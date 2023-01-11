Подборка занятных фотографий, открывающих мир с неожиданной стороны

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Если вы хотите узнать, как выглядит зрачок каракатицы, шариковая ручка под микроскопом, пенис кашалота и другие нетривиальные вещи, вам сюда! Эта небольшая фотоколлекция порадует тех, кто любит узнавать что-то новое каждый день.
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4. Требования к найму стюардесс американской авиакомпании Trans World Airlines в 1940-е годы
Возраст - от 21 до 26, рост - от 157 до 167 см, вес - от 45 до 59 кг, образование - год колледжа или диплом медсестры. Претендентки должны быть не замужем и иметь хорошее зрение.
10. Существует устройство под названием VeinViewer, которое показывает врачам и медсестрам, где расположены вены пациента
16. Вот как выглядит линия, нарисованная красным карандашом на листе бумаги, под микроскопом
18. Мужчина слева, Маггси Богз, играл в НБА почти в два раза дольше, чем мужчина справа, Яо Мин
Источник: — переведено специально для fishki.net
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