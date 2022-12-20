25 любопытных фактов обо всем на свете

8. Во время написания музыки к «Последнему самураю» композитору Хансу Циммеру показалось, что он слишком мало знает о японской музыке даже после обширных исследований. К его огромному удивлению, когда он привез написанную музыку в Японию, чтобы получить критику, его спросили, откуда он так много знает о японской музыке.