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Екатеринбургские таможенники изъяли у пассажира самолёта позолоченный автомат

Екатеринбургские таможенники изъяли у пассажира самолёта позолоченный автомат

Автор:
19 января 2023 12:07
Сообщество : Жить в России
Метки: аэропорт   екатеринбург   золотой АК-74   таможня   ташкент   фото   
2625
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Мужчина говорит, что вёз АК-74 в Ташкент, хотел другу подарить. А чего такого?

Таможенники аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге обнаружили у направляющегося в Ташкент пассажира позолоченный автомат Калашникова. Сообщается, что АК находился в оружейном кейсе, с которым тот спокойно прогуливался по коридору воздушной гавани.

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Автомат, как выяснилось, уникальный. Его изготовили 1974 году — тогда же, когда в СССР приняли на вооружение знаменитый АК-74. Владелец сообщил, что ствол со ствольной коробкой, прицел и магазин покрыли позолотой с узором златоустовские мастера, а приклад и цевье изготовили из ценных пород дерева. Стоимость таких изделий на рынке составляет не менее полумиллиона рублей.

Пассажир добавил, что автомат давно списан и он вёз его в Узбекистан в качестве подарка. Однако таможенники ему не очень поверили и изъяли оружие. Сообщается, что "люксовый" АК передали экспертам, чтобы выяснить, возможно ли его переделать в боевой.

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Метки: аэропорт   екатеринбург   золотой АК-74   таможня   ташкент   фото   
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19  комментариев
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6k
Sanar 2 часа назад
А служба авиационной безопасности на входе в аэровокзал и в стерильной зоне совсем в [мат] мышей не ловит, что он аж до таможни с ним дошёл?
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1k
Макс Юпитер 8 минут назад
Ну как бы это АКМ, а не АК-74
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17k
Vital Idol 9 минут назад
очередной афтар лох! подача инфы, уровень спидинфо - ниже плинтуса! любой оружие можно переделать в боевое! можно, даже самому изготовить! эти АК таможня тоже изымает....а, изъяли его, скорее всего, из-за незадекларированного золота или художественной ценности!
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22k
Inter 15 минут назад
а как он прошел до таможенников??
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29k
Григорий Полчаса назад
Цыганщина и дешманские понты. Как пример - хорошие шахматы не из камня с разрисованными фигурами, не из золота, а строгий Стаунтон из качественной древесины.
Тоже на полляма потянут.
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5k
!ГЕНнадий 43 минуты назад
-Насяльника, это сувенир, не видишь штоля..
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185
Maxim Russo 44 минуты назад
"с которым тот спокойно прогуливался по коридору воздушной гавани..." Вот это да! Он бы ещё и пояс шахида спокойно пронёс сквозь "рамки"? Службу безопасности аэропорта - гнать!
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47k
Элек Мек Час назад
Любой Российский академик имеет право иметь золотой огнестрел.
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23k
Добрый Алабай 2 часа назад
Макет массо-габаритный в сувенирном исполнении, или охолощённый ствол. Скорее всего, со всеми справками и сертификатами. Но таможенники лучше разбираются.
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3k
Денис 2 часа назад
Вот же маразм.
Кусок металла, возможно переделать в боевой автомат.
Является - не является боевым вот какой вопрос должен стоять перед экспертом.
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24k
Сибиряк 2 часа назад
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