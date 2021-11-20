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10 известных фактов, которые оказались неправдой

10 известных фактов, которые оказались неправдой (11 фото)

Автор:
20 ноября 2021 09:00
Сообщество : Факты
Метки: Ложь   интересно   интересное   интересные факты   история   подборка   факты   фото   
1849
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В истории и жизни есть немало фактов, которые на самом деле оказались ложью или приукрашиванием действительности. Специалисты и историки их громко опровергли и поставили под большое сомнение. Взглянем на некоторые из таких фактов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ложь   интересно   интересное   интересные факты   история   подборка   факты   фото   
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15k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Томаса Эдисона считают единственным изобретателем лампочки - но он создал первую доступную и коммерчески успешную лампочку для домашнего освещения."
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Он первым запатентовал то, что уже существовало.
Кто первый встал - того и тапки.
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16k
speaktr-st 18 минут назад
Интерпретация и подача фактов про Колумба и Вашингтона настолько бредовая, что я даже разбирать не хочу это. Противно говно трогать. Сразу видно копипасту из какого-то европейского или американского источника. Толерастия, BLM и вот это вот всё.
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mercure

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