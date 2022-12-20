25 любопытных фактов обо всем на свете

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Свежая порция разнообразных фактов, которая позволит одновременно утолить жажду знаний и прослыть эрудитом среди родных и друзей.
1. "В 2013 году супруги из Калифорнии обнаружили более 1400 золотых монет «Двойной орел» конца 1800-х годов, зарытых на их земле в жестяных банках. Стоимость монет оценивается в 10 миллионов долларов".
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2. Каждый год в фонтан Треви в Риме, Италия, бросают более 1 000 000 евро. Эти деньги передают на содержание специального супермаркета для нуждающихся.
3. Однажды Тельму Скунмейкер, киномонтажера, работающую с Мартином Скорсезе, спросили, как такая милая дама может монтировать столь жестокие фильмы. Она ответила: "О, так они не были жестокими, пока я их не смонтировала".
4. Годы предотвращения мелких лесных пожаров приводят к накоплению подлеска, который теперь питает огромные суперпожары.
5. Стивен Спилберг хотел снять фильм о Джеймсе Бонде, но ему отказали. Когда он сказал Джорджу Лукасу, что собирается попытать удачу еще раз, Лукас ответил: "У меня есть кое-что получше. Называется «В поисках утраченного ковчега»".
6. Поскольку настоящая васаби очень дорогая, ее практически всегда заменяют смесью хрена, горчицы, крахмала и зеленого пищевого красителя.
7. В американском городе Цинциннати есть метро, которое было построено, но никогда не использовалось. Оно признано крупнейшим заброшенным метро в Соединенных Штатах.
8. Во время написания музыки к «Последнему самураю» композитору Хансу Циммеру показалось, что он слишком мало знает о японской музыке даже после обширных исследований. К его огромному удивлению, когда он привез написанную музыку в Японию, чтобы получить критику, его спросили, откуда он так много знает о японской музыке.
9. Изначально роль подружек невесты на свадьбе заключалась не в моральной поддержке. Их присутствие должно было сбить с толку злых духов и тех, кто планировал навредить невесте.
10. На канадско-американской границе на реке Святого Лаврентия к востоку от Онтарио есть остров под названием Джаст-Рум-Энаф-Айленд [букв. остров "Места как раз хватает"]. На острове умещается одно дерево, дом и два стула.
11. В 2009 году вышел фильм, запечатлевший сохнущую краску. Это был ответ критикам, которые часто пишут, что вместо некоторых фильмов лучше бы посмотрели, как сохнет краска.
12. Во время съемок фильма «Космический джем» студия Warner Brothers построила крытый баскетбольный корт, который прозвали «Jordan Dome». Майкл Джордан использовал его, чтобы вернуться в форму к своему возвращению, и играл на нем против других игроков НБА и знаменитостей.
13. Жан Пол Гетти, один из самых богатых людей всех времен, установил в своем доме таксофон после того, как заметил, что счет за телефон вырос из-за постоянных звонков гостей.
14. Первым словом в Интернете было «ло». Должно было быть «логин», но компьютер завис и все вылетело после первых двух букв.
15. Первая в истории конвенция комиксов прошла в Нью-Йорке в 1964 году. Она проходила в небольшом гостиничном номере и собрала около 30 гостей. Первым, кто записался, был подросток по имени Джордж Р. Р. Мартин.
16. В 490 году до нашей эры, ожидая легкую победу, персы взяли с собой в Грецию блок мрамора, чтобы высечь памятник в честь своего триумфа. После их поражения в битве при Марафоне этот мрамор использовали для статуи Немезиды, богини божественного правосудия, которая поражает тех, кто страдает от высокомерия и гордыни.
17. Исследования показали, что учащиеся, которые делают заметки от руки, запоминают больше, чем те, кто печатает на клавиатуре.
18. Ирландцы настолько уважали собак, что, если воин или король завоевывал верность своего пса, к его имени добавляли префикс «Cu», означающий «собака», чтобы все знали, что этот человек достоин уважения и верности собаки.
19. Существует редкая улитка, названная в честь Стива Ирвина, «Crikey steveirwini».
20. В белом горячем шоколаде Starbucks содержится 78 граммов сахара (2 банки газировки) и более 500 калорий, больше, чем в БигМаке из Макдональдса.
21. В 2012 году в зоопарке Бронкса мужчина намеренно спрыгнул с монорельса в вольер с тиграми, чтобы стать «единым целым с тигром». Тигр набросился на него, но мужчина выжил, и когда полиция спросила его, зачем он это сделал, он ответил: «Каждый в жизни делает выбор».
22. Мексика названа в честь ее столицы Мехико, а не наоборот.
23. Протезы яичек, которые Уилл Феррелл использовал в фильме «Сводных братьях», стоили 10 000 долларов, и теперь они являются одним из самых ценных предметов в его коллекции сувениров.
24. Еще 11 000 лет назад молоко было ядовитым для человека. Молоко можно было употреблять только превратив его в сыр, тем самым снизив уровень лактозы. На сегодняшний день всего треть взрослого населения переносит лактозу, и чем ближе к экватору, тем ниже уровень толерантности.
25. Изобретатель телефона Александр Белл ни разу не звонил своей жене или матери, потому что обе были глухими.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Со скучным видом вытаскиваем пошарпанные счеты и начинаем считать.
Итак, энергетическая ценность сахара составляет 409 килокалории, то есть четыреста девять тысяч калорий. По исходным данным в 78 граммах должно получиться 319 килокалорий. То есть придумыватели стррррашных любопытных "фактов" промахнулись аж в 638 раз. Помимо того, что эти двоечники путаются в порядках единиц, так они с принципе не проводят какой-либо критической проверки своим выдумкам. ибо 78 грамм сахара-песка занимает объем порядка ста кубичских сантиметров, то есть половину 200 граммовой чайной кружки. При этом стандартная тара старбакса - 355, 473 и 591 мл. Вы прастити, но прастити, но когда сахар составляет от трети до одной пятой объема готового продукта, то не заметить это никак невозможно.
Аффтар лентяй-картинку с "орлами" найти минутное дело...
в плане может когда он установил таксофон он был самым богатым на то время? может это имеется ввиду