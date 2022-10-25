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20 неприятных фактов, которые хочется сразу же забыть

20 неприятных фактов, которые хочется сразу же забыть

Автор:
25 октября 2022 17:55
Сообщество : Факты
Метки: в копилку эрудита   интересно   мрачные факты   познавательно   факты   хочу все знать   
2571
21

Знание, конечно, сила, но в некоторых случаях знание — это еще и чистый экзистенциальный ужас. Но если жизнь в счастливом неведении вам кажется скучной и пресной, то эта подборка тревожных фактов с Реддита вам точно придется по вкусу. Просвещайтесь на свой страх и риск!

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3. Собаки-спасатели, работавшие на мете теракта 11 сентября, настолько затосковали из-за того, что находили только трупы, что людям-спасателям пришлось прятаться среди обломков, чтобы собаки смогли порадоваться, обнаружив их живыми.

6. ФОП — генетическое заболевание, при котором мышцы и ткани превращаются в кость. Его еще называют «синдромом живой статуи». В какой-то момент людям приходится решать, в каком положении им «застыть» навсегда.

8. Если эрекция длится дольше четырех часов, важно обратиться к врачу, потому что длительный приапизм может привести к гангрене члена. Кровь поступает внутрь, дезоксигенируется, но не может уйти, поэтому свежая, насыщенная кислородом кровь не может поступить, и в результате ткань становится черной и отмирает. Впрочем, не волнуйтесь, это лечится... путем откачивания застрявшей крови гигантским шприцом.

15. У ленивцев так мало энергии, что их хватает лишь раз в неделю спуститься в туалет. Если детеныш падает с дерева, они предпочитают сберечь силы и оставляют его на съедение хищникам.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в копилку эрудита   интересно   мрачные факты   познавательно   факты   хочу все знать   
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5  комментариев
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3k
Трям 3 часа назад
"5. При встрече самцы плоского червя начинают драться на своих членах, пока один из них не проиграет. Проигравший становится самкой, после чего они спариваются."
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859
Arti 3 часа назад
5. При встрече самцы плоского червя начинают драться на своих членах, пока один из них не проиграет. Проигравший становится самкой, после чего они спариваются.

То есть идут себе два червя мужика, и думают видя друг друга, а не подраться ли нам на мечах, а потом трахнуться
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12k
Мистер Фикс 3 часа назад
Насчет 12 пункта.
После такого ворошения кишечника могут образоваться спайки. У меня аппендицит вырезали, тоже разворошили. А спустя годы мне это аукнулось.
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