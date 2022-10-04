Индиец провел свадебную церемонию с любовницей с согласия законной жены

Итак, что пишут индийские издания. Мужчина по имени Кальян, известный в своем городе создатель видеоконтента, познакомился в соцсетях с женщиной по имени Вимала. Они между собой быстро поладили и поженились. И все было хорошо, пока Вимала не узнала, что у ее мужа раньше был страстный роман с девушкой из другого города. Но они там что-то с той девушкой не поделили, поссорились и расстались.



И тут вдруг выясняется, что эта его бывшая - ее зовут Нитья Шри - переехала жить в Тирупати. И не только переехала, но и захотела наладить отношения с Кальяном. Но не "увести" его от нынешней жены, а как бы присоединиться к их дружной семье.