Оказалось, что ей и ее друзьям было скучно, и они решили слегка развлечься, разослав через AirDrop пасажирам с включенными iPhone и iPad. Кто-то из компании утверждал, что сделал это по ошибке. и их вины в общем-то и нет. Однако капитан S7 принял решение вернуться в Краснодар, т.к. пассажиры были встревожены.

Молодые люди были задержаны для дачи объяснений, всех пассажиров и багаж повторно досмотрели, Непричастные к этому инциденту были вынуждены улететь в столицу другим резервным рейсом в 4.20. А шутники остались разговаривать с правоохранителями.