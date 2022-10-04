FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9539 постов • 1356 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Индиец провел свадебную церемонию с любовницей с согласия законной жены

Индиец провел свадебную церемонию с любовницей с согласия законной жены

Автор:
04 октября 2022 17:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Вот это ДА   Индия   Их нравы   бывшая девушка   гендерные отношения   муж и жена   необычные браки   ну и ну   отношения   
574
4
1
В индийском городе Тирупати случилась причудливая история любви, которую теперь обсуждают соцсети. Если коротко, то жена согласилась на религиозный брак своего мужа с его бывшей девушкой, к которой у него вновь вспыхнули чувства. И теперь все они живут вместе. Запутались? Да, дело непростое.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Вот это ДА   Индия   Их нравы   бывшая девушка   гендерные отношения   муж и жена   необычные браки   ну и ну   отношения   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
Сергей 7 часов назад
Через годик ещё одну приведёт, и скажет: ляляляляляляляляля
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Григорий Бабкин 5 часов назад
Теперь вместе танцуют и поют.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

80818



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
«Были холопами, стали рабами»: Алла Пугачёва резко высказалась о россиянах
«Были холопами, стали рабами»: Алла Пугачёва резко высказалась о россиянах
Набирающие популярность в сообществах
Как современные технологии помогают в борьбе со стрессом?
Как современные технологии помогают в борьбе со стрессом?
Украинский рэпер Потап заявил, что Иван Ургант звонил ему в феврале в слезах и просил прощения за СВО
Украинский рэпер Потап заявил, что Иван Ургант звонил ему в феврале в слезах и просил...
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#аварии#авто аварии#позитив#подборка#люди#звезды#в мире#знаменитости
#Юмор#животные#дтп#прикол#Ynews#шоу бизнес#новости#фотографии#дети#кино
#интересно#история#картинки#природа#Разное#интересное#сатира#Россия#Еда#кошки
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием В Китае разработали робота, который умеет кататься на лыжах В Китае разработали робота, который умеет кататься на лыжах Пьяные буйволы подвели индийских самогонщиков под монастырь Пьяные буйволы подвели индийских самогонщиков под монастырь В Индии школьники привязали учителя математики к дереву и избили за плохие оценки В Индии школьники привязали учителя математики к дереву и избили за плохие оценки Жительница Замбии подала в суд на своего парня за то, что он встречался с ней 8 лет без брака Жительница Замбии подала в суд на своего парня за то, что он встречался с ней 8 лет без брака Индус побил рекорд движения задним ходом Индус побил рекорд движения задним ходом

На что жалуетесь?

Вернуться