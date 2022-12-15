22 коротких факта для тех, кому некогда учиться

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Говорят, учиться никогда не поздно. Но как быть, если ты только ввалился домой с работы, поел, упал на диван, глянул на часы — а там уже скоро опять на работу? В таких случаях спасет подборка удивительных быстрофактов — спецально для тех, кому некогда листать энциклопедии, а эрудицией блеснуть хочется.
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