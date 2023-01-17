Каска-ушанка: ветеран в пыжиковой шапке изменил правила ношения строительной каски

По сети разлетелись кадры визита губернатора Новгородской области Никитина на стройплощадку нового дома-интерната для престарелых и инвалидов в Великом Новгороде. Но внимание прессы привлек не он и даже не стройка.
Всё внимание на себя переключил представитель ветеранской организации, к уровню безопасности которого должен стремиться каждый.
И именно он стал героем дня. Не новый министр обороны Германии и не Грета Тумберг, мотающая нервы немецким полицейским своим экоцирком, а ветеран в каске поверх шапки.
Чуть позже новгородский губернатор Никитин объяснил, почему поехавший с ним на стройплощадку ветеран надел каску поверх меховой шапки.
"На стройплощадке было достаточно прохладно и ветрено, так что ветеран имел все основания надеть меховую шапку. Что касается каски, то это требования безопасности", - рассказал Никитин.
Он отметил, что ему тоже было холодно, "но пришлось померзнуть".
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Так что дед еще неплохо смотрится.
не один кирпич, а целую стопку выдержит ..
это какой то идиотизм .. надевать каску на неработающей стройке ..
так, для антуража ..
Лето 2022. Инженер по охране труда в белой каске обращается ко мне: "- Почему Вы без каски? У вас Опасное производство!"
Оправдываюсь: "В цеху 45-50 градусов выше ноля, а каска строительная - максимум + 30."
Короче, премии за смену меня лишили...
Такшта... лучше в строительной каске на тактический титановый, чем тебя оштрафуют.