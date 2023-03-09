Единственная девушка-штурман авиаотряда спецназначения

Себе Анастасия поблажек не даёт. Тот факт, что она стала пилотом - не повод успокаиваться. Лучшие духи для неё - это не изысканный парфюм, а керосин и масло.

Руководство сомневалось вначале, стоит ли ей поручать управление Ми-8, но Апасейкина успешно сдала все тесты. Омоновцы, увидев её в первый раз, были поражены, но задачу надо было выполнять и они доверились Анастасии. И не зря. Сегодня ни у кого нет сомнений в профессионализме Анастасии, которая занимается переброской личного состава.