20 диких и мерзких, но безумно интересных фактов о человеческом теле

Человеческое тело — загадочная штука, так что неудивительно, что нам хочется как можно больше узнать о том, как оно устроено и работает. Однако некоторые факты о нём настолько жуткие и мерзкие, что их хочется сразу же забыть. Но если любопытство в вас все еще сильнее страха, то вас ждут комментарии из ветки Reddit, где пользователи решили поделиться именно такими фактами.
1. «Если надеть специальные очки, которые переворачивают зрение по вертикали, так, что все оказывается вверх ногами, мозг со временем приспособится, и все будет выглядеть «нормально». Но если снять эти очки, все по-прежнему будет казаться перевернутым, пока мозг не перекалибруется обратно».
2. «Трупы двигаются по мере того, как выходят из окоченения. Меня несколько раз пихали (я патологоанатом). Тела также могут издавать звуки, пока выходит оставшийся воздух/газ … В 2 часа ночи в морге мне кажется, что я попал в Call of Duty: World At War — Zombies».
3. «Прямая кишка выстлана клетками, очень похожими на клетки во рту».
4. «Наш мозг отфильтровывает многое из того, что мы видим, а также просто додумывает за нас за счет экстраполяции».
5. «Кончик языка любопытен, постоянно патрулирует и автономен. Он гоняется за стоматологом по всему рту, а вы этого даже не осознаете. Это неловко и очень странно/жутко».
«В стоматологической школе я узнал об этом факте, когда мы практиковались друг на друге. Мой приятель постоянно трогал мой палец языком. Я сказал ему перестать меня лизать, а он такой: «Я ничего не могу поделать!» А потом мы поменялись местами, и мой язык никак не оставлял его в покое. И для тех, кто думает, что уж ваш-то язык так точно не делает: некоторые из вас правы. Но большинство из вас, кто думает, что ваш язык ведет себя прилично, даже не подозревают, что он в это время скачет по всему рту».
6. «Когда удаляешь татуировку лазером, чернила не исчезают — они выходят с мочой (а также с фекалиями или потом). Иммунная система организма расщепляет пигменты чернил, после чего они попадают в поток крови, проходят через почки, а потом вы ими писаете».
7. «Мой любимый факт заключается в том, что у обоих глаз есть слепое пятно, где находится зрительный нерв. Многие даже не знают о его существовании, а если и знают, то оно гораздо больше, чем люди думают. Это очень легко продемонстрировать, и это один из моих любимых барных трюков: все, что вам нужно, это ручка и салфетка, чтобы нарисовать крестик и точку».
[Нужно закрыть правый глаз, посмотреть на + левым глазом, затем медленно приблизиться к/отдалиться от изображения, продолжая смотреть на знак +: в какой-то момент большая черная точка исчезнет].
«Если это не работает, вы делаете что-то не так: подносите изображение недостаточно близко, изображение на телефоне слишком маленькое, вы закрываете не тот глаз или не фиксируете взгляд на крестике; это не потому, что у вас нет слепого пятна».
8. «Иногда совершенно случайным образом в теле появляются лишние мышцы. Можно прожить всю жизнь, даже не подозревая об этом. Я работал гробовщиком, и судмедэксперты рассказывали мне о таких случаях. А еще опухоли, даже если у человека не диагностировали никаких заболеваний. Ну и наконец, когда кожу стягивают с тела, звук напоминает полиэтиленовую пленку».
9. «У человека может развиться аллергия на самого себя».
10. «В беременном трупе образуется достаточно газа, чтобы вытолкнуть плод даже после смерти. Погуглите «посмертные роды».
11. «Находясь в утробе матери, мы едим собственный волосяной покров (называемый лануго). Плод съедает сброшенный лануго, находясь в утробе матери, и он накапливается в них, образуя вещество, из которого состоит меконий, первые фекалии новорожденного».
12. «Мозг всегда пытается обеспечить свое выживание; если для этого вас нужно вырубить, то вы потеряете сознание ради безопасности мозга».
13. «В очень тяжелых случаях эндометриоза ткань, похожая на эндометрий, может разрастаться по всему телу, например, в мочевом пузыре, кишечнике, около груди — и даже в мозгу в редких случаях. Это невероятно болезненно, так как она все еще пытается «выйти» как в случае нормальных месячных, но ей некуда деваться. Эндометриоз можно подтвердить только хирургическим путем, так как он не проявляется на большинстве УЗИ/МРТ».
14. «Я биолог. Говоря о солнечных ожогах, самое страшное в УФ-повреждениях заключается в том, что это не незначительные повреждения. Они буквально достаточно сильны, чтобы вызвать двухцепочечные разрывы ДНК. «Сломанные» гены, которые могут привести к раку, в значительной степени образуются потому, что тело не может восстановить повреждение ДНК (что напрямую связано с ошибками копирования, которые в результате проявляются в митозе). И такие двойные разрывы труднее всего восстановить. УФ-повреждение — это не шутки. Оно также приводит к раннему старению кожи».
15. «Кишечник покрыт двойным «ворсом» брюшины. Представьте ее как одеяло. Когда кишечник по каким-либо причинам повреждается, это одеяло начинает выворачиваться и ползти к месту повреждения. Он останется там до тех пор, пока травма не восстановится, а затем поползет дальше».
16. «Люди — это помойная яма бактерий, и когда мы умираем, тело поедает себя изнутри. В нашем организме больше бактерий, чем человеческих клеток».
17. «У некоторых опухолей бывают волосы, зубы и глаза».
18. «Существует миф о том, что ногти продолжают расти после смерти, что якобы объясняет, почему у покойников часто можно наблюдать длинные ногти. На самом деле мягкие ткани пальцев и рук имеют тенденцию сокращаться, когда теряют влагу, что приводит к иллюзии отросших ногтей».
19. «Фаллопиевы трубы — это подвижные и активные части репродуктивного тракта. Когда одна труба отсутствует или «сломана», другая труба может передвинуться к противоположному яичнику и «подобрать» имеющуюся яйцеклетку».
20. «Человеческая кожа покрыта узором, называемым линиями Блашко и представляющим собой полосы, покрывающие тело с головы до пят. Эти полосы идут вверх и вниз по рукам и ногам и охватывают туловище, а также окутывают голову подобно капюшону и пересекают лицо. Их просто не видно».
Источник:
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Кто это делает и зачем??????
это как ? типа .. оживают ?
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после аварии везли труп в морг, на открытом грузовике, летом, по жаре, часа 2, авария была накануне вечером ..
у трупа, руки были раскинуты, так и закоченел .. у морга переложили на носилки .. в дверь пронести не смогли ..
мы вдвоем с большим трудом сложили ему руки, связав веревкой плечи ..