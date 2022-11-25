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20+ правдивых фактов, которые звучат как выдумка

20+ правдивых фактов, которые звучат как выдумка

Автор:
25 ноября 2022 18:53
Сообщество : Факты
Метки: Reddit   в копилку эрудита   интересно   познавательно   факты   хочу все знать   
7878
22

Пользователь Reddit попросил других поделиться фактами и статистикой, которые звучат как очевидные преувеличения, но на самом деле являются чистой правдой. Комментарии тут же наполнились любопытными, странными и даже тревожными фактами, способными перевернуть представление о мире с ног на голову.

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Насколько огромна разница между миллионом и миллиардом: 1 миллион секунд = 11 дней. 1 миллиард секунд = 31 год.

На отправку марсохода Curiosity на Марс потратили меньше денег, чем в мире тратят на военные расходы каждые тринадцать часов.

Клеопатра жила ближе по времени к высадке на Луну, чем к строительству великих пирамид.

Покахонтас и Уильям Шекспир умерли с разницей менее года на расстоянии менее 240 километров друг от друга.

Граждане США в частном порядке владеют большим количеством огнестрельного оружия, чем граждане всех других стран вместе взятых. Даже больше, чем большинство армий.

Изначально высоту горы Эверест рассчитали как ровно 29 000 футов, но публично назвали цифру ​​29 002, чтобы избежать впечатления, что число просто округлили.

В среднем облако весит 500 000 килограмм.

80% советских мужчин 1923 года рождения не пережили Вторую мировую войну.

У каждого второго австралийца в течение жизни разовьется рак кожи.

В американском штате Мэн больше черных медведей, чем чернокожих людей.

Нейтронные звезды настолько плотные, а гравитация настолько сильная, что если бросить мармеладного мишку с расстояния в один метр, он за микросекунду ударится о поверхность с силой 1000 ядерных бомб.

Население Ватикана составляет 2 папы римских на 1 квадратный километр.

Больше немых фильмов было утеряно, чем сохранилось до наших дней.

"Корпорация монстров" вышла ближе по времени к падению Берлинской стены, чем к сегодняшнему дню.

Можно пройти пешком из Северной Кореи в Норвегию и при этом пересечь только одну другую страну. Правда, ноги наверняка заболят.

Компания Nintendo существовала в то же время, что и Османская империя.

Все муравьи в мире весят примерно столько же, сколько и все люди в мире.

"Говорит радиоастроном! Вы прилагаете больше энергии, когда разворачиваете лист бумаги, чем мы собрали во всех радиоволнах из космоса за всю историю".

Если собрать в одной комнате 23 человека, существует ~50% вероятность того, что у двух из них день рождения в один день.

По словам бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта, каждые два дня люди создают столько же информации, сколько мы создали с незапамятных времен до 2003 года.

Samsung отвечает за 25% ВВП Южной Кореи


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   в копилку эрудита   интересно   познавательно   факты   хочу все знать   
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36  комментариев
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4k
satra 2 дня назад
80% советских мужчин 1923 года рождения не пережили Вторую мировую войну.

Я вот это НИКОГДА не забывал.
Возьмите свою общую школьную фотографию класса.
Отсканируйте, что бы не портить оригинал.
И закройте каждых 4 из 5 пацанов класса. Это те, 1923 года рождения, которые не дожили до 25 лет.
Погиб, погиб, погиб, пропал без вести, живой, погиб, пропал без вести, погиб, погиб, живой...
И детям расскажите, что б не слушали "как США победили Гитлера".
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17k
Дмитрий День назад
Мой таймер ёмкостью в миллиард секунд.
Мал-мала не доделан ещё, корпус едет из Поднебесной, но работает исправно.
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16k
Поручик День назад
Как-то работал я в бригаде, в которой было два Сергея и два Ильи.
И из нас четверых трое были левши: оба Ильи и один Серега. Учитывая, что левшей, статистически, только 20% людей, забавно всё сошлось...
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2k
Денис Ануфриев День назад
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1
jjtdk 2 дня назад
вообще то хотел давно сказать в масштабах планеты так сказать когда закончится это безобразие фактически вся планета все человечество работает на впк сша они хорошо устроились в жтой стране управляют всеми политпроцессами так чтобы продавать оружие которое сами производят и сейчас по сути такая ситуация что если их конвейеры даже встанут то это остановит всю мировую экономику и настанет коллапс только понимание их владельцев сможет спасти все человечесто если они изьявят добрую волю и потратят свои денежки для переучтройства всех своих производственных активов и поддержат мировую экономику наиэто период своими нажитыми деньгами - сколько же можно держать все человечесто в заложниках своего неуемного аппетита может хватит уже дальнейший рост их состояния бессмысленен как и бесконечность..
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36
Pavel 2 дня назад
"Если собрать в одной комнате 23 человека, существует ~50% вероятность того, что у двух из них день рождения в один день." :
Тут все просто - 50/50, либо "Да", либо "Нет"
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8k
Миха 2 дня назад
"По словам бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта, каждые два дня люди создают столько же информации, сколько мы создали с незапамятных времен до 2003 года." - как представлю, как это все всякие Apache Hadoop каждую секунду ворочают, реплицируют HDFS-трафик на тьму дата-нод... страшно становится
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9k
Sapsan 2 дня назад
"Все муравьи в мире весят примерно столько же, сколько и все люди в мире"
Что за чушь?
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128
Андрей 2 дня назад

Что очень беспокоит черных медведей в плане питания....
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4k
Влад 2 дня назад
"По словам бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта, каждые два дня люди создают столько же информации, сколько мы создали с незапамятных времен до 2003 года."

Только 99,99% этой информации - это информационный мусор.
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388k
Алексей 2 дня назад
Клеопатра жила ближе по времени к высадке на Луну, чем к строительству великих пирамид.

она жила ближе к строительству пирамид.так как высадки не было
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388k
Алексей 2 дня назад
Комментарий к фото
таких фактов можно столько приписать к чему ближе а к чему дальше был создан мульт что охренеешь
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1M
Великий Немой 2 дня назад
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881
192-й 2 дня назад
Если собрать в одной комнате 23 человека, существует ~50% вероятность того, что у двух из них день рождения в один день.

Ну если я еще не совсем забыл теорвер, то вероятность того, что у двух рандомных людей др в один день (примем, что это без учета года рождения) 1/(365^2)=1/133225. У каждого из 23 людей сей шанс 23/133225. Поправьте, если я ошибаюсь.
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76
kcu-nn 192-й 2 дня назад
Таки нет, действительно 50%
Либо будет др в один день, либо нет
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117
Obrval 2 дня назад
"Клеопатра жила ближе по времени к высадке на Луну, чем к строительству великих пирамид."

Я до сих пор так живу.
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