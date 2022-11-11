Скандал в Германии: немецкая сеть KFC засветилась в нацистской рекламе

Ресторан быстрого питания в Германии предложил посетителям отпраздновать начало Холокоста "сочной курочкой".
Маркетологи KFC решили провести рекламную акцию в день годовщины еврейского погрома, вошедшего в историю как Хрустальная ночь. Клиенты ресторана получили массовую рассылку, в которой им предлагалось побаловать себя сочной курочкой.
"Сегодня вспоминаем Kristallnacht! Позволь себе немножко больше нежного сыра на хрустящем цыпленке в KFCheese!" - такое сообщение получили десятки тысяч любителей фастфуда. Чуть позже его удалили, объяснив технической ошибкой из-за некорректного использования бота. По словам менеджеров компании, в систему были вписаны праздничные и памятные даты, отмечаемые в Германии, и далее алгоритм на их основе сам генерировал сообщения для подписчиков.
Клиентам принесли свои извинения за случившееся и пообещали, что более такого не повторится.
Однако вся эта история не могла не остаться незамеченной.
Замдиректора по европейским делам Антидиффамационной лиги Далия Гринфельд раскритиковала KFC. "Как можно быть настолько не в теме с Хрустальной ночью, KFC? Как вам не стыдно!", - написала она в Твиттере.
В четверг сеть снова принесла извинения за "неумышленные, бестактные и неприемлемые сообщения" и отметила, что все рассылки в приложении KFC на время, пока идёт проверка системы, будут приостановлены.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года (позднее названной "Хрустальная ночь"), по всей Германии прошли еврейские погромы, в которых участвовали военизированные нацистские штурмовые отряды и гражданские лица. С этой даты принято начинать отсчёт Холокоста.
Ранее KFC уже попадала в поле зрения общественности с провокационной и неуместной рекламой. Так, в начале июня на одном из вокзалов в Германии заметили рекламу сети ресторанов быстрого питания с приглашением украинских беженок в постель.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Как пример: блокадникам евреям платят компенсацию, блокадникам славянам - нет.
причем проверить это не сложно.
Захарова, выходит, врала несколько лет назад, а Вы правду знаете.
Ну естественно бот облажался. Снова виноват кто-то/что-то еще, ну не нацисты же из kfc на самом то деле?
<<По словам менеджеров компании, в систему были вписаны праздничные и памятные даты, отмечаемые в Германии, и далее алгоритм на их основе сам генерировал сообщения для подписчиков.>>
Это вообще без комментариев. Интересно какие у них, в германии, еще памятные даты до сих пор празднуют? Может д/р и пришествие к власти гитлера для них тоже памятные?