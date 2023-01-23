20 диких и мерзких, но безумно интересных фактов о человеческом теле

5. «Кончик языка любопытен, постоянно патрулирует и автономен. Он гоняется за стоматологом по всему рту, а вы этого даже не осознаете. Это неловко и очень странно/жутко».

«В стоматологической школе я узнал об этом факте, когда мы практиковались друг на друге. Мой приятель постоянно трогал мой палец языком. Я сказал ему перестать меня лизать, а он такой: «Я ничего не могу поделать!» А потом мы поменялись местами, и мой язык никак не оставлял его в покое. И для тех, кто думает, что уж ваш-то язык так точно не делает: некоторые из вас правы. Но большинство из вас, кто думает, что ваш язык ведет себя прилично, даже не подозревают, что он в это время скачет по всему рту».