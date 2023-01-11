Подборка занятных фотографий, открывающих мир с неожиданной стороны

Если вы хотите узнать, как выглядит зрачок каракатицы, шариковая ручка под микроскопом, пенис кашалота и другие нетривиальные вещи, вам сюда! Эта небольшая фотоколлекция порадует тех, кто любит узнавать что-то новое каждый день.

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1. Люкс первого класса на «Титанике» во всей своей красе 0 Источник:

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2. В некоторых немецких барах есть специальные раковины для тех, кого тошнит 0 Источник:

3. Вот что сигаретный дым делает со стенами 0 Источник:

4. Требования к найму стюардесс американской авиакомпании Trans World Airlines в 1940-е годы 0 Источник: Возраст - от 21 до 26, рост - от 157 до 167 см, вес - от 45 до 59 кг, образование - год колледжа или диплом медсестры. Претендентки должны быть не замужем и иметь хорошее зрение.

5. За рулем цементовоза или другого гигантского грузовика может сидеть ученик 0 Источник:

6. Вот так выглядел Чарли Чаплин в молодости 0 Источник:

7. Совсем не то, что его образ, который знает весь мир 0 Источник:

8. Ну и на всякий случай: вот как выглядел восьмидесятилетний Чарли Чаплин 0 Источник:

9. Оказывается, "Давид" Микеланджело - настоящий гигант 0 Источник:

10. Существует устройство под названием VeinViewer, которое показывает врачам и медсестрам, где расположены вены пациента 0 Источник:

11. У каракатиц W-образные зрачки 0 Источник:

12. Это 2,7-мм «Колибри», самый маленький пистолет в мире 0 Источник:

13. Это одна из немногих сохранившихся фотографий Винсента Ван Гога, здесь ему 20 лет 0 Источник:

14. Радуга может появиться и ночью. Такую радугу называют лунной 0 Источник:

15. Бывает чеснок, состоящий целиком из одного зубчика 0 Источник:

16. Вот как выглядит линия, нарисованная красным карандашом на листе бумаги, под микроскопом 0 Источник:

17. На контроллере PlayStation 5 повсюду крошечные кнопки PlayStation 0 Источник:

18. Мужчина слева, Маггси Богз, играл в НБА почти в два раза дольше, чем мужчина справа, Яо Мин 0 Источник:

19. Вот как выглядит 100-гранный кубик 0 Источник:

20. Гаечные ключи могут быть очень, очень большими 0 Источник:

21. Вот так выглядит шариковая ручка под электронным микроскопом 0 Источник: