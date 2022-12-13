Сотрудники аэропорта обнаружили собаку в рюкзаке пассажирки

Жительницу округа Дейн (Висконсин, США) многие порицают за жестокое обращение с собакой.
Женщина, собравшаяся в путешествие, приехала в аэропорт и предоставила свой багаж для рентгеновского сканирования. Именно в тот момент сотрудники службы безопасности увидели в рюкзаке дамы собаку. Оказывается, хозяйка понятия не имела о том, как правильно перевозить питомицу. К счастью, помесь чихуахуа и таксы не пострадала и была лишь немного напуганной. Животное извлекли из сумки и отдали владелице, рассказав ей о действующих правилах перевозки.
Однако, немало людей уверены, что дама не заслуживает права называться хозяйкой собаки. И дело не только в рентгене, но и в том рюкзаке, в который путешественница посадила питомицу. Он явно был слишком душным и тесным для таких целей.
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