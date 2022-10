6. «Сегодня я узнал, что в начале 90-х LL Cool J пожаловался бабушке, что не сможет выжить как рэпер теперь, когда гангста-рэп стал популярен. Его бабушка ответила: «Ох, детка, просто срази их наповал!» [knock them out], что вдохновило его написать песню «Mama Said Knock You Out» [Мама сказала вас сразить]», которая стала платиновой и выиграла «Грэмми».