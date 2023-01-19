Екатеринбургские таможенники изъяли у пассажира самолёта позолоченный автомат

Автомат, как выяснилось, уникальный. Его изготовили 1974 году — тогда же, когда в СССР приняли на вооружение знаменитый АК-74. Владелец сообщил, что ствол со ствольной коробкой, прицел и магазин покрыли позолотой с узором златоустовские мастера, а приклад и цевье изготовили из ценных пород дерева. Стоимость таких изделий на рынке составляет не менее полумиллиона рублей.