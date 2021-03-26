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Несколько пассажиров с включенными гаджетами получили в рассылке анонимные сообщения, которые им показались подозрительными.
В ночь с 23 на 24 марта через час после взлета несколько пассажиров рейса, следующего из Краснодара в Москву, забеспокоились: на их гаджеты пришли одинаковые сообщения в виде картинки в виде женщины в хиджабе с надписью "Я с ножом". Отправитель ограничился никнеймом, по которому его вычислили. Шутником оказалась девушка, сидящая в этом же лайнере на 10-м ряду. Она сначала отпиралась, но после признала свою вину.
Оказалось, что ей и ее друзьям было скучно, и они решили слегка развлечься, разослав через AirDrop пасажирам с включенными iPhone и iPad. Кто-то из компании утверждал, что сделал это по ошибке. и их вины в общем-то и нет. Однако капитан S7 принял решение вернуться в Краснодар, т.к. пассажиры были встревожены.
Молодые люди были задержаны для дачи объяснений, всех пассажиров и багаж повторно досмотрели, Непричастные к этому инциденту были вынуждены улететь в столицу другим резервным рейсом в 4.20. А шутники остались разговаривать с правоохранителями.
Молодые люди были задержаны для дачи объяснений, всех пассажиров и багаж повторно досмотрели, Непричастные к этому инциденту были вынуждены улететь в столицу другим резервным рейсом в 4.20. А шутники остались разговаривать с правоохранителями.
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