20 неприятных фактов, которые хочется сразу же забыть

Знание, конечно, сила, но в некоторых случаях знание — это еще и чистый экзистенциальный ужас. Но если жизнь в счастливом неведении вам кажется скучной и пресной, то эта подборка тревожных фактов с Реддита вам точно придется по вкусу. Просвещайтесь на свой страх и риск!