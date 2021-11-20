10 известных фактов, которые оказались неправдой

Рабство в США отменили в декабре 1865 года. Авраам Линкольн действительно считал рабство аморальным - но несмотря на это, он не думал, что чернокожие люди должны иметь те же права, что и белые. Во время президентских дебатов в Чарльстоне 18 сентября 1858 года Линкольн заявил: “Я не выступаю и никогда не выступал за то, чтобы каким-либо образом добиться социального и политического равенства белой и черной рас". Взгляды Линкольна со временем стали мягче, но историки все равно начали пересматривать его роль в отмене рабства. Они предполагают, что порабощенные люди сами внесли больший вклад в эту отмену.