Екатеринбургские таможенники изъяли у пассажира самолёта позолоченный автомат

Мужчина говорит, что вёз АК-74 в Ташкент, хотел другу подарить. А чего такого?
Таможенники аэропорта "Кольцово" в Екатеринбурге обнаружили у направляющегося в Ташкент пассажира позолоченный автомат Калашникова. Сообщается, что АК находился в оружейном кейсе, с которым тот спокойно прогуливался по коридору воздушной гавани.
Автомат, как выяснилось, уникальный. Его изготовили 1974 году — тогда же, когда в СССР приняли на вооружение знаменитый АК-74. Владелец сообщил, что ствол со ствольной коробкой, прицел и магазин покрыли позолотой с узором златоустовские мастера, а приклад и цевье изготовили из ценных пород дерева. Стоимость таких изделий на рынке составляет не менее полумиллиона рублей.
Пассажир добавил, что автомат давно списан и он вёз его в Узбекистан в качестве подарка. Однако таможенники ему не очень поверили и изъяли оружие. Сообщается, что "люксовый" АК передали экспертам, чтобы выяснить, возможно ли его переделать в боевой.
Источник:
- В китайском аэропорту сгорел российский Ту-204
- Как выглядел аэропорт Шереметьево в самом начале: 10 архивных кадров времен СССР
- В Бангкоке задержали женщин, которые пытались провезти 109 животных
- В Екатеринбурге снесли «арт-объект», посвященный коррупции в «Роскосмосе»
- В Ташкенте мать бросила свою дочь в вольер к медведю
Тоже на полляма потянут.
Беседуют 2 таможенника.на пропускном пункте. Первый(1):»- Коля, ты помнишь, что у нашего сменщика, Сереги, через 2 недели день рождения, юбилей, 45 лет? Что дарить будем?» Второй:»-Да, я помню! Давай золотой «Роллекс» подарим?» Первый:»- Дарили уже, на 35 лет!» Второй:»- Ну, тогда давай подарим «МЕРСЕДЕС» S- класса, кабриолет!» Первый: Да не, такой уже дарили, на 20 лет со дня свадьбы, забыл?» Стоят, думают. Вдруг второй предлагает:»- Слушай, а давай одно своё дежурство ему подарим?» Первый:»- Ты с ума сошел, такие дорогие подарки дарить?»…
Кусок металла, возможно переделать в боевой автомат.
Является - не является боевым вот какой вопрос должен стоять перед экспертом.
Вот, к примеру. Два куска трубы и гвоздь.
Всё, водопроводчиков всех в тюрьму!