Каска-ушанка: ветеран в пыжиковой шапке изменил правила ношения строительной каски

Всё внимание на себя переключил представитель ветеранской организации, к уровню безопасности которого должен стремиться каждый.

И именно он стал героем дня. Не новый министр обороны Германии и не Грета Тумберг, мотающая нервы немецким полицейским своим экоцирком, а ветеран в каске поверх шапки.