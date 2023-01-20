Ветеран, ставший мемом из-за каски поверх ушанки, спокойно отнёсся к своей популярности в сети

А неравнодушные граждане даже устроили акцию в его поддержку.
В Великом Новгороде строят дом-интернат для ветеранов и инвалидов. На инспекцию объекта приехал губернатор, его сопровождали представители ветеранской организации.
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Один из них надел каску поверх ушанки и это почему-то очень развеселило любителей похохмить в сети.
Сначала появились комментарии в стиле «техника безопасности на высшем уровне» и «в Новгороде изобрели лучшую защиту». А потом пошли мемы:
Ну что же, такие «шутки» остаётся на совести юмористов - всё-таки человек пожилой, к тому же ветеран. Насколько этично хохмить в этом случае - тут уж пусть решают сами. В любом случае, ему до этого никакого дела нет. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора:
«Виталий Иванович Бабич – очень позитивный человек. Он в соцсетях не сидит, не можем сказать, что этот резонанс как-то сильно его задел. Спокойно всё. А так история абсолютно позитивная, ветерану было холодно, он надел шапку. Действительно было холодно на площадке, был сильный ветер. Мы долго там ходили. История больше про позитив и про то, что ветераны посещают строящуюся площадку дома престарелых, дома ветеранов и контролируют ход строительства, и все их замечания подрядчик учитывает. А то, что флешмобы в его поддержку проходят, – это такая история очень хорошая и добрая».
Да, в поддержку ветерана неравнодушные граждане организовали флешмоб:
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И «шуточки» быстро прекратились.
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ЭТО НЕ ВАЖНО!!!
Если у человека деменция, старческое слабоумие или что-то такое - почему он представляет организацию ветеранов? Я вас уверяю - том очень и очень много более чем полноценных граждан.
Если он в своем уме, то вообще, какого хрена этот цирк?
Считаю, защищающие его не правы по всем статьям. Даже если он - ветеран - считает эту хренью с касками фарсом(что в 99 из 100 случаев при снимаемых репортажах правда - никаких строительных работ над ними в этот момент нет), он все равно не прав!!!
Он претендует (судя по его статусу) на позиции авторитетного старейшины. И он должен, в этом смысле, показывать пример.
В общем, при любых, защищать его нет причин. А вот списать из ветеранской организации в окончательный запас, полно.
голословное утверждение - они прекрасно продолжаются.
а ветеран какой войны этот ветеран, почему не указали?
Но, блин, артист великолепный.
А этот монолог любому Уильяму Дефо конкуренцию составить может.