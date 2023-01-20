Ветеран, ставший мемом из-за каски поверх ушанки, спокойно отнёсся к своей популярности в сети

Ну что же, такие «шутки» остаётся на совести юмористов - всё-таки человек пожилой, к тому же ветеран. Насколько этично хохмить в этом случае - тут уж пусть решают сами. В любом случае, ему до этого никакого дела нет. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора:

«Виталий Иванович Бабич – очень позитивный человек. Он в соцсетях не сидит, не можем сказать, что этот резонанс как-то сильно его задел. Спокойно всё. А так история абсолютно позитивная, ветерану было холодно, он надел шапку. Действительно было холодно на площадке, был сильный ветер. Мы долго там ходили. История больше про позитив и про то, что ветераны посещают строящуюся площадку дома престарелых, дома ветеранов и контролируют ход строительства, и все их замечания подрядчик учитывает. А то, что флешмобы в его поддержку проходят, – это такая история очень хорошая и добрая».

Да, в поддержку ветерана неравнодушные граждане организовали флешмоб: