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Её обожали многие, но она стала главной женщиной в жизни Некрасова

Её обожали многие, но она стала главной женщиной в жизни Некрасова

Автор:
11 апреля 2023 13:23
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   биография   женщины   интересное   литература   писатели   творчество   
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Авдотья Панаева покорила сердца Добролюбова, Достоевского и Белинского. Александр Дюма, путешествуя по России, искал малейшую возможность увидеть Панаеву. Талантливая и красивая, она могла стать известной актрисой или писательницей.

Но несмотря на всеобщее восхищение и известность в литературной среде, Панаева говорила, что у неё несчастная судьба...

В 1820 году, в Петербурге, родилась Авдотья Брянская, чьими родителями были известные артисты Александринского театра. С самых юных лет девочка находилась в театральной среде, а хлебосольный родительский дом был всегда полон гостями: драматургами, критиками, актёрами.

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Авдотья была изящной и артистичной, будущее её было предопределено: искусство. С самых юных лет девочку отдали в танцевальное училище, но царившие там порядки приводили её в ярость. На сцене Авдотья так и не оказалась, а в 17 лет вообще внезапно вышла замуж.

С Иваном Панаевым, начинающим писателем, Авдотья обвенчалась в 1837 году. Сразу же она оказалась в литературных кругах Петербурга, что в будущем повлияло на всю её дальнейшую судьбу. Нельзя сказать, что её любовь к мужу существовала в привычном нам понимании, но совершенно точно она была ему благодарна и уважала его. О страсти речи не шло.

Панаев был старше своей жены на восемь лет и Авдотья по-честному старалась стать ему хорошей и порядочной женой. Но скоро стало очевидно, что она вышла замуж за большого и наивного ребёнка, которым все пользовались как могли. Постоянные одалживания денег, в доме регулярно кто-то жил, пил, ел за счет молодой семьи, а при этом ещё и смеялись за спиной, ни во что не ставя мнение Панаева.

На Авдотью обрушились все домашние обязанности и не только. Она помогала мужу в его работе в журнале. Общалась с писателями, редактировала и вычитывала рукописи, разбиралась с финансовыми вопросами и так, постепенно, почти все литераторы стали обращаться к ней с различными вопросами.

Отношения Панаевых внешне были спокойными и ровными, но внутри постепенно копились усталость и раздражение. Иван Иванович был компанейским человеком, обожал вечеринки и шумные компании. До Авдотьи стали доходить слухи о его изменах. Огромным ударом для женщины стала смерть их новорожденной дочери. Детей у них больше не было.

В тот непростой для Панаевых период в их доме стал частенько появляться начинающий поэт Николай Некрасов. Он был младше Авдотьи на год, и она его привычно опекала, как и многих молодых литераторов, приходивших в гости к её мужу.

Николай в ту пору был не очень красив, но ещё и откровенно беден. Он был худ, бледен и явно не мог прельстить молодую женщину. Но у Панаевой было отличное чутьё на талант и она смогла разглядеть в Некрасове огромный потенциал.

Некрасов, в свою очередь, был, как и многие, очарован красавицей Авдотьей, которая была к тому же очень умна. Какое-то время он сдерживал свои чувства, чтобы не стать врагом своему другу, но чувства победили.

А Панаева даже и не заметила, как обычный интерес к поэту перерос в нечто большее. Она восхищалась его талантом, он привлекал её как мужчина. В 1846 году Авдотья и Николай объяснились. Она стала гражданской женой Некрасова, но при всём этом с Панаевым они не развелись и жили все втроём в большой квартире.


После начала совместной жизни выяснилось, что Некрасов в быту непрост. Ревнивый и очень самолюбивый эгоист, который закатывал истерики Авдотье по поводу её законного мужа. Панаев же воспринял новое положение в семье с каким-то удивительным спокойствием, умудряясь не корить жену и одновременно дружить с Некрасовым.

Menage а trois продлился целых 16 лет - до смерти Панаева в 1862 году. Это были сложные годы, со своими падениями и взлётами, но именно в этот период Некрасов писал свою лучшую любовную лирику. Столько в них боли, переживаний, искренних чувств и горькой любви.

К сожалению, сыновья Некрасова и Панаевой, не выживали и умирали в младенчестве. Это стало огромным горем для всей семьи.

Когда Иван Панаев скончался все были уверены, что наконец-то Авдотья и Николай поженятся, но этого не произошло. Более того, внезапно для всех в 1846 году Панаева вышла замуж за критика и публициста Аполлона Головачёва, который был младше её на 11 лет и был очень мягок и добр.

Очевидно, что Авдотья просто устала от вспыльчивой и удушающей любви Некрасова и ей хотелось нормального женского спокойствия с нормальным уравновешенным мужчиной. Она повзрослела и верно расставила приоритеты. И снова интуиция Авдотью не подвела - в браке с Головачёвым у неё родилась дочка Евдокия, которая, в отличие от предыдущих детей, выжила и, когда выросла, стала писательницей. Удивительно, что ребёнка Авдотья родила уже в 46 лет, что в те времена было равносильно чуду.
Авдотья Яковлевна Панаева скончалась в почтенные для той эпохи 72 года.

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Метки: Жизнь   биография   женщины   интересное   литература   писатели   творчество   
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Александр 49 минут назад
Она мемуары написала, интересно почитать, рекомендую.
Образ Некрасова разительно отличается от школьной программы
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52k
smakido 8 минут назад
А я все равно, не смотря на преувеличенно нелестное описание пороков, чтил и дальше буду почитать великого русского поэта, писателя и публициста Николая Алексеевича Некрасова. Как красиво он воспел внешнюю и , главное, внутреннюю красоту русской женщины!
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