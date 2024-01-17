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Уральские таможенники передали в дома престарелых 500 пар конфискованной обуви

Уральские таможенники передали в дома престарелых 500 пар конфискованной обуви

Автор:
17 января 2024 14:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: екатеринбург   конфискат   обувь   пенсионеры   помощь   таможня   
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Вот и смогли пенсионерам отдать.

Более 500 пар кроссовок общей стоимостью 200 тысяч рублей передали екатеринбургские таможенники социальным учреждениям Свердловской области. Известно, что обувь без сопроводительных документов из Екатеринбурга пытался вывести местный предприниматель, по решению суда товар конфисковали.


Перед передачей конфискованной обуви нуждающимся таможенники провели ряд необходимых экспертиз, подтверждающих их безопасность, а также собрали необходимый пакет документов.


"После решения суда о конфискации товаров и подтверждения их безопасности для потребителя нами был реализован порядок передачи в социальные учреждения. В этот раз это три организации Свердловской области, специализирующиеся на помощи", — рассказал руководитель екатеринбургской таможни назначен Эдуард Туранов.

Отмечается, что 50 пар женских кроссовок отдадут Свердловскому психоневрологическому интернату, ещё 62 пары – в Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского района Екатеринбурга. Мужскую обувь передадут в Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов, им таможенники отправят 384 пары кроссовок.

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Метки: екатеринбург   конфискат   обувь   пенсионеры   помощь   таможня   
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19  комментариев
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23k
сеньор Леонсио Час назад
Молодцы! Может и дворец Пугачевой, со временем перепрофилируют в дом престарелых, ну или во дворец пионеров!
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9k
Zhora 14 минут назад
Что за кроссовки по 400 рублей? Они из бумаги сделаны, что ли?
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214k
Игорь 19 минут назад
Вопрос, сколько это обуви уйдет к персоналу заведений?
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147
CyraxMotorsport 19 минут назад
Давно пора уже конфискат отдавать в детские дома и приюты,а не уничтожать назло самим себе))))
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17k
Сергей Полчаса назад
Молодцы! Если бы и с продуктами также поступали! Сыры и хамоны в дома престарелых и детские дома отдавали, а не под бульдозер!
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41k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Более 500 пар за 200К.. это значит пара менее 400 RUB?
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722
AlexWoyz Полчаса назад
могут когда хотят.
и бумаги все правильные оформляются.
везде и во всём бы так..
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447
Jimmy Полчаса назад
это кто же там так поумнел а ???? отдали нуждающимся... а не под бульдозер... ахренеть...
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8k
rutt Час назад
Моднявые бабульки теперь по Екату хилять будут. Респект таможне.
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1k
Darki Час назад
Ну вот,конфискат начали отдавать тем кому он может пригодиться,а то обычно бульдозерами с землёй ровняем.
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Шапкин Час назад
А в Е-бурге есть граница? С какой страной?
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