Ученые воссоздали лицо «вампира» 19 века, умершего от туберкулеза

История о том, как этого человека приняли за вампира, начинается со знаменитых «вампиров» Джуэтт-Сити, большой семьи, живущей в том же городе Грисволд — Джуэтт-Сити был небольшим его пригородом. За девять лет несколько мужчин в семье умерли из-за туберкулеза, и когда им заразился один из младших сыновей, выжившие окончательно убедились, что семью преследуют вампиры. Тогда они начали выкапывать мертвых, сжигать и перезахоранивать их останки. И когда мальчик выздоровел, оставшиеся в живых члены семьи решили, что обряд сработал.

«Такой вампирский фольклор приписывает большое количество смертей в результате болезней вампирам, восставшим из мертвых и питающимся живыми родственниками, — говорится в исследовании 2019 года. — В попытках остановить вампирскую «эпидемию» тело больного человека часто эксгумировали и исследовали. Наличие определенных характеристик (например, кровотечение изо рта и вздутие грудной клетки) ошибочно принимали за признаки жизни, хотя в наше время известно, что эти характеристики связаны с естественным процессом разложения».