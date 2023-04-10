Учёные заново пересчитали органы и нашли новые

Ситуация: после курса лучевой терапии врач сообщает своему пациенту, что его рак гортани ушёл в ремиссию. Пациент радостно идёт отметить такое событие в какое-нибудь заведение и не может проглотить ни куска. Всему виной расстройство акта глотания - дисфагия. И причиной может быть как раз нарушение работы трубчатых слюнных желез. Это скопления клеток в центре головы, между полостью носа и горлом, которые могут серьёзно пострадать во время лучевой терапии.

О них стало известно с 1837 года, но их не считали важными для человека. В 2020 году учёные выявили, что радиация вызывает дисфагию.

Трубчатые железы смазывают верхнюю часть горла и без этой смазки глотать человеку очень тяжело. Так как эти железы отвечают за возникновение дисфагии, то авторы исследования рекомендуют считать их "органом, которому грозит опасность". Но пока официально их органом не признали.