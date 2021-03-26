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Самолет на Москву развернули в воздухе после полученной пассажирами картинки "Я с ножом"

Самолет на Москву развернули в воздухе после полученной пассажирами картинки "Я с ножом" (2 фото)

Автор:
26 марта 2021 11:04
Сообщество : Жить в России
Метки: iphone   авиа   авиадебошир   мем   рассылка   самолет   шутка   
2621
2
Несколько пассажиров с включенными гаджетами получили в рассылке анонимные сообщения, которые им показались подозрительными.

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Метки: iphone   авиа   авиадебошир   мем   рассылка   самолет   шутка   
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20  комментариев
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32k
Лесли 🥰 2 часа назад
Что было в голове? Да нихера там не было и нет! Дебилы, бл*ять)) Им надо не только штраф, а еще и суток 30!
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23k
Григорий 5 минут назад
В Москве я проходил металлоискатель. Он зазвенел. Я решил пошутить и сказал, что у меня стальные яйца. Узнал, что у пограничников нет чувства юмора и очень холодные руки.
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2k
Max Lu 11 минут назад
ну мозга им потрепали, штрафик бы ещё хороший и на 15 суток в камеру одному. пусть в одиночестве подумают над этим (без телека и интернета конечно)
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2k
Rhino 14 минут назад
Казалось бы, уже только отшельник не знает, что нельзя в аэропортах шутить про бомбу, героин в заднице и т.д.
Но нет, не оскудеет земля дебилами.
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1k
Radugananebe 20 минут назад
идиоты, чесне слово. Пошутии они!
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31k
Alex 22 минуты назад
На месте пассажиров, я бы их как следует от**ил
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14k
VIRO-PAX! Полчаса назад
Надеюсь, что это животное, будет долго выплачивать "кредит"
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6k
DenOFF Полчаса назад
Я сам люблю шутки и добрые приколы, но нужно иногда думать где и как шутить. Нужно быть "весёлым" на всю голову, так веселиться.
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5k
кот базилий 50 минут назад
Выкинуть из самолета нах.
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31k
Alex кот базилий 22 минуты назад
Во время полета
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9k
Kostick 59 минут назад
что должно быть в голове у таких долбоящеров? дегенераты, насекомые.
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19k
Очевидное-Невероятное Час назад
Терроризм. За это не штраф, а каждому 50 000 саженцев, лопату и на дальневосточный гектар, озеленять просторы Родины...
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1k
Йожык Час назад
Лыбится, дура. Хочется посмотреть, как она заулыбается, когда увидит сумму штрафа.
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39k
Александр Час назад
Ой идиотыыыыы
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23k
Vazari Час назад
Тупая идиотина. Шлак вместо мозгов. По уму, в черный список внести надо идиотку.
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10k
Artem 2 часа назад
Самолет на Москву развернули в воздухе после полученной пассажирами картинки "Я с ножом"Посмотреть
Самолет на Москву развернули в воздухе после полученной пассажирами картинки "Я с ножом"
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
Возвращаться плохая примета... надо было высадить их.
Ссылка youtu.be
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14k
VIRO-PAX! Fat Lynx Полчаса назад
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