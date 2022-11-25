20+ правдивых фактов, которые звучат как выдумка

Пользователь Reddit попросил других поделиться фактами и статистикой, которые звучат как очевидные преувеличения, но на самом деле являются чистой правдой. Комментарии тут же наполнились любопытными, странными и даже тревожными фактами, способными перевернуть представление о мире с ног на голову.