Сотрудники аэропорта обнаружили собаку в рюкзаке пассажирки

Женщина, собравшаяся в путешествие, приехала в аэропорт и предоставила свой багаж для рентгеновского сканирования. Именно в тот момент сотрудники службы безопасности увидели в рюкзаке дамы собаку. Оказывается, хозяйка понятия не имела о том, как правильно перевозить питомицу. К счастью, помесь чихуахуа и таксы не пострадала и была лишь немного напуганной. Животное извлекли из сумки и отдали владелице, рассказав ей о действующих правилах перевозки.