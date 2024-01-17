Уральские таможенники передали в дома престарелых 500 пар конфискованной обуви

Более 500 пар кроссовок общей стоимостью 200 тысяч рублей передали екатеринбургские таможенники социальным учреждениям Свердловской области. Известно, что обувь без сопроводительных документов из Екатеринбурга пытался вывести местный предприниматель, по решению суда товар конфисковали.

Перед передачей конфискованной обуви нуждающимся таможенники провели ряд необходимых экспертиз, подтверждающих их безопасность, а также собрали необходимый пакет документов.