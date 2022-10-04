Индиец провел свадебную церемонию с любовницей с согласия законной жены

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В индийском городе Тирупати случилась причудливая история любви, которую теперь обсуждают соцсети. Если коротко, то жена согласилась на религиозный брак своего мужа с его бывшей девушкой, к которой у него вновь вспыхнули чувства. И теперь все они живут вместе. Запутались? Да, дело непростое.
Итак, что пишут индийские издания. Мужчина по имени Кальян, известный в своем городе создатель видеоконтента, познакомился в соцсетях с женщиной по имени Вимала. Они между собой быстро поладили и поженились. И все было хорошо, пока Вимала не узнала, что у ее мужа раньше был страстный роман с девушкой из другого города. Но они там что-то с той девушкой не поделили, поссорились и расстались.
И тут вдруг выясняется, что эта его бывшая - ее зовут Нитья Шри - переехала жить в Тирупати. И не только переехала, но и захотела наладить отношения с Кальяном. Но не "увести" его от нынешней жены, а как бы присоединиться к их дружной семье.
И тут вдруг выясняется, что эта его бывшая - ее зовут Нитья Шри - переехала жить в Тирупати. И не только переехала, но и захотела наладить отношения с Кальяном. Но не "увести" его от нынешней жены, а как бы присоединиться к их дружной семье.
То есть в какой-то прекрасный момент приходит муж с бывшей домой и говорит: я ее по-прежнему люблю и хочу на ней жениться, но давайте жить дружно. Вряд ли кому-то такая постановка вопроса понравится. Но Вимала согласилась, способствовала религиозному браку влюбленных и дала "добро" на то, чтобы еще одна жена переехала жить к ним.
История, конечно, очень спорная. Люди в соцсетях ее обсуждают и расходятся во мнениях (как обычно): кто-то говорит, что мужчина унизил свою жену, женившись на своей любовнице в храме, а кто-то хвалит Вималу за умение уважать желания своего мужа.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Вот это ДА Индия Их нравы бывшая девушка гендерные отношения муж и жена необычные браки ну и ну отношения
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