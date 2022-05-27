30 жутковатых и безумных фактов о человеческом теле

4. «Мозг всегда защитит себя, даже если для тебя это обернется страданиями или смертью. Вдыхаешь дым, находясь в горящем доме? Мозг заставит тебя перестать дышать и потерять сознание. Застрял где-то в холоде? Ты заснешь, чтобы не тратить энергию, и никогда больше не проснешься. Мозгу нужно больше кислорода? Ты потеряешь сознание за рулем посреди дороги. Медведь оторвал тебе ногу? Вот тебе адреналин, чтобы ты мог спасти мозг, даже если существует огромный риск заражения или новой травмы. Мозг испытывает слишком много стресса? Он заставит тебя прибегнуть к алкоголю или наркотикам. Большую часть времени вы с мозгом действуете сообща, но в критической ситуации он тобой пожертвует».