Главная "мамочка" Нью-Йорка

В 1920 году в Америке ввели сухой закон. И стремительно богатеющие бутлегеры стали появляться в любом свободном углу. Как раз с одним таким Полли познакомилась на шумной вечеринке и он вскоре предложил ей небольшую сделку: Тони снимает для Полли квартиру, но периодически будет посещать её со своей любовницей. Полли даже не думала.

"Я не думала, что это аморально, ведь он просто платил за аренду жилья. По мнению людей, я должна была отказаться от этих грязных денег и пахать за пять долларов в неделю, но они просто не понимают. К тому времени, когда перед тобой встает такой выбор, жизнь уже приняла решение за тебя".

Тони с любовницей расстался быстро и захотел найти себе новенькую подружку. Чтобы не тратить драгоценное время, то он попросил Полли находить ему барышень для свиданий и готов был платить за каждую по 50 долларов. Адлер была в курсе, где "утюжат" улицы проститутки и и поставлять приятелю двух девушек в неделю не было для неё проблемой. Периодически Полли, чтобы поднять немного денег, устраивала свидания и другим мужчинам.