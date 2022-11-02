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Ученые воссоздали лицо «вампира» 19 века, умершего от туберкулеза

Ученые воссоздали лицо «вампира» 19 века, умершего от туберкулеза

Автор:
02 ноября 2022 17:15
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   США   археология   вампиры   днк   новости науки   скелет   
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В 1800-х годах этого фермера из Коннектикута считали вампиром — из-за туберкулеза у мужчины пожелтела кожа, глаза покраснели, а рот был в пятнах крови из-за кашля. Исследователи обнаружили тело фермера еще в 1994 году, но только сейчас смогли воссоздать его лицо благодаря анализу ДНК и системе машинного обучения.

В 1994 году скелет мужчины обнаружили в гробу с выгравированным на нем символами «JB55». Только 25 лет спустя, в 2019 году, благодаря новейшим технологиям исследователям удалось установить его личность — фермера звали Джон Барбер, и ему было 55 лет, когда он скончался. После анализа его ребер группа американских ученых определила, что JB55 страдал хронической инфекцией легких, свирепствовавшей в 1800-х годах.

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Согласно автору и фольклористу Майклу Беллу, высококонтагиозная бактериальная инфекция придавала больным бледный и изможденный вид и заставляла их кашлять кровью.

«Изможденная фигура внушает ужас, — писал врач 18-го века, которого цитирует Белл в эссе 2013 года в журнале Kritikos. — Лоб покрылся каплями пота. Щеки... ярко-малиновые. Глаза запавшие… Дыхание зловонное, частое и затрудненное».

Когда JB55 обнаружили в его гробу, останки лежали в позе «череп со скрещенными костями», что, по преданию, должно было помешать ему восстать из мертвых.


История о том, как этого человека приняли за вампира, начинается со знаменитых «вампиров» Джуэтт-Сити, большой семьи, живущей в том же городе Грисволд — Джуэтт-Сити был небольшим его пригородом. За девять лет несколько мужчин в семье умерли из-за туберкулеза, и когда им заразился один из младших сыновей, выжившие окончательно убедились, что семью преследуют вампиры. Тогда они начали выкапывать мертвых, сжигать и перезахоранивать их останки. И когда мальчик выздоровел, оставшиеся в живых члены семьи решили, что обряд сработал.

«Такой вампирский фольклор приписывает большое количество смертей в результате болезней вампирам, восставшим из мертвых и питающимся живыми родственниками, — говорится в исследовании 2019 года. — В попытках остановить вампирскую «эпидемию» тело больного человека часто эксгумировали и исследовали. Наличие определенных характеристик (например, кровотечение изо рта и вздутие грудной клетки) ошибочно принимали за признаки жизни, хотя в наше время известно, что эти характеристики связаны с естественным процессом разложения».

ДНК, использованная для реконструкции лица JB55, была взята из порошка бедренной кости, однако компания Parabon NanoLabs, проводившая реконструкцию лица, отмечает, что со старыми останками иногда трудно работать, и во время тестирования использовала сразу три подхода.

Среди них был «метод дробовика», при котором длинные участки ДНК разбиваются на небольшие фрагменты, которые секвенируются индивидуально. Два других исследовали весь геном и были направлены на изучение ~850 000 однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП), которые являются наиболее распространенным типом генетических отличий среди людей.

Как только исследователи смогли создать полный генетический профиль, они применили модели машинного обучения, чтобы предсказать, как выглядел JB55, когда ходил по Земле около 200 лет назад. Результаты показали, что у него была светлая кожа, карие или ореховые глаза, каштановые или черные волосы и редкие веснушки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   США   археология   вампиры   днк   новости науки   скелет   
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4  комментария
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1k
GoInDown 2 дня назад
За океаном даже вампиры дефектные, чахоточные..
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8k
Мариус День назад
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12k
Graf_Dracula День назад
Нифига он не мой потомок.
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36k
turyst 2 дня назад
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