25 занимательных исторических фактов и старинных фотографий

В период с 1725 по 1765 год женщина произвела на свет 16 пар близнецов, семь тройняшек и четыре четверни. Всего у нее было 27 родов. И 69 детей. Фотографию тогда еще не изобрели, так что фотографии случайные, просто дающие представление о том, какого размера была эта семья.



Кстати, когда жена больше не смогла рожать, Васильев женился повторно. От второй жены появилось еще 18 детей: шесть пар близнецов и две тройни.