20+ правдивых фактов, которые звучат как выдумка

Пользователь Reddit попросил других поделиться фактами и статистикой, которые звучат как очевидные преувеличения, но на самом деле являются чистой правдой. Комментарии тут же наполнились любопытными, странными и даже тревожными фактами, способными перевернуть представление о мире с ног на голову.
Насколько огромна разница между миллионом и миллиардом: 1 миллион секунд = 11 дней. 1 миллиард секунд = 31 год.
На отправку марсохода Curiosity на Марс потратили меньше денег, чем в мире тратят на военные расходы каждые тринадцать часов.
Клеопатра жила ближе по времени к высадке на Луну, чем к строительству великих пирамид.
Покахонтас и Уильям Шекспир умерли с разницей менее года на расстоянии менее 240 километров друг от друга.
Граждане США в частном порядке владеют большим количеством огнестрельного оружия, чем граждане всех других стран вместе взятых. Даже больше, чем большинство армий.
Изначально высоту горы Эверест рассчитали как ровно 29 000 футов, но публично назвали цифру 29 002, чтобы избежать впечатления, что число просто округлили.
В среднем облако весит 500 000 килограмм.
80% советских мужчин 1923 года рождения не пережили Вторую мировую войну.
У каждого второго австралийца в течение жизни разовьется рак кожи.
В американском штате Мэн больше черных медведей, чем чернокожих людей.
Нейтронные звезды настолько плотные, а гравитация настолько сильная, что если бросить мармеладного мишку с расстояния в один метр, он за микросекунду ударится о поверхность с силой 1000 ядерных бомб.
Население Ватикана составляет 2 папы римских на 1 квадратный километр.
Больше немых фильмов было утеряно, чем сохранилось до наших дней.
"Корпорация монстров" вышла ближе по времени к падению Берлинской стены, чем к сегодняшнему дню.
Можно пройти пешком из Северной Кореи в Норвегию и при этом пересечь только одну другую страну. Правда, ноги наверняка заболят.
Компания Nintendo существовала в то же время, что и Османская империя.
Все муравьи в мире весят примерно столько же, сколько и все люди в мире.
"Говорит радиоастроном! Вы прилагаете больше энергии, когда разворачиваете лист бумаги, чем мы собрали во всех радиоволнах из космоса за всю историю".
Если собрать в одной комнате 23 человека, существует ~50% вероятность того, что у двух из них день рождения в один день.
По словам бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта, каждые два дня люди создают столько же информации, сколько мы создали с незапамятных времен до 2003 года.
Samsung отвечает за 25% ВВП Южной Кореи
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я вот это НИКОГДА не забывал.
Возьмите свою общую школьную фотографию класса.
Отсканируйте, что бы не портить оригинал.
И закройте каждых 4 из 5 пацанов класса. Это те, 1923 года рождения, которые не дожили до 25 лет.
Погиб, погиб, погиб, пропал без вести, живой, погиб, пропал без вести, погиб, погиб, живой...
И детям расскажите, что б не слушали "как США победили Гитлера".
Не, ну, может доживёшь...
Дембелям можно впаривать!
И из нас четверых трое были левши: оба Ильи и один Серега. Учитывая, что левшей, статистически, только 20% людей, забавно всё сошлось...
Тут все просто - 50/50, либо "Да", либо "Нет"
Что за чушь?
"По данным исследователей, общее количество муравьев на планете достигает 20 квадриллионов"
Что очень беспокоит черных медведей в плане питания....
Только 99,99% этой информации - это информационный мусор.
она жила ближе к строительству пирамид.так как высадки не было
Ну если я еще не совсем забыл теорвер, то вероятность того, что у двух рандомных людей др в один день (примем, что это без учета года рождения) 1/(365^2)=1/133225. У каждого из 23 людей сей шанс 23/133225. Поправьте, если я ошибаюсь.
Либо будет др в один день, либо нет
Я до сих пор так живу.