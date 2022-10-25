20 неприятных фактов, которые хочется сразу же забыть

Знание, конечно, сила, но в некоторых случаях знание — это еще и чистый экзистенциальный ужас. Но если жизнь в счастливом неведении вам кажется скучной и пресной, то эта подборка тревожных фактов с Реддита вам точно придется по вкусу. Просвещайтесь на свой страх и риск!
1. Когда вы обгораете на солнце, на самом деле это ваши клетки так умирают, чтобы не образовать опухоль.
2. Сиденья в общественном транспорте такие пестрые, чтобы с виду было непонятно, насколько они грязные.
3. Собаки-спасатели, работавшие на мете теракта 11 сентября, настолько затосковали из-за того, что находили только трупы, что людям-спасателям пришлось прятаться среди обломков, чтобы собаки смогли порадоваться, обнаружив их живыми.
4. Собакам так нравятся пищащие игрушки, потому что звук напоминает им писк умирающей добычи.
5. При встрече самцы плоского червя начинают драться на своих членах, пока один из них не проиграет. Проигравший становится самкой, после чего они спариваются.
6. ФОП — генетическое заболевание, при котором мышцы и ткани превращаются в кость. Его еще называют «синдромом живой статуи». В какой-то момент людям приходится решать, в каком положении им «застыть» навсегда.
7. Синекольчатый осьминог, обитающий в Тихом океане, с виду милый и безобидный, но в одном его безболезненном укусе достаточно яда, чтобы убить 25 взрослых мужчин.
8. Если эрекция длится дольше четырех часов, важно обратиться к врачу, потому что длительный приапизм может привести к гангрене члена. Кровь поступает внутрь, дезоксигенируется, но не может уйти, поэтому свежая, насыщенная кислородом кровь не может поступить, и в результате ткань становится черной и отмирает. Впрочем, не волнуйтесь, это лечится... путем откачивания застрявшей крови гигантским шприцом.
9. В Австралии есть растение под названием Гимпи-Гимпи, ожог от которого настолько силен, что задевшие его лошади бросаются со скалы, лишь бы больше не испытывать эту боль
11. Лошадей не может стошнить. Так что, если они съедят что-то плохое, они просто лягут и умрут.
12. Кишечник сам по себе вертится, возвращаясь в правильное положение. Так что после операции врачи не особо парятся, запихивая его обратно.
13. У больных цингой начинают открываться ВСЕ старые раны. Все шрамы держатся за счет активного процесса с коллагеном, и без витамина С этот процесс просто останавливается
14. Девочку, которая озвучила Даки в «Земле до начала времен», убил отец за пару месяцев до выхода фильма. На ее надгробии выбита фирменная фраза ее персонажа.
15. У ленивцев так мало энергии, что их хватает лишь раз в неделю спуститься в туалет. Если детеныш падает с дерева, они предпочитают сберечь силы и оставляют его на съедение хищникам.
16. В Древнем Риме для отбеливания зубов и одежды использовали мочу. То есть, римляне полоскали рот мочой — своей и животных
17. Часто, если у панд рождается больше одного детеныша, они выбирают, какого оставить, и бросают другого, потому что не могут позаботиться сразу о нескольких.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 20 фактов для любознательных читателей
- 30 интересных и малоизвестных исторических снимков
- 25 интересных фактов о нашем мире
- 27 мрачных фактов, которые сразу же хочется забыть
- 11 странных древнеримских законов и обычаев, которые считались совершенно нормальными
То есть идут себе два червя мужика, и думают видя друг друга, а не подраться ли нам на мечах, а потом трахнуться
После такого ворошения кишечника могут образоваться спайки. У меня аппендицит вырезали, тоже разворошили. А спустя годы мне это аукнулось.