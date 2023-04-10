Учёные заново пересчитали органы и нашли новые

Все мы знаем, что у нас есть всякие лёгкие, кишечник, печень, мозг и прочее. Но оказывается, специалисты ещё не пришли к единому мнению, что же именно может считаться органом. То есть, пока непонятно, сколько у нас их вообще. Но самое главное, чтоб всё работало, верно же?
В 20-10-х в научных журналах было много публикаций, где предлагали разные части организма также записать в категорию органов.
Это сетка полостей соединительной ткани, заполненных тканевой жидкостью. Учёные несколько десятков лет назад описали интерстиций, но какую роль он играет, если это, по сути, просто пустое место?
В 2018 году было установлено, что эта сетка полостей, пронизывающая всё тело, амортизирует воздействие извне, то есть защищать от ударов внутренние органы. Если в организме есть такие полости, значит разные клетки могут более-менее свободно перемещаться между ними. Включая и раковые клетки.
Ситуация: после курса лучевой терапии врач сообщает своему пациенту, что его рак гортани ушёл в ремиссию. Пациент радостно идёт отметить такое событие в какое-нибудь заведение и не может проглотить ни куска. Всему виной расстройство акта глотания - дисфагия. И причиной может быть как раз нарушение работы трубчатых слюнных желез. Это скопления клеток в центре головы, между полостью носа и горлом, которые могут серьёзно пострадать во время лучевой терапии.
О них стало известно с 1837 года, но их не считали важными для человека. В 2020 году учёные выявили, что радиация вызывает дисфагию.
Трубчатые железы смазывают верхнюю часть горла и без этой смазки глотать человеку очень тяжело. Так как эти железы отвечают за возникновение дисфагии, то авторы исследования рекомендуют считать их "органом, которому грозит опасность". Но пока официально их органом не признали.
В ряде исследований её именуют органом, но долгое время было непонятно - это один орган или несколько. Она пролегает вдоль кишечника и отвечает за качество его работы. Описания брыжейки можно увидеть в литературе ещё 16 века. О ней упоминал ещё Леонардо да Винчи. Именно он писал о том, что это единое целое, но расположена брыжейка в кишечнике так интересно, что увидеть соединение сегментов можно только при извлечении её особым образом.
Профессор Королевской коллегии хирургов Англии Фредерик Треверс считал, что это лишь один из трёх отдельных фрагментов, расположенных в разных частях пищеварительного тракта. Хирурги, кстати, которые работают с раком толстой кишки, обычно удаляют брыжейку полностью, а не только тот блок, что находится в пищеварительном тракте. Столетия длятся споры о том, как же выглядит эта структура. И в последнее время все стали возвращаться к мнению гениального да Винчи. Возможно, совсем скоро, брыжейку нарекут органом.
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