Училась сначала в аэроклубе, а потом окончила Ульяновский институт гражданской авиации и Омский лётно-технический колледж гражданской авиации им. Ляпидевского.
Себе Анастасия поблажек не даёт. Тот факт, что она стала пилотом - не повод успокаиваться. Лучшие духи для неё - это не изысканный парфюм, а керосин и масло.
Руководство сомневалось вначале, стоит ли ей поручать управление Ми-8, но Апасейкина успешно сдала все тесты. Омоновцы, увидев её в первый раз, были поражены, но задачу надо было выполнять и они доверились Анастасии. И не зря. Сегодня ни у кого нет сомнений в профессионализме Анастасии, которая занимается переброской личного состава.
График полётов ненормированный, приходится летать и днём и ночью. Сначала в авиаотряде все засомневались, что хрупкая девушка, которой приходится ушивать свою форму, самого маленького размера, справится с такими нагрузками (они и для мужчин-то, порой, тяжелы). Но со временем Анастасия доказала, что справляется с мужчинами наравне.
Вне работы Апасейкина занимается айкидо и изучает ночное небо через телескоп: астрономия вторая её страсть после управления вертолётом.
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