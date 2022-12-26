25 занятных фактов обо всём на свете

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В нашем мире столько интересных фактов и так мало времени, чтобы их все найти и запомнить. Чуть-чуть облегчим вам задачу: искать не придется, да и заучивать, в общем-то, тоже — достаточно сохранить и расчехлить, когда понадобится блеснуть знаниями перед близкими.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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И все равно мы стареем и умираем.