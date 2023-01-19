25 занимательных исторических фактов и старинных фотографий

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История полна странных и увлекательных историй, и мы не можем знать их все. Хорошо, что есть возможность расширить свой багаж эрудита, причем сделать это легко и с удовольствием. Подборка интересных фактов и ретро-снимков — отличный способ исследовать прошлое и по-новому взглянуть на мир!
1. Сюзанна Солтер была первой женщиной-мэром в США (1887 г.)
Ее кандидатура была выдвинута группой мужчин в качестве шутки, чтобы доказать, что женщине выборная должность не светит. В результате Сюзанна набрала 60% голосов и стала мэром города Аргония (Канзас).
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2. Этот манекен был разработан Анжеликой Маргерит Ле Бурсье Дю Кудре в 1700-х годах. Его использовали для обучения акушерству
5. Эта старая дверь находится в Эксетерском соборе, Великобритания
Между 1598 и 1621 годами в двери была проделана дыра, чтобы обеспечить доступ кошке, которой еженедельно платили едой за ловлю мышей и крыс.
6. Следы динозавров возрастом 150 миллионов лет
В окрестностях французской деревни Плань можно увидеть 150-метровый участок следов динозавров, которым 150 миллионов лет. После изучения ученые пришли к выводу, что следы были оставлены зауроподами.
7. Самый фотографируемый человек 1800-х — Фредерик Дуглас. Человек, который бежал из рабства и впоследствии стал писателем, просветителем и борцом за права чернокожего населения Америки
Он был самым фотографируемым человеком 19 века, на его счету более 160 портретов и фотографий. Он почти никогда не улыбался во время фотографий, это выражение лица казалось ему слишком дружелюбным.
10. Кукольный домик Петронеллы Дюнуа, который можно найти в музее Rijksmuseum в Амстердаме. Он датируется концом 1600-х годов
11. Здесь мы видим двух кошек в 1966 году. Они свято чтут рождественскую традицию ронять елку каждый год
12. Суфражистка Эстель Сильвия Панкхерст делает надпись «Голосование для женщин» в помещении Женского общественно-политического союза, 198, Боу-роуд, Восточный Лондон, 1912 г.
13. Жена крестьянина Федора Васильева родила 69 детей. Шуя, Россия
В период с 1725 по 1765 год женщина произвела на свет 16 пар близнецов, семь тройняшек и четыре четверни. Всего у нее было 27 родов. И 69 детей. Фотографию тогда еще не изобрели, так что фотографии случайные, просто дающие представление о том, какого размера была эта семья.
Кстати, когда жена больше не смогла рожать, Васильев женился повторно. От второй жены появилось еще 18 детей: шесть пар близнецов и две тройни.
Кстати, когда жена больше не смогла рожать, Васильев женился повторно. От второй жены появилось еще 18 детей: шесть пар близнецов и две тройни.
14. Кухня Генриха VIII во дворце Хэмптон-Корт
Персонал должен был готовить более 800 обедов в день для короля и всех его придворных.
16. Опасные лестницы викторианской эпохи
Эти лестницы для слуг. Слишком узкие, крутые и смертельно опасные.
17. Камин в поместье Крэгсайд в Нортумберленде, Англия
Этот дом был построен Норманом Шо для богатого промышленника Уильяма Армстронга в 1880 году и известен как первый дом в мире с электрическим освещением. Армстронг оборудовал дом различными изобретениями: прачечной с водоснабжением, ранней версией посудомоечной машины, гидравлическим лифтом, гидроэлектростанцией, лифтом для подачи блюд с одного этажа на другой и др.
21. Забота о животных во время бомбежки Лондона. Скорая помощь для животных и приюты для найденных собак
22. 600-летняя средневековая шляпа, найденная в Лаппваттнете, Швеция. Сделана из овечьей шерсти, сохранилась в болоте
23. Женщина на снимке — Бетти Лу Оливер. В 1945 году она пережила падение в лифте с 75 этажа в Эмпайр Стейт Билдинг
24. Свадебное платье королевы Софии Магдалины, примерно 1766 год, выставлено в Королевской оружейной палате в Стокгольме
Источник: — переведено специально для fishki.net
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