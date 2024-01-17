Уральские таможенники передали в дома престарелых 500 пар конфискованной обуви

Вот и смогли пенсионерам отдать.
Более 500 пар кроссовок общей стоимостью 200 тысяч рублей передали екатеринбургские таможенники социальным учреждениям Свердловской области. Известно, что обувь без сопроводительных документов из Екатеринбурга пытался вывести местный предприниматель, по решению суда товар конфисковали.
Перед передачей конфискованной обуви нуждающимся таможенники провели ряд необходимых экспертиз, подтверждающих их безопасность, а также собрали необходимый пакет документов.
"После решения суда о конфискации товаров и подтверждения их безопасности для потребителя нами был реализован порядок передачи в социальные учреждения. В этот раз это три организации Свердловской области, специализирующиеся на помощи", — рассказал руководитель екатеринбургской таможни назначен Эдуард Туранов.
Отмечается, что 50 пар женских кроссовок отдадут Свердловскому психоневрологическому интернату, ещё 62 пары – в Центр социальной помощи семье и детям Чкаловского района Екатеринбурга. Мужскую обувь передадут в Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов, им таможенники отправят 384 пары кроссовок.
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и бумаги все правильные оформляются.
везде и во всём бы так..