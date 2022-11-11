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Скандал в Германии: немецкая сеть KFC засветилась в нацистской рекламе

Скандал в Германии: немецкая сеть KFC засветилась в нацистской рекламе

Автор:
11 ноября 2022 10:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   kfc   Германия   менеджеры от бога   нацизм   реклама   скандал   фастфуд   
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Ресторан быстрого питания в Германии предложил посетителям отпраздновать начало Холокоста "сочной курочкой".

Маркетологи KFC решили провести рекламную акцию в день годовщины еврейского погрома, вошедшего в историю как Хрустальная ночь. Клиенты ресторана получили массовую рассылку, в которой им предлагалось побаловать себя сочной курочкой.


"Сегодня вспоминаем Kristallnacht! Позволь себе немножко больше нежного сыра на хрустящем цыпленке в KFCheese!" - такое сообщение получили десятки тысяч любителей фастфуда. Чуть позже его удалили, объяснив технической ошибкой из-за некорректного использования бота. По словам менеджеров компании, в систему были вписаны праздничные и памятные даты, отмечаемые в Германии, и далее алгоритм на их основе сам генерировал сообщения для подписчиков.

Клиентам принесли свои извинения за случившееся и пообещали, что более такого не повторится.


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Однако вся эта история не могла не остаться незамеченной.

Замдиректора по европейским делам Антидиффамационной лиги Далия Гринфельд раскритиковала KFC. "Как можно быть настолько не в теме с Хрустальной ночью, KFC? Как вам не стыдно!", - написала она в Твиттере.


В четверг сеть снова принесла извинения за "неумышленные, бестактные и неприемлемые сообщения" и отметила, что все рассылки в приложении KFC на время, пока идёт проверка системы, будут приостановлены.


Напомним, что в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года (позднее названной "Хрустальная ночь"), по всей Германии прошли еврейские погромы, в которых участвовали военизированные нацистские штурмовые отряды и гражданские лица. С этой даты принято начинать отсчёт Холокоста.


Ранее KFC уже попадала в поле зрения общественности с провокационной и неуместной рекламой. Так, в начале июня на одном из вокзалов в Германии заметили рекламу сети ресторанов быстрого питания с приглашением украинских беженок в постель.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   kfc   Германия   менеджеры от бога   нацизм   реклама   скандал   фастфуд   
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15  комментариев
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Sata33 2 часа назад
Да с такими темами вообще осторожней надо быть ...
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1k
Moon24 14 минут назад
Памятные даты часто отмечают застольем и угощаются , недовольные могут и не баловаться сочной курочкой
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4k
V2.Smirnov 47 минут назад
Бот - он тупой. Он берет события из списка "праздники". Это значит, что какой-то человек - занес этот день именно в эту категорию. Вот этого заносителя - и надо искать.
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25k
albedo Час назад
Холокост - сионистский бизнес проект по выкачиванию денег по национальному признаку.
Как пример: блокадникам евреям платят компенсацию, блокадникам славянам - нет.
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4k
Suvar_ Час назад
тик-ток маркетологи они такие.
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9k
Shtoppi Час назад
<<Чуть позже его удалили, объяснив технической ошибкой из-за некорректного использования бота.>>

Ну естественно бот облажался. Снова виноват кто-то/что-то еще, ну не нацисты же из kfc на самом то деле?

<<По словам менеджеров компании, в систему были вписаны праздничные и памятные даты, отмечаемые в Германии, и далее алгоритм на их основе сам генерировал сообщения для подписчиков.>>

Это вообще без комментариев. Интересно какие у них, в германии, еще памятные даты до сих пор празднуют? Может д/р и пришествие к власти гитлера для них тоже памятные?
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16k
сеньор Леонсио Час назад
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8k
krivsan Час назад
интересно,а в Нюрнберге KFC есть? можно было бы в дату "16 октября1946" когда нацистов вешали провести акцию "сочный бургер Геринг"
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1k
ChePaev Час назад
думаю что скоро там будет "снова-здорова": - Акция: -подожги еврейский дом и получи в подарок Party basket бесплатно.
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
нацизм на Украине зато никого не беспокоит
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