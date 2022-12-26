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25 занятных фактов обо всём на свете

25 занятных фактов обо всём на свете

Автор:
26 декабря 2022 21:26
Сообщество : Факты
Метки: в копилку эрудита   интересно   копилка знаний   онлайн-энциклопедия   факты   хочу все знать   
3578
26

В нашем мире столько интересных фактов и так мало времени, чтобы их все найти и запомнить. Чуть-чуть облегчим вам задачу: искать не придется, да и заучивать, в общем-то, тоже — достаточно сохранить и расчехлить, когда понадобится блеснуть знаниями перед близкими.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в копилку эрудита   интересно   копилка знаний   онлайн-энциклопедия   факты   хочу все знать   
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14  комментариев
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4k
Peter Griffin 2 часа назад
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15k
K7OO 56 секунд назад
Комментарий к фото
А сколько раз в месяц встречаются работники посольств Австрии и Австралии?
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3k
Бровеносец в потёмках 3 минуты назад
А вот оставались бы одна в Чехословакии, вторая в Югославии, таких проблем бы не было. Так нет, "независимости" захотелось. Ну и как, нормально теперь?
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455
Бывалый Полчаса назад
Словакия-это только по-русски. На языке аборигенов это Slovensko. Для многих это Словения. Slovenia.
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32k
russger Полчаса назад
Вы скинули на наши мирные города атомные бомбы и в знак уважения и задолизания мы дарим вам деревце

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17k
Александр Час назад
Кролики живут не 3 года.
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10k
kaboza Час назад
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91k
parallax Час назад
11.

И все равно мы стареем и умираем.
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