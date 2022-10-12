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Каждый день на нас вываливают тонны информации, будь то соцсети, новости или болтливые коллеги, и далеко не всегда она полезная. Так что почему бы не отвлечься на пару минут и не покормить мозг чем-то действительно интересным и познавательным? Например, подборкой разнообразных фактов из популярного сообщества «Сегодня я узнал», где эрудиты со всего мира охотно делятся знаниями.
1. «Сегодня я узнал, что каждый год Норвегия посылает Великобритании рождественскую елку, чтобы поблагодарить ее за помощь во время Второй мировой войны».
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2. «Сегодня я узнал, что основатель Sony нанял ярого критика продуктов компании, чтобы он помог сделать их лучше. 20 лет спустя этот критик стал президентом Sony».
3. «Сегодня я узнал, что девочка на фотографии «идеального арийского ребенка», которая широко использовалась в нацистской пропаганде, на самом деле была еврейкой. Фотография победила в конкурсе, проводимом нацистами — фотограф выставил ее в шутку.
4. «Сегодня я узнал, что цветы, которым проигрывают звук летящей пчелы, производят более сладкий нектар в течение 3 минут, при этом концентрация сахара в среднем на 20% выше».
5. «Сегодня я узнал, что 1845 году в Англии 79 человек погибли в результате обрушения моста, которое произошло из-за того, что большая толпа собралась поглазеть, как четыре гуся тянут по реке лежащего в ванне клоуна».
6. «Сегодня я узнал, что в начале 90-х LL Cool J пожаловался бабушке, что не сможет выжить как рэпер теперь, когда гангста-рэп стал популярен. Его бабушка ответила: «Ох, детка, просто срази их наповал!» [knock them out], что вдохновило его написать песню «Mama Said Knock You Out» [Мама сказала вас сразить]», которая стала платиновой и выиграла «Грэмми».
7. «Сегодня я узнал, что Супай, штат Аризона, является самым изолированным поселением в континентальной части США. Он находится в 13 километрах от ближайшей дороги, и добраться до него можно только пешком, на муле или на вертолете. Это единственное место в Соединенных Штатах, где почту до сих пор привозят и вывозят мулы».
8. «Сегодня я узнал, что самый высокий уровень безработицы среди людей с инвалидностью — у больных шизофренией, он составляет 70-90%».
9. «Сегодня я узнал, что существует необъяснимая глобальная звуковая аномалия под названием «Гул» (The Hum), которую слышат только 2-4% населения мира. Это явление было зарегистрировано еще в 1970-х годах, и его возможные причины варьируются от промышленных условий до неврологических патологий, тиннитуса и рыбы».
10. «Сегодня я узнал, что в 1982 году Байрон Пейсс написал книгу под названием «Секрет». В ней есть подсказки к 12 сундукам с сокровищами, спрятанным по всей территории США и Канады. По состоянию на 2022 год только 3 из 12 сундуков были найдены. Нашедший может обменять его на драгоценный камень и почетное право хвастаться находкой до конца жизни».
11. «Сегодня я узнал, что божьи коровки чрезвычайно неразборчивы в связях, в результате чего кишат ЗППП».
12. «Сегодня я узнал об исследовании 2017 года, которое показало, что введение йодированной соли в 1924 году повысило IQ у четверти населения, испытывающего наибольший дефицит йода».
13. «Сегодня я узнал, что рак молочной железы раньше называли «болезнью монахинь», так как он был распространен среди монахинь из-за их безбрачного образа жизни. Связь между репродуктивным анамнезом и риском развития рака доказали только спустя 250 лет».
14. «Сегодня я узнал, что брак королевы Нидерландов Софии с королем Вильгельмом был настолько ужасным, что, когда она умерла, ее похоронили в свадебном платье, поскольку она считала, что ее жизнь закончилась в день их свадьбы».
15. «Сегодня я узнал, что в 1990-х Marvel опубликовала свою финансовую отчетность в виде комиксов. В комиксах такие персонажи, как Человек-паук и Невероятный Халк, обсуждали источники доходов и будущие бизнес-планы».
16. «Сегодня я узнал, что некоторые виды личинок идеально подходят для лечения гангрены, потому что они питаются мертвыми и инфицированными тканями, но не трогают здоровые ткани. Однако мало кто соглашается попробовать такое лечение».
17. «Сегодня я узнал о виде гриба, который заражает и зомбирует муравьев. Гриб медленно берет под контроль двигательные функции муравья и уводит его из муравейника, чтобы он умер в идеальном для гриба месте. Затем он прорастает из головы муравья».
18. «Сегодня я узнал, что Xerox 914, первый коммерчески успешный фотокопировальный аппарат, был оснащен «устранителем гари. На самом деле это был просто огнетушитель, который был необходим, поскольку аппарат часто загорался».
19. «Сегодня я узнал, что берлинский художник обманул Google Maps, заставив приложение думать, что совершенно пустая улица переполнена движением. Для этого он положил в фургон 99 смартфонов, открыл на всех Maps, а затем очень медленно провез фургон по берлинским улицам».
20. «Сегодня я узнал о «фиксации на цели»: явлении, при котором человек настолько сосредотачивается на наблюдаемом объекте (будь то цель или опасность, которую следует избегать), что непреднамеренно увеличивает риск столкновения с ним».
21. «Сегодня я узнал, что Чарльз Дарвин в течение полугода искал в Южной Америке малого нанду (птицу, похожую на страуса), а в итоге ему подали ее на ужин. Когда Дарвин понял, что именно он ест, он собрал остатки и отправил их в Англию для таксидермии и формальной классификации».
22. «Сегодня я узнал о радиационной аварии в Лия, когда трое грузин обнаружили в лесу два источника радиации, вокруг которых «не было снега в радиусе примерно 1 метра, а земля дымилась», после чего они решили использовать их в качестве источника тепла на ночь. Один из них скончался».
23. «Сегодня я узнал, что Микеланджело создал скульптуру спящего Купидона и обработал ее кислой землей, чтобы она казалась древней. Затем он продал ее торговцу, который в свою очередь продал ее кардиналу Риарио из Сан-Джорджо. Когда тот узнал о мошенничестве, он потребовал вернуть ему деньги. Микеланджело разрешили оставить себе его долю».
24. «Сегодня я узнал, что один из спутников Марса (Фобос) вращается вокруг Марса намного быстрее, чем вращается сам Марс, и совершает полный оборот всего за 7 часов 39 минут. С поверхности Марса кажется, что спутник восходит на западе, пересекает небо за 4 часа 15 минут и заходит на востоке — дважды за марсианские сутки».
25. «Сегодня я узнал, что почти у всех млекопитающих, от мышей до жирафов, в шее ровно 7 шейных позвонков; единственными исключениями являются ленивцы и ламантины».
26. «Сегодня я узнал о бразильском аферисте по имени Карлос Кайзер, который десять лет был профессиональным футболистом и сумел подписать контракт с несколькими командами, при этом не сыграв ни в одной игре. Однажды ему пришлось выйти на поле, и он начал драку, чтобы получить красную карточку и не играть».
27. «Сегодня я узнал, что употребление в пищу австралийского водного папоротника, прозванного нарду, может привести к голодной смерти, если его неправильно приготовить. Растение содержит огромное количество фермента, который уничтожает тиамин (витамин B1), что делает тело неспособным поглощать энергию из пищи, даже если человек при этом будет соблюдать полноценную питательную диету».
28. «Сегодня я узнал, что Папа Иоанн Павел II простил своего несостоявшегося убийцу Мехмета Али Агку, который выстрелил в него четыре раза в 1981 году. По просьбе Папы, президент Италии помиловал Агку за преступление, и он был депортирован обратно в Турцию. Агка просил о встрече с Папой Франциском в 2014 году, но Франциск отказался».
29. «Сегодня я узнал, что самым первым одноклеточным организмам потребовалось около 3 миллиардов лет, чтобы в конечном итоге превратиться в примитивные формы жизни. Для сравнения, динозавры существовали около 165 миллионов лет, современные люди — 300 000 лет».
30. «Сегодня я узнал, что 2020 году самолет Airbus пакистанских авиалиний попытался приземлиться с поднятым шасси. Затем он разбился, в результате чего погибло 97 человек. Позже расследование показало, что у 150 из 434 пилотов авиакомпании были поддельные или подозрительные летные лицензии».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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