25 занятных фактов обо всём на свете

В нашем мире столько интересных фактов и так мало времени, чтобы их все найти и запомнить. Чуть-чуть облегчим вам задачу: искать не придется, да и заучивать, в общем-то, тоже — достаточно сохранить и расчехлить, когда понадобится блеснуть знаниями перед близкими.