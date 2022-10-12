Каждый день на нас вываливают тонны информации, будь то соцсети, новости или болтливые коллеги, и далеко не всегда она полезная. Так что почему бы не отвлечься на пару минут и не покормить мозг чем-то действительно интересным и познавательным? Например, подборкой разнообразных фактов из популярного сообщества «Сегодня я узнал», где эрудиты со всего мира охотно делятся знаниями.