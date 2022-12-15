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22 коротких факта для тех, кому некогда учиться

22 коротких факта для тех, кому некогда учиться

Автор:
15 декабря 2022 22:09
Сообщество : Факты
Метки: в копилку эрудита   интересно   короткие интересные факты   познавательно   факты   хочу все знать   
1616
23

Говорят, учиться никогда не поздно. Но как быть, если ты только ввалился домой с работы, поел, упал на диван, глянул на часы — а там уже скоро опять на работу? В таких случаях спасет подборка удивительных быстрофактов — спецально для тех, кому некогда листать энциклопедии, а эрудицией блеснуть хочется.

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Метки: в копилку эрудита   интересно   короткие интересные факты   познавательно   факты   хочу все знать   
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12  комментариев
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12k
Kostick Час назад
ну да, золото не только съедобно, ещё и очень диетично)
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7k
Tim_G 21 минуту назад
съедобный - это годный для употребления в пищу.
пища - любое вещество, пригодное для еды для пополнения запасов энергии и необходимых ингредиентов для нормального течения химических реакций обмена веществ.
Питательные вещества попадают в организм, где усваиваются клетками.
Какими бл...дь клетками усваивается ЗОЛОТО?
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66k
Вит Z Полчаса назад
Блеснуть эрудицией,если нет свободного времени,сможет тот,кто в детстве книжки читал....
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6k
Дмитрий Полчаса назад
На счёт алмазов пока теория. Касатки с таким же успехом можно назвать китами. Звёзды не захватывают планеты. Скорее поглощают, расширяясь. На счёт снов у младенцев опять таки только теория. И по остальным фактам необходимы допущения. Разве что вомбаты с...ут квадратными какашками.
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113
Хухрмухр Полчаса назад
Про золото.
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9k
Barachek_Obachek Полчаса назад
Жаль вомбаты не питаются золотом
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877
Arti 51 минуту назад
И у каждого разный персонализированный факт, у меня вот такой
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