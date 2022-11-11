Скандал в Германии: немецкая сеть KFC засветилась в нацистской рекламе

Маркетологи KFC решили провести рекламную акцию в день годовщины еврейского погрома, вошедшего в историю как Хрустальная ночь. Клиенты ресторана получили массовую рассылку, в которой им предлагалось побаловать себя сочной курочкой.

"Сегодня вспоминаем Kristallnacht! Позволь себе немножко больше нежного сыра на хрустящем цыпленке в KFCheese!" - такое сообщение получили десятки тысяч любителей фастфуда. Чуть позже его удалили, объяснив технической ошибкой из-за некорректного использования бота. По словам менеджеров компании, в систему были вписаны праздничные и памятные даты, отмечаемые в Германии, и далее алгоритм на их основе сам генерировал сообщения для подписчиков.

Клиентам принесли свои извинения за случившееся и пообещали, что более такого не повторится.