Главная "мамочка" Нью-Йорка

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Посетителями её заведения были гангстеры и чиновники, а после выхода на заслуженную пенсию Полли Адлер написала автобиографию, которая стала известна на весь мир.
Перл Адлер, которую все знали как "мадам Полли" родилась 16 апреля 1900 года в белорусском городишке Янов. Она была старшей в семье из девяти детей. Её отец был очень даже уважаемым человеком в городе и в отличие от своих соседей не раз бывал в США, планируя туда перебраться. Первой за "американской мечтой" должна была поехать Перл, которой на тот момент было 12 лет и она мечтала поступить в гимназию в Пинске.
Папенька доходчиво объяснил дочке, что странно и глупо мечтать о Пинске, когда есть перспектива поехать в Америку. Первое время девочка жила у друзей семьи в Холиоке (Массачусетс), но когда папа перестал высылать деньги во время войны, то девочке дали понять, что ей не рады. Тогда она перебралась к родственникам в Бруклин, взяла себе имя Полли и устроилась на фабрику по производству корсетов.
"Я получала пять долларов в неделю, четыре из которых отдавала за проживание и обеды за общим столом", – писала Адлер.
В 17 лет девушка заинтересовалась танцами, стала участвовать в конкурсах и вполне успешно. Она получала в награду то сладости, то пару баксов, то игрушки, но всё равно чувствовала себя необразованной и нищей.
"Я получала пять долларов в неделю, четыре из которых отдавала за проживание и обеды за общим столом", – писала Адлер.
В 17 лет девушка заинтересовалась танцами, стала участвовать в конкурсах и вполне успешно. Она получала в награду то сладости, то пару баксов, то игрушки, но всё равно чувствовала себя необразованной и нищей.
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В 1920 году в Америке ввели сухой закон. И стремительно богатеющие бутлегеры стали появляться в любом свободном углу. Как раз с одним таким Полли познакомилась на шумной вечеринке и он вскоре предложил ей небольшую сделку: Тони снимает для Полли квартиру, но периодически будет посещать её со своей любовницей. Полли даже не думала.
"Я не думала, что это аморально, ведь он просто платил за аренду жилья. По мнению людей, я должна была отказаться от этих грязных денег и пахать за пять долларов в неделю, но они просто не понимают. К тому времени, когда перед тобой встает такой выбор, жизнь уже приняла решение за тебя".
Тони с любовницей расстался быстро и захотел найти себе новенькую подружку. Чтобы не тратить драгоценное время, то он попросил Полли находить ему барышень для свиданий и готов был платить за каждую по 50 долларов. Адлер была в курсе, где "утюжат" улицы проститутки и и поставлять приятелю двух девушек в неделю не было для неё проблемой. Периодически Полли, чтобы поднять немного денег, устраивала свидания и другим мужчинам.
"Я не думала, что это аморально, ведь он просто платил за аренду жилья. По мнению людей, я должна была отказаться от этих грязных денег и пахать за пять долларов в неделю, но они просто не понимают. К тому времени, когда перед тобой встает такой выбор, жизнь уже приняла решение за тебя".
Тони с любовницей расстался быстро и захотел найти себе новенькую подружку. Чтобы не тратить драгоценное время, то он попросил Полли находить ему барышень для свиданий и готов был платить за каждую по 50 долларов. Адлер была в курсе, где "утюжат" улицы проститутки и и поставлять приятелю двух девушек в неделю не было для неё проблемой. Периодически Полли, чтобы поднять немного денег, устраивала свидания и другим мужчинам.
Несмотря на то, что Адлер вела свою деятельность незаметно, в 1922 году её арестовали по подозрению в сводничестве. Но дальше ареста дело так и не пошло. Официально - нехватка доказательств, а неофициально - помогли дружественные гангстеры. Полли очень переживала, что слухи о её "работе" как-то доберутся до родственников в Янове и решила больше не идти против закона. Она сэкономила 6000 долларов, арендовала помещение и открыла магазин нижнего белья, который вскоре обанкротился.
После того, как она осталась ни с чем, то отказалась от идеи честной жизни и сказала себя, что станет "самой известной мадам в Нью-Йорке"
"Клиентуру я подбирала тщательно: бизнесмены были скупердяями, гангстеры – быдлом, а из остальных деньги водились только у культурной элиты и чиновников", – вспоминала Адлер.
Она собирала свою "базу" тщательно, подбирая клиента к клиенту: к ней ходили известные актёры, писатели, детишки богатых родителей, люди из правительства. Она называла бордель "клубом по интересам с продолжением". В доме устраивались званые обеды, картёжные игры, веселились. Причём в клуб приходили как мужчины, так и женщины
"Это было место, где каждый мог ослабить галстук и забыть о своем статусе. Грустно, что из-за комнат для свиданий весь смысл заведения можно свести к банальному "притон".
"Клиентуру я подбирала тщательно: бизнесмены были скупердяями, гангстеры – быдлом, а из остальных деньги водились только у культурной элиты и чиновников", – вспоминала Адлер.
Она собирала свою "базу" тщательно, подбирая клиента к клиенту: к ней ходили известные актёры, писатели, детишки богатых родителей, люди из правительства. Она называла бордель "клубом по интересам с продолжением". В доме устраивались званые обеды, картёжные игры, веселились. Причём в клуб приходили как мужчины, так и женщины
"Это было место, где каждый мог ослабить галстук и забыть о своем статусе. Грустно, что из-за комнат для свиданий весь смысл заведения можно свести к банальному "притон".
Довольно быстро Адлер поняла, что во время облав можно решить проблему, сунув полицейскому сто долларов и продолжая работать. Адлер накопила вскоре столько, что, чтобы переехать в большие апартаменты в стиле рококо, нанять домработницу, кухарку и личную ассистентку.
Она напечатала визитки с попугаем, где было коротко написано "Лексингтон 2-1099, Нью-Йорк", часто приходила на светские приёмы, знакомясь с потенциальными гостями. Сама Полли частенько меняла место дислокации, но её репутация хозяйки лучшего борделя была непоколебима.
Её подопечные еженедельно проходили медицинское обследование, ухаживали за собой и могли поддержать разговор на любую тему, потому что основным девизом клуба было "в гостиной будь леди, а в спальне - проституткой".
Она напечатала визитки с попугаем, где было коротко написано "Лексингтон 2-1099, Нью-Йорк", часто приходила на светские приёмы, знакомясь с потенциальными гостями. Сама Полли частенько меняла место дислокации, но её репутация хозяйки лучшего борделя была непоколебима.
Её подопечные еженедельно проходили медицинское обследование, ухаживали за собой и могли поддержать разговор на любую тему, потому что основным девизом клуба было "в гостиной будь леди, а в спальне - проституткой".
В 1929 году Адлер получила американское гражданство и спешно уехала в Майами, когда её вызвали в суд в качестве свидетеля по делу о коррупции в судебной системе. Потом ей всё-таки пришлось вернуться, но на суде не произнесла ни единого имени. Прекрасно понимая, что за ней будут следить Полли временно прикрыла свой бизнес и осталась без регулярного дохода. Как-то раз на вечеринке она познакомилась с гангстером Голландцем Шульцем, который практически сразу попросил у неё убежища. По сути, у Адлер не было вариантов: она не любила бандитов, но побоялась отказать. Она вспоминала этот опыт с ужасом: всё то время пока гангстер прятался у "мамочки" она боялась, что её убьют или враги Шульца, или же он сам.
В середине 1930-х Полли арестовывали уже больше десятка раз, но так ни разу не осудили.
"Со мной всегда ходили несколько девочек. Высокие и красивые, они скользили по коридору, как лебеди по зеркальному озеру, а я суетилась рядом, как Дональд Дак", - рассказывала Адлер.
Однако, 5 марта 1935 года "мадам", арестованной в очередной раз, уже грозила тюрьма.
На суде всем известную Полли, которая была действительно звездой Нью-Йорка поддерживали все. Репортёры писали, что "за Адлер следят так, будто подозревают в похищении наследного принца", а судья заявил о несправедливости того факта, что "в бордель ходят толпы мужчин, а отвечать за всё должна одна женщина". Полли получила всего 30 суток ареста.
"Со мной всегда ходили несколько девочек. Высокие и красивые, они скользили по коридору, как лебеди по зеркальному озеру, а я суетилась рядом, как Дональд Дак", - рассказывала Адлер.
Однако, 5 марта 1935 года "мадам", арестованной в очередной раз, уже грозила тюрьма.
На суде всем известную Полли, которая была действительно звездой Нью-Йорка поддерживали все. Репортёры писали, что "за Адлер следят так, будто подозревают в похищении наследного принца", а судья заявил о несправедливости того факта, что "в бордель ходят толпы мужчин, а отвечать за всё должна одна женщина". Полли получила всего 30 суток ареста.
Следующие пять лет она несколько раз пыталась открыть новый бордель, но с началом войны уехала в Лос-Анджелес. Адлер прекрасно понимала, что в "новом Нью-Йорке уже нет места для тех публичных домов, какие были в "ревущие 20-е".
В Голливуде "мамочка" всё-таки исполнила свою детскую мечту - получила высшее образование, несмотря на то, что ей к тому моменту уже было за 50. Потом она выпустила автобиографию, которая тут же стала настоящим бестселлером. Книга "Жить в доме - не значит жить дома" дала ей возможность жить безбедно следующие девять лет.
В 1964 году по этой книге сняли фильм, но, к сожалению Полли Адлер скончалась от рака за два года до его выхода.
В Голливуде "мамочка" всё-таки исполнила свою детскую мечту - получила высшее образование, несмотря на то, что ей к тому моменту уже было за 50. Потом она выпустила автобиографию, которая тут же стала настоящим бестселлером. Книга "Жить в доме - не значит жить дома" дала ей возможность жить безбедно следующие девять лет.
В 1964 году по этой книге сняли фильм, но, к сожалению Полли Адлер скончалась от рака за два года до его выхода.
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