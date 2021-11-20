10 известных фактов, которые оказались неправдой

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В истории и жизни есть немало фактов, которые на самом деле оказались ложью или приукрашиванием действительности. Специалисты и историки их громко опровергли и поставили под большое сомнение. Взглянем на некоторые из таких фактов.
1. Хамелеоны не всегда могут слиться с окружением
Многие полагают, что хамелеоны всегда обладают способностью менять цвет под окружение, и сливаться с любым фоном. Но согласно National Geographic, хамелеоны могут немного менять окрас, чтобы подстроиться под окружающую обстановку, но под некоторые яркие цветы, например, они не меняют цвет. Кроме того, цвет их кожи зачастую меняется в соответствии с их настроением.
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2. В Салеме не сжигали ведьм на костре
Многие думали, что во время процессов над салемскими ведьмами в 1692 и 1693 годах ведьм сжигали на костре. Во время этих процессов в Салеме действительно казнили 20 человек, но ни одного - на костре. Изначально жертв Салемского суда над ведьмами привезли на виселицу. После этого одна из них погибла после того, как ее придавило тяжелыми камнями. Другие обвиненные в колдовстве умерли в тюрьме в ожидании суда. Это неправильное представление о салемских ведьмах, возможно, произошло от европейских процессов над ведьмами, где людей казнили, сжигая заживо.
3. Христофор Колумб не открывал Америку
В школе многие узнали, что Колумб был первым европейцем, достигшим Америки. Но эксперты отмечают, что земля, “открытая” Христофором Колумбом в 1492 году, была населена коренными народами уже на протяжении веков. Кроме того, Колумб не был первым европейцем, который достиг Америки. Историки считают, что викинг Лейф Эриксон первым достиг североамериканского континента - это случилось почти за четыре столетия до Колумба.
4. Авраам Линкольн был не единственным ответственным за отмену рабства
Рабство в США отменили в декабре 1865 года. Авраам Линкольн действительно считал рабство аморальным - но несмотря на это, он не думал, что чернокожие люди должны иметь те же права, что и белые. Во время президентских дебатов в Чарльстоне 18 сентября 1858 года Линкольн заявил: “Я не выступаю и никогда не выступал за то, чтобы каким-либо образом добиться социального и политического равенства белой и черной рас". Взгляды Линкольна со временем стали мягче, но историки все равно начали пересматривать его роль в отмене рабства. Они предполагают, что порабощенные люди сами внесли больший вклад в эту отмену.
5. Лампочки уже существовали до того, как их "изобрел" Томас Эдисон
Многих учили, что изобретателем электрической лампочки был Томас Эдисон в 1879 году. Но по мнению некоторых историков, история изобретения лампочки начинается задолго до этого. Первый практический метод выработки электроэнергии разработал итальянский изобретатель Алессандро Вольта в 1800 году. В 1840 году британский ученый Уоррен де ла Рю разработал лампочку с использованием спиральной платиновой нити накала. К 1860 году английский химик Джозеф Суон разработал более экономичную лампочку, используя карбонизированные бумажные нити, так как платиновые были дорогими. Томаса Эдисона считают единственным изобретателем лампочки - но он создал первую доступную и коммерчески успешную лампочку для домашнего освещения.
6. Джордж Вашингтон носил зубные протезы, но они не были деревянными
Существует ошибочная версия о том, что президент Джордж Вашингтон носил деревянные зубные протезы. Он действительно страдал от проблем с зубами и носил несколько наборов зубных протезов за всю жизнь, но они никогда не были деревянными. Его протезы изготавливали из различных материалов, включая слоновую кость, золото, свинец и даже человеческие зубы. Кроме того, в те годы стоматологи не использовали дерево.
7. Великую Китайскую стену на самом деле не видно из космоса
Многие считали Великую Китайскую стену единственным созданным человеком объектом, видимым из космоса и с Луны. Но вопреки распространенному мнению, Великая Китайская стена едва видна из космоса. В 2003 году это доказал китайский космонавт, Ян Ливэй. В 2004 году астронавт Лерой Чао сфотографировал Великую Китайскую стену с Международной космической станции с помощью зум-объектива - но не смог увидеть ее невооруженным глазом. Кроме того, астронавт “Аполлона-12" Алан Бин подтвердил, что с Луны не видно вообще никаких построек на Земле.
8. Рабство в США не ограничивалось только югом
Многие думают, что рабство в США преобладало в южных штатах. Однако часто игнорируется тот факт, что рабство существовало почти повсеместно. У Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и других отцов-основателей были сотни рабов. Первым штатом, легализовавшим рабство, был Массачусетс. А в 1720 году была порабощена примерно пятая часть всего населения Нью-Йорка.
9. Жвачка не останется в теле на семь лет, если ее проглотить
В детстве многих пугали тем, что жвачку нельзя проглатывать - а то она останется внутри на семь лет. Конечно, жвачка - в значительной степени неперевариваема, поэтому она может задержаться в организме, но никак не на такой срок. Кусочек жевательной резинки, как правило, проходит прямо через пищеварительную систему, не растворяясь и не разбиваясь на более мелкие кусочки - но в итоге организм способен его вывести естественным путем.
10. Альберт Эйнштейн не был двоечником
Вопреки некоторым мнениям, Альберт Эйнштейн всегда преуспевал в математике и во всех других предметах в школе с самого раннего возраста. Правда, однажды он провалил вступительный экзамен в Цюрихский политехнический институт. Эйнштейн сдал математическую часть экзамена, но провалил разделы ботаники, зоологии и языка. Тогда он еще учился в средней школе, и к тому же, ему требовалось подтянуть французский. Зато на следующий год он успешно сдал все экзамены и поступил.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Он первым запатентовал то, что уже существовало.
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