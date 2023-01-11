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Подборка занятных фотографий, открывающих мир с неожиданной стороны

Подборка занятных фотографий, открывающих мир с неожиданной стороны

Автор:
11 января 2023 17:52
Сообщество : Факты
Метки: А вы знали что   а вы знали   в копилку знаний   в копилку эрудита   интересные вещи   оказывается   удивительное рядом   факты   фотофакты   хочу все знать   
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Если вы хотите узнать, как выглядит зрачок каракатицы, шариковая ручка под микроскопом, пенис кашалота и другие нетривиальные вещи, вам сюда! Эта небольшая фотоколлекция порадует тех, кто любит узнавать что-то новое каждый день.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: А вы знали что   а вы знали   в копилку знаний   в копилку эрудита   интересные вещи   оказывается   удивительное рядом   факты   фотофакты   хочу все знать   
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40k
turyst 47 минут назад
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Кура́тор Минуту назад
не уверен что это КУБИК (правда очень давно учился) , что то изменилось?
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37k
Mamin Sibiriak 12 минут назад
2,7-мм «Колибри» НЕ самый маленький пистолет в мире
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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pssst 46 минут назад
электронный микроскоп показывает картинку на атомном уровне
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40k
turyst 47 минут назад
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Elena Ki Час назад
Не боялись спросить, а стеснялись. Чего бояться-то?
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