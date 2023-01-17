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Каска-ушанка: ветеран в пыжиковой шапке изменил правила ношения строительной каски

Каска-ушанка: ветеран в пыжиковой шапке изменил правила ношения строительной каски

Автор:
17 января 2023 22:47
Сообщество : Жить в России
Метки: великий новгород   губернатор   дом-интернат   каска   стройка   шапка   
1028
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По сети разлетелись кадры визита губернатора Новгородской области Никитина на стройплощадку нового дома-интерната для престарелых и инвалидов в Великом Новгороде. Но внимание прессы привлек не он и даже не стройка.

Всё внимание на себя переключил представитель ветеранской организации, к уровню безопасности которого должен стремиться каждый.

И именно он стал героем дня. Не новый министр обороны Германии и не Грета Тумберг, мотающая нервы немецким полицейским своим экоцирком, а ветеран в каске поверх шапки.


Чуть позже новгородский губернатор Никитин объяснил, почему поехавший с ним на стройплощадку ветеран надел каску поверх меховой шапки.
"На стройплощадке было достаточно прохладно и ветрено, так что ветеран имел все основания надеть меховую шапку. Что касается каски, то это требования безопасности", - рассказал Никитин.
Он отметил, что ему тоже было холодно, "но пришлось померзнуть".

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Метки: великий новгород   губернатор   дом-интернат   каска   стройка   шапка   
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8  комментариев
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7k
Алексей 24 минуты назад
Это наш ответ супермену
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7k
Slowly Минуту назад
Вообще, в свете последних веяний, смотрится как работа нейросети. Пусть пальцы покажет.
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10k
Просто Царь 13 минут назад
Видел тоже самое на индусе поверх тюрбана.

Так что дед еще неплохо смотрится.
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29k
Андрей Иванов Полчаса назад
У меня в армии такая же проблема была. Чайник - 64 размер, а каска размера №3 (максимальный) вот также точно вставала. А на посту положено в каске
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4k
Frank Borman Полчаса назад
.
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963
Graboid Полчаса назад
ну .. каска + шапка .. это же намного лучше .. чем просто каска
не один кирпич, а целую стопку выдержит ..
это какой то идиотизм .. надевать каску на неработающей стройке ..
так, для антуража ..
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63k
doker Полчаса назад
Вам интересно..., а мне не смешно.

Лето 2022. Инженер по охране труда в белой каске обращается ко мне: "- Почему Вы без каски? У вас Опасное производство!"
Оправдываюсь: "В цеху 45-50 градусов выше ноля, а каска строительная - максимум + 30."
Короче, премии за смену меня лишили...
Такшта... лучше в строительной каске на тактический титановый, чем тебя оштрафуют.
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9k
Mowgley Z ⚔ 37 минут назад
Пыжиковый подшлемник, че такова
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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