Её обожали многие, но она стала главной женщиной в жизни Некрасова

Некрасов, в свою очередь, был, как и многие, очарован красавицей Авдотьей, которая была к тому же очень умна. Какое-то время он сдерживал свои чувства, чтобы не стать врагом своему другу, но чувства победили.

А Панаева даже и не заметила, как обычный интерес к поэту перерос в нечто большее. Она восхищалась его талантом, он привлекал её как мужчина. В 1846 году Авдотья и Николай объяснились. Она стала гражданской женой Некрасова, но при всём этом с Панаевым они не развелись и жили все втроём в большой квартире.





После начала совместной жизни выяснилось, что Некрасов в быту непрост. Ревнивый и очень самолюбивый эгоист, который закатывал истерики Авдотье по поводу её законного мужа. Панаев же воспринял новое положение в семье с каким-то удивительным спокойствием, умудряясь не корить жену и одновременно дружить с Некрасовым.

Menage а trois продлился целых 16 лет - до смерти Панаева в 1862 году. Это были сложные годы, со своими падениями и взлётами, но именно в этот период Некрасов писал свою лучшую любовную лирику. Столько в них боли, переживаний, искренних чувств и горькой любви.

К сожалению, сыновья Некрасова и Панаевой, не выживали и умирали в младенчестве. Это стало огромным горем для всей семьи.